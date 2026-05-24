Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL xuống hạng nếu...

Hồng Nam
Hồng Nam
24/05/2026 13:41 GMT+7

Cuộc đua trụ hạng cuốn HAGL trở lại, khi đội bóng phố núi chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất.

HAGL chưa an toàn

Trận hòa 1-1 với Thanh Hóa ở vòng 24 V-League giúp HAGL cắt chuỗi 2 trận toàn thua, tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Quang Trãi vẫn đang ở trong "vành đai" nguy hiểm.

Bởi trong khi HAGL chỉ có 1 điểm trong 3 trận gần nhất, đội cuối bảng PVF-CAND đã giành 4 điểm, còn đội áp chót Đà Nẵng có tới 7 điểm. Sự trỗi dậy của nhóm cuối đẩy cuộc đua sinh tồn vào tình thế căng thẳng, khi mỗi điểm số đều có thể định đoạt mùa giải của cả một đội bóng.

CLB Đà Nẵng (hạng 13) đã thắng Hải Phòng để cán mốc 20 điểm, do đó, chỉ còn kém HAGL vỏn vẹn 3 điểm. Với trận hòa Thể Công Viettel, PVF-CAND (cuối bảng) cũng có 18 điểm, kém HAGL 5 điểm.

HAGL xuống hạng nếu...- Ảnh 1.

HAGL (áo cam) vẫn ngập trong khó khăn

ẢNH: MINH TÚ

Dù mùa giải chỉ còn 2 vòng, đồng nghĩa khoảng cách 3 hay 5 điểm là con số không hề nhỏ, nhưng HAGL rơi vào hiểm cảnh bởi lịch thi đấu rất khó khăn trong khoảng thời gian cuối giải. Trong khi CLB Đà Nẵng (gặp Hà Tĩnh, Thanh Hóa) và PVF-CAND (gặp Hải Phòng, SLNA) đều gặp những đội bóng đã hết mục tiêu, HAGL phải gặp những đối thủ rất nặng. Đó là Hà Nội ở vòng 25 trên sân Pleiku, sau đó là chuyến làm khách cạm bẫy trên sân Becamex TP.HCM.

CLB Hà Nội vẫn đang trong cuộc đua tốp 3 khốc liệt với Ninh Bình. Thậm chí, thầy trò HLV Harry Kewell trên lý thuyết còn cơ hội giành ngôi á quân. Bên cạnh phong độ ấn tượng cuối mùa, đại diện thủ đô còn có triết lý tấn công đa dạng, trực diện sau khi thấm nhuần triết lý của Kewell. 

Sân Pleiku với kích thước và cao độ đặc trưng của HAGL có thể làm khó các đội khách ở những năm trước, song mùa này, "pháo đài" hết uy lực. HAGL đã thua những đội như PVF-CAND, Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM trên sân nhà, thì cũng có thể tiếp tục bại trận trước CLB Hà Nội đang giàu khát vọng thắng và có thực lực thuộc nhóm đầu V-League.

Sau khi gặp Hà Nội trên sân nhà, HAGL phải đá "chung kết ngược" với đối thủ cùng khổ Becamex TP.HCM ở vòng cuối. Cả hai đội đều trong tình cảnh đua trụ hạng ngặt nghèo, khiến cuộc chiến vòng hạ màn sẽ diễn ra không khoan nhượng. HAGL chỉ thắng 3 trong 15 trận gần nhất làm khách trước Becamex TP.HCM.

HAGL xuống hạng nếu...- Ảnh 2.

Tình thế nguy nan của HAGL

ẢNH: VPF

HAGL sẽ không xuống hạng trực tiếp nếu giành tối thiểu 2 điểm, còn muốn thoát suất play-off, đội bóng phố núi cần 4 điểm (đặt trong trường hợp Đà Nẵng và PVF-CAND toàn thắng 2 trận cuối). Song, với màn thể hiện lúc này, HAGL có nguy cơ thua cả 2 trận, trước những đối thủ hoặc mạnh hơn, hoặc giàu khát vọng hơn.

Không còn đường lùi 

HLV Lê Quang Trãi chia sẻ sau trận hòa Thanh Hóa: "Chặng đường phía trước vẫn còn khó khăn và toàn đội cần cố gắng nhiều hơn nữa. Mùa giải đã kéo dài tới vòng 24 nên thể trạng, thể lực và sức khỏe cầu thủ của đội nào cũng bị ảnh hưởng nhất định. HAGL cũng không ngoại lệ". 

Theo ông Trãi, mục tiêu của HAGL lúc này là trận nào cũng phải có điểm, tối thiểu giành 1 điểm. 

Trong lúc nguy nan, HAGL đón chào sự trở lại của giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành. Ông Thành sẽ trở lại hỗ trợ HLV Lê Quang Trãi điều hành đội trong 2 vòng cuối, sau thời gian "biệt phái" ra CLB Ninh Bình. 

HAGL xuống hạng nếu...- Ảnh 3.

HAGL (trái) phải có điểm trong 2 trận cuối

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Cách đây 2 năm, ông Vũ Tiến Thành từng ra mắt HAGL trên cương vị GĐKT bằng chiến thắng 2-0 trước Hà Nội trên sân Pleiku. Ở cuộc so tài này, ông Thành và HLV Kiatisak Senamuang cùng chỉ đạo chiến thuật, giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên để thoát khủng hoảng. Ông Vũ Tiến Thành và học trò cần sức nặng của lịch sử để củng cố tâm lý trước cuộc đấu quan trọng ở vòng 25.

HAGL chìm sâu trong thời gian qua, bởi lối đá phụ thuộc vào hai ngoại binh Marciel da Silva và Conceicao đã bị bắt bài. Các nội binh HAGL hoặc còn rất trẻ (đội bóng phố núi có tuổi đời trung bình thấp nhất giải), hoặc thiếu đẳng cấp chuyên môn để vực dậy tập thể.

HAGL có thể gây bất ngờ trước Ninh Bình, Nam Định khi được lùi sâu đá phản công. Dù vậy, khi phải dồn lên tấn công trước những đội cùng "hạng cân" như PVF-CAND, Hà Tĩnh... HAGL lại bế tắc và mắc sai lầm. Xáo trộn đội hình liên tục qua các mùa khiến HAGL chưa tạo được cấu trúc lối chơi đủ chắc chắn để vượt qua sóng gió.

Ở thế chân tường, HAGL cần sức bật như giai đoạn cuối những mùa trước để về đích an toàn. 

Tin liên quan

Ninh Bình và HLV Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng: Vào việc luôn, không đợi đến mùa sau

Ninh Bình và HLV Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng: Vào việc luôn, không đợi đến mùa sau

HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình 2 trận cuối V-League 2025 - 2026.

‘Bắt’ Thể Công Viettel phải chia điểm, PVF-CAND thoát đáy ngoạn mục: Đua trụ hạng vẫn cực khó đoán

Bóng đá Việt Nam quyết ghi bàn đầu tiên trong lịch sử ở World Cup

Khám phá thêm chủ đề

HAGL CLB Đà Nẵng Trụ hạng V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận