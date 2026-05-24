HAGL xuống hạng nếu...

HAGL chưa an toàn

Trận hòa 1-1 với Thanh Hóa ở vòng 24 V-League giúp HAGL cắt chuỗi 2 trận toàn thua, tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Quang Trãi vẫn đang ở trong "vành đai" nguy hiểm.

Bởi trong khi HAGL chỉ có 1 điểm trong 3 trận gần nhất, đội cuối bảng PVF-CAND đã giành 4 điểm, còn đội áp chót Đà Nẵng có tới 7 điểm. Sự trỗi dậy của nhóm cuối đẩy cuộc đua sinh tồn vào tình thế căng thẳng, khi mỗi điểm số đều có thể định đoạt mùa giải của cả một đội bóng.

CLB Đà Nẵng (hạng 13) đã thắng Hải Phòng để cán mốc 20 điểm, do đó, chỉ còn kém HAGL vỏn vẹn 3 điểm. Với trận hòa Thể Công Viettel, PVF-CAND (cuối bảng) cũng có 18 điểm, kém HAGL 5 điểm.

HAGL (áo cam) vẫn ngập trong khó khăn ẢNH: MINH TÚ

Dù mùa giải chỉ còn 2 vòng, đồng nghĩa khoảng cách 3 hay 5 điểm là con số không hề nhỏ, nhưng HAGL rơi vào hiểm cảnh bởi lịch thi đấu rất khó khăn trong khoảng thời gian cuối giải. Trong khi CLB Đà Nẵng (gặp Hà Tĩnh, Thanh Hóa) và PVF-CAND (gặp Hải Phòng, SLNA) đều gặp những đội bóng đã hết mục tiêu, HAGL phải gặp những đối thủ rất nặng. Đó là Hà Nội ở vòng 25 trên sân Pleiku, sau đó là chuyến làm khách cạm bẫy trên sân Becamex TP.HCM.

CLB Hà Nội vẫn đang trong cuộc đua tốp 3 khốc liệt với Ninh Bình. Thậm chí, thầy trò HLV Harry Kewell trên lý thuyết còn cơ hội giành ngôi á quân. Bên cạnh phong độ ấn tượng cuối mùa, đại diện thủ đô còn có triết lý tấn công đa dạng, trực diện sau khi thấm nhuần triết lý của Kewell.

Sân Pleiku với kích thước và cao độ đặc trưng của HAGL có thể làm khó các đội khách ở những năm trước, song mùa này, "pháo đài" hết uy lực. HAGL đã thua những đội như PVF-CAND, Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM trên sân nhà, thì cũng có thể tiếp tục bại trận trước CLB Hà Nội đang giàu khát vọng thắng và có thực lực thuộc nhóm đầu V-League.

Sau khi gặp Hà Nội trên sân nhà, HAGL phải đá "chung kết ngược" với đối thủ cùng khổ Becamex TP.HCM ở vòng cuối. Cả hai đội đều trong tình cảnh đua trụ hạng ngặt nghèo, khiến cuộc chiến vòng hạ màn sẽ diễn ra không khoan nhượng. HAGL chỉ thắng 3 trong 15 trận gần nhất làm khách trước Becamex TP.HCM.

Tình thế nguy nan của HAGL ẢNH: VPF

HAGL sẽ không xuống hạng trực tiếp nếu giành tối thiểu 2 điểm, còn muốn thoát suất play-off, đội bóng phố núi cần 4 điểm (đặt trong trường hợp Đà Nẵng và PVF-CAND toàn thắng 2 trận cuối). Song, với màn thể hiện lúc này, HAGL có nguy cơ thua cả 2 trận, trước những đối thủ hoặc mạnh hơn, hoặc giàu khát vọng hơn.

Không còn đường lùi

HLV Lê Quang Trãi chia sẻ sau trận hòa Thanh Hóa: "Chặng đường phía trước vẫn còn khó khăn và toàn đội cần cố gắng nhiều hơn nữa. Mùa giải đã kéo dài tới vòng 24 nên thể trạng, thể lực và sức khỏe cầu thủ của đội nào cũng bị ảnh hưởng nhất định. HAGL cũng không ngoại lệ".

Theo ông Trãi, mục tiêu của HAGL lúc này là trận nào cũng phải có điểm, tối thiểu giành 1 điểm.

Trong lúc nguy nan, HAGL đón chào sự trở lại của giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành. Ông Thành sẽ trở lại hỗ trợ HLV Lê Quang Trãi điều hành đội trong 2 vòng cuối, sau thời gian "biệt phái" ra CLB Ninh Bình.

HAGL (trái) phải có điểm trong 2 trận cuối ẢNH: ĐÔNG NGHI

Cách đây 2 năm, ông Vũ Tiến Thành từng ra mắt HAGL trên cương vị GĐKT bằng chiến thắng 2-0 trước Hà Nội trên sân Pleiku. Ở cuộc so tài này, ông Thành và HLV Kiatisak Senamuang cùng chỉ đạo chiến thuật, giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên để thoát khủng hoảng. Ông Vũ Tiến Thành và học trò cần sức nặng của lịch sử để củng cố tâm lý trước cuộc đấu quan trọng ở vòng 25.

HAGL chìm sâu trong thời gian qua, bởi lối đá phụ thuộc vào hai ngoại binh Marciel da Silva và Conceicao đã bị bắt bài. Các nội binh HAGL hoặc còn rất trẻ (đội bóng phố núi có tuổi đời trung bình thấp nhất giải), hoặc thiếu đẳng cấp chuyên môn để vực dậy tập thể.

HAGL có thể gây bất ngờ trước Ninh Bình, Nam Định khi được lùi sâu đá phản công. Dù vậy, khi phải dồn lên tấn công trước những đội cùng "hạng cân" như PVF-CAND, Hà Tĩnh... HAGL lại bế tắc và mắc sai lầm. Xáo trộn đội hình liên tục qua các mùa khiến HAGL chưa tạo được cấu trúc lối chơi đủ chắc chắn để vượt qua sóng gió.

Ở thế chân tường, HAGL cần sức bật như giai đoạn cuối những mùa trước để về đích an toàn.