Sân Bình Dương mất điện, trận Becamex TP.HCM gặp SLNA chìm trong màn đêm 20 phút

Sân Bình Dương mất điện

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và SLNA (18 giờ ngày 24.5) trên sân vận động Bình Dương là cuộc so tài "nóng" bậc nhất vòng 24 V-League, do cả hai đội đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. SLNA cần tối thiểu 1 điểm để an toàn, trong khi chủ nhà phải thắng để gia tăng khoảng cách với nhóm sau.

Khi trận đấu đang trôi về nửa sau hiệp 1, sự cố mất điện đã xảy ra trên sân Bình Dương. Toàn bộ hệ thống đèn điện, biển quảng cáo vụt tắt, khiến cả sân chìm vào bóng tối. Cả hai đội đều không thể tiếp tục thi đấu, phải chờ đội ngũ kỹ thuật khắc phục sự cố.

Nhiều khả năng, sân Bình Dương mất điện do nhảy aptomat. Hai đội Becamex TP.HCM và SLNA sẽ đợi ban tổ chức sân khắc phục vấn đề ở nguồn điện, chạy máy phát để tiếp tục trận đấu vốn dĩ đang căng thẳng. Trận đấu bị gián đoạn khoảng 20 phút.

Sân Bình Dương hiện có hai đội bóng đồng thời sử dụng, đó là CLB Becamex TP.HCM và CLB Công an TP.HCM. Tương tự như sân Hàng Đẫy, sân Bình Dương phải chịu áp lực "cày" liên tục với mật độ hàng tuần.

CLB Becamex TP.HCM hiện đứng hạng 12 với 21 điểm, chỉ hơn vị trí play-off của Đà Nẵng đúng 1 điểm. SLNA đứng hạng 10 với 24 điểm. Cả hai đội vẫn còn nguy cơ xuống hạng.

Vòng tới, Becamex TP.HCM phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Công an Hà Nội, trước khi trở về sân nhà Bình Dương đối đầu HAGL (nhiều khả năng đây là "chung kết ngược" của giải do cả hai đội đều ở tình thế nguy hiểm). SLNA làm khách trên sân Nam Định ở vòng 25, rồi về Vinh đọ sức PVF-CAND trong trận hạ màn V-League.