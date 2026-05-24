Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vòng xoáy trụ hạng V-League bùng nổ: HAGL mất ăn mất ngủ cùng 4 cái tên nào?

Linh Nhi
24/05/2026 00:00 GMT+7

Những kết quả bất ngờ gần nhất bỗng cuốn nhiều CLB gồm cả HAGL mất ăn mất ngủ trong vòng xoáy trụ hạng ngày càng khó lường.

Trung Kiên và HAGL đang cảm nhận rõ sức nóng từ cú nhảy vọt điểm của CLB Đà Nẵng

ảnh: Minh Tú

CLB Đà Nẵng khiến HAGL và nhiều đội mất ngủ

Chỉ trong 2 ngày 22 và 23.5, vòng 24 V-League 2025 - 2026 đã chứng kiến một loạt kết quả bất ngờ đến từ 2 đội bóng xếp chót bảng. Ngày 22.5, PVF-CAND đã có trận hòa 1-1 nghẹt thở trên sân nhà Thể Công Viettel.

Sau trận đấu truyền thông của Thể Công Viettel khẳng định đã nộp đơn kiện tổ trọng tài về bàn thắng đến từ chấm phạt đền của PVF-CAND. Nhưng về điểm số, thầy trò HLV Trần Tiến Đại đã lại có điểm.

Nhưng đến ngày 23.5 bất ngờ lớn hơn đã xuất hiện khi CLB Đà Nẵng đã tận dụng tối đa sức mạnh từ CĐV nhà trên sân Chi Lăng để quật ngã CLB Hải Phòng 2-0 nhờ cú đúp của Milan Makaric.

CLB Đà Nẵng đang kéo nhiều cái tên vào vòng nguy hiểm của cuộc đua trụ hạng

ảnh: Đông Nghi

Chiến thắng này đã đưa cuộc chiến trụ hạng bước sang một mức độ khác. Không còn là cuộc đua tay đôi tranh suất play-off giữa CLB Đà Nẵng và PVF-CAND. Lửa đã lan rộng hơn rất nhiều khiến tất cả đều phải sửng sốt.

Sau vòng 24 này, vòng xoáy nguy cơ xuống hạng đã bao gồm 5 cái tên PVF-CAND (18 điểm), CLB Đà Nẵng (20 điểm) và những CLB Becamex TP.HCM (21 điểm), HAGL (23 điểm) và SLNA (24 điểm) vài vòng trước ngỡ như đã an toàn.

HAGL "mất ăn mất ngủ" thực sự vì 6 trận gần nhất chỉ có đúng 5 điểm (1 thắng, 2 hòa) còn SLNA chỉ có 1 hòa, đang thua 4 trận liền. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong độ của CLB Đà Nẵng: 2 thắng, 2 hòa (8 điểm).

HLV Lê Đức Tuấn sẽ lần thứ 2 liên tiếp làm nên điều thần kỳ cùng CLB Đà Nẵng?

ảnh: Đông Nghi

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và SLNA vào lúc 18 giờ ngày 24.5 vì thế sẽ kỳ nóng bỏng. Đội thua sẽ phải trả cái giá rất đắt khi bị cuốn chặt vào trung tâm khu vực nguy hiểm trong cảnh giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Kết quả hòa trên sân Bình Dương sẽ không khác một thất bại của Becamex TP.HCM, vì nguy cơ bị CLB Đà Nẵng vượt mặt có thể xảy ra ngay ở vòng tới, nhất là khi chân sút Milan Makaric của đội bóng sông Hàn đã ghi đến 6 bàn trong 5 trận gần nhất.

Sân Chi Lăng ngày càng đông khán giả đang giúp CLB Đà Nẵng hừng hực khí thế quyết làm nên cuộc lội ngược dòng, khiến HAGL và SLNA, Becamex TP.HCM sẽ phải sống trong sợ hãi khi vào những phút cuối bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng ngày càng khó lường.


