Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sân Bình Dương mất điện, trận Becamex TP.HCM gặp SLNA chìm trong màn đêm 20 phút

Hồng Nam
Hồng Nam
24/05/2026 18:49 GMT+7

Sự cố mất điện trên sân Bình Dương khiến trận đấu giữa Becamex TP.HCM và SLNA (vòng 24 V-League) phải tạm dừng.

Sân Bình Dương mất điện

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và SLNA (18 giờ ngày 24.5) trên sân vận động Bình Dương là cuộc so tài "nóng" bậc nhất vòng 24 V-League, do cả hai đội đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. SLNA cần tối thiểu 1 điểm để an toàn, trong khi chủ nhà phải thắng để gia tăng khoảng cách với nhóm sau.

Khi trận đấu đang trôi về nửa sau hiệp 1, sự cố mất điện đã xảy ra trên sân Bình Dương. Toàn bộ hệ thống đèn điện, biển quảng cáo vụt tắt, khiến cả sân chìm vào bóng tối. Cả hai đội đều không thể tiếp tục thi đấu, phải chờ đội ngũ kỹ thuật khắc phục sự cố.

Sân Bình Dương mất điện, trận Becamex TP.HCM gặp SLNA chìm trong màn đêm 20 phút- Ảnh 1.

Sân Bình Dương mất điện

ẢNH: FPT PLAY

Nhiều khả năng, sân Bình Dương mất điện do nhảy aptomat. Hai đội Becamex TP.HCM và SLNA sẽ đợi ban tổ chức sân khắc phục vấn đề ở nguồn điện, chạy máy phát để tiếp tục trận đấu vốn dĩ đang căng thẳng. Trận đấu bị gián đoạn khoảng 20 phút.

Sân Bình Dương hiện có hai đội bóng đồng thời sử dụng, đó là CLB Becamex TP.HCM và CLB Công an TP.HCM. Tương tự như sân Hàng Đẫy, sân Bình Dương phải chịu áp lực "cày" liên tục với mật độ hàng tuần. 

CLB Becamex TP.HCM hiện đứng hạng 12 với 21 điểm, chỉ hơn vị trí play-off của Đà Nẵng đúng 1 điểm. SLNA đứng hạng 10 với 24 điểm. Cả hai đội vẫn còn nguy cơ xuống hạng.

Vòng tới, Becamex TP.HCM phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Công an Hà Nội, trước khi trở về sân nhà Bình Dương đối đầu HAGL (nhiều khả năng đây là "chung kết ngược" của giải do cả hai đội đều ở tình thế nguy hiểm). SLNA làm khách trên sân Nam Định ở vòng 25, rồi về Vinh đọ sức PVF-CAND trong trận hạ màn V-League. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

HAGL xuống hạng nếu...

HAGL xuống hạng nếu...

Cuộc đua trụ hạng cuốn HAGL trở lại, khi đội bóng phố núi chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất.

Ninh Bình và HLV Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng: Vào việc luôn, không đợi đến mùa sau

‘Bắt’ Thể Công Viettel phải chia điểm, PVF-CAND thoát đáy ngoạn mục: Đua trụ hạng vẫn cực khó đoán

Khám phá thêm chủ đề

Bình Dương mất điện Becamex TP.HCM V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận