Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trung Kiên cứu thua cực hay, HAGL hòa kịch tính Thanh Hóa: Vẫn chưa thể trụ hạng!

Tiểu Bảo
23/05/2026 20:01 GMT+7

Người hùng U.23 Việt Nam Trần Trung Kiên có những pha cứu thua xuất thần, giúp HAGL chia điểm kịch tính trên sân Thanh Hóa trong sự tiếc nuối của cả 2 đội bóng.

Cầu thủ HAGL ăn mừng bàn mở tỷ số sớm trước CLB Thanh Hóa

Minh Tú

HAGL và CLB Thanh Hóa bất phân thắng bại

Chiều 23.5 trên sân Thanh Hóa, 2 đội bóng CLB Thanh Hóa và HAGL cùng bước vào trận đấu thuộc vòng 24 với quyết tâm có được chiến thắng. Đội chủ nhà muốn chiều lòng rất đông người hâm mộ và bảo đảm suất trụ hạng, còn đội khách chịu áp lực điểm số lớn hơn nhiều.

Trước vòng đấu này HAGL (22 điểm) đứng trước nguy cơ lớn lọt vào vòng nguy hiểm khi 2 đội chót bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND đều liên tiếp có được những điểm số quan trọng, khiến khoảng cách liên tục bị thu hẹp.

Highlight CLB Thanh Hóa 1-1 HAGL: Chưa đội nào an tâm trụ hạng

Trong hiệp 1 diễn ra tốc độ chậm và thận trọng, HAGL đã bất ngờ mở tỷ số từ chấm phạt góc ở phút 15. Nỗ lực đưa bóng vào của tuyển thủ U.23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt bất ngờ chạm vào đầu tiền vệ Abdurakhmanov vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ CLB Thanh Hóa.

Trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và HAGL nóng ở khu vực giữa sân

ảnh: Minh Tú

Bàn thắng này đã giúp trận đấu trở nên sống động hơn hẳn. Các cầu thủ CLB Thanh Hóa rất quyết tâm động viên nhau đẩy nhanh tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng, trong sự cổ vũ của đông đảo CĐV xứ Thanh.

Đến phút 42, Abdurakhmanov đã chuộc lỗi bằng tình huống dâng cao ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Thanh Hóa. Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên nóng hơn với rất nhiều tình huống va chạm không khoan nhượng giữa cầu thủ 2 đội.

Trong hiệp 2, CLB Thanh Hóa nắm giữ thế trận tốt hơn và tạo ra được những cơ hội rất nguy hiểm, tuy nhiên người hùng U.23 Việt Nam Trung Kiên đã có những pha cứu bóng xuất thần, giúp HAGL vẫn bảo đảm được tỷ số hòa 1-1 trong nỗ lực ghi bàn của đội chủ nhà.

Trung Kiên có những pha cứu thua xuất thần ngày HAGL chia điểm cùng CLB Thanh Hóa

Minh Tú

Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên trong ngày HAGL chia điểm kịch tính nhưng nỗi lo càng lớn khi CLB Đà Nẵng có chiến thắng 2-0 trên sân Chi Lăng. Khoảng cách giữa HAGL và CLB Đà Nẵng chỉ còn 3 điểm (23 điểm và 20 điểm) khiến thầy trò HLV Lê Quang Trãi cảm nhận rõ mối đe dọa từ đội bóng sông Hàn.

Trong khi đó CLB Thanh Hóa có thể an tâm hơn vì với 25 điểm họ vẫn bảo đảm được khoảng cách an toàn với nhóm nguy hiểm, đặc biệt khi họ đang nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ đông đảo người hâm mộ địa phương và có tinh thần chiến đấu rất tốt.

