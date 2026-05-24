Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Becamex TP.HCM tình thế vẫn nguy nan, Thanh Hóa ‘tim đập dồn’

Bảng xếp hạng V-League: Becamex TP.HCM rơi xuống vực sâu khủng hoảng

Tối 24.5, loạt trận muộn vòng 24 V-League đã khép lại, định hình xong cục diện ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Trên sân nhà Bình Dương, Becamex TP.HCM nối dài chuỗi trận bết bát khi thua 0-1 trước SLNA. Dù có ưu thế sân nhà, nhưng học trò ông Hứa Hiền Vinh trình diễn lối đá bế tắc, nghèo nàn, cùng tinh thần thi đấu nhợt nhạt, đối lập với sức chiến đấu mãnh liệt để tìm đường trụ hạng của SLNA.

Nguy cơ xuống hạng bủa vây Becamex TP.HCM (áo tím) ẢNH: KHẢ HÒA

Pha đánh đầu thành bàn của Ngô Văn Lương ở phút 51 đã giúp SLNA mở toang cánh cửa trụ hạng. Becamex TP.HCM dù có cơ hội gỡ hòa với tình huống được thổi phạt đền, nhưng tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường lại không thắng được thủ môn Cao Văn Bình. Thẻ đỏ của Hồ Tấn Tài với pha đạp thô bạo cầu thủ SLNA là dấu chấm hết, khép lại hy vọng níu giữ 1 điểm của chủ nhà.

Highlight CLB Nam Định 1-2 Hà Nội: Hoàng Hên tỏa sáng

Ở sân Hà Tĩnh, đội khách CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã chơi chặt chẽ. Chức vô địch sớm 3 vòng giúp học trò HLV Alexandre Polking đá thoải mái, trong khi Hà Tĩnh cũng không quá áp lực do đã trụ hạng. Kịch tính trận đấu đến ở thời gian bù giờ, khi mỗi đội được hưởng một quả phạt đền, khép lại màn so tài với tỷ số hòa 1-1.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đánh bại đội khách Nam Định với tỷ số 2-1, nhờ các pha lập công của Đỗ Hoàng Hên và Daniel Passira. Chiến thắng thuyết phục đã đưa thầy trò HLV Harry Kewell thẳng tiến tốp 3.

Hoàng Hên (áo tím) ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Thứ hạng nhóm đầu... CLB CAHN dẫn đầu với 61 điểm, hơn đội nhì Thể Công Viettel (50 điểm) khoảng cách 11 điểm. CLB Hà Nội đứng hạng ba với 45 điểm. Dù cũng có 45 điểm, nhưng Ninh Bình đứng hạng tư do kém Hà Nội cả hiệu số bàn thắng lẫn thành tích đối đầu (ghi ít bàn trên sân khách hơn).

Vị trí thứ năm thuộc về CLB Công an TP.HCM với 34 điểm, trong khi Hải Phòng (hạng 6) và Nam Định (hạng 7) cùng có 31 điểm.

Cuộc đua trụ hạng V-League ngày càng khốc liệt, với 4 cái tên PVF-CAND, HAGL, Becamex TP.HCM và Đà Nẵng cạnh tranh sinh tồn. PVF-CAND vẫn đứng cuối bảng với 18 điểm. CLB Đà Nẵng đứng áp chót (vị trí đá play-off) với 20 điểm. Becamex TP.HCM đứng hạng 12 với 21 điểm, chỉ còn hơn nhóm nguy hiểm 1 điểm duy nhất. HAGL đứng hạng 11 với 23 điểm, vẫn đang trong vòng hiểm nguy.

Highlight Hà Tĩnh 1-1 CLB Công an Hà Nội: Bất ngờ cầm chân nhà vô địch

Thử thách cực đại cho HAGL và Becamex TP.HCM diễn ra ở vòng 25, khi hai đội lần lượt phải gặp Hà Nội và CLB CAHN. Rồi đến vòng cuối, Becamex TP.HCM và HAGL phải đá trận "sinh tử" trên sân vận động Bình Dương. Thanh Hóa đạt số điểm cao nhất trong nhóm cầm đèn đỏ (25 điểm) đứng thứ 10. Nhưng trên lý thuyết vẫn có nguy cơ xuống hạng hoặc đá play-off.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 24 ẢNH: VPF

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



