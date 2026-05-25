Becamex TP.HCM lâm nguy

T HAY TƯỚNG, CHƯA ĐỔI VẬN

Ban lãnh đạo Becamex TP.HCM bổ nhiệm HLV Hứa Hiền Vinh vào chiếc ghế nóng thay chiến lược gia người Nhật Bản Ueno Nobuhiro với mong muốn thổi luồng sinh khí mới vào một tập thể đang rệu rã. Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra.

Sau thất bại 2-4 trên sân Lạch Tray trước CLB Hải Phòng, đội bóng đất Thủ tiếp tục thua 0-1 dù được chơi trên sân Gò Đậu và đối thủ lần này cũng dễ chịu hơn: SLNA. Lối chơi của Becamex TP.HCM vẫn chưa được cải thiện, những phương án tấn công còn đơn điệu và không thể gây khó dễ cho thủ môn Cao Văn Bình. Thậm chí, đội chủ nhà còn bất lực trong việc đưa bóng trúng khung thành và còn thực hiện hỏng một quả phạt đền.

Ngoài tổn thất về mặt nhân sự, Becamex TP.HCM còn phải chịu áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề ở 2 vòng cuối ẢNH: KHẢ HÒA

Lúc này, Becamex TP.HCM đứng thứ 12 với 21 điểm, hơn CLB Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 3 điểm. Thêm một lần sẩy chân nữa, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh có thể phải đá play-off với đội nhì bảng giải hạng nhất. Nếu mọi chuyện tồi tệ hơn, đội bóng từng được mệnh danh là "Chelsea VN" phải xuống hạng trực tiếp.

Ở tình cảnh ngặt nghèo này, Becamex TP.HCM lại tổn thất lực lượng, không có sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Hồ Tấn Tài. Nguyên nhân là cầu thủ quê Gia Lai (Bình Định cũ) nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 87 trận gặp SLNA và sẽ bị treo giò 3 trận. Có thể nói, Becamex TP.HCM đang rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

K HÔNG THỂ CẢN H OÀNG H ÊN

Trong khi đó, ở nửa trên bảng xếp hạng, cuộc đua giành vị trí thứ 3 vẫn đang rất kịch tính. Vòng này, CLB Ninh Bình bị đội Công an TP.HCM cầm chân 1-1 và CLB Hà Nội đã tận dụng tốt thời cơ để vượt lên. Tối 24.5, trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Harry Kewell đánh bại CLB Nam Định 2-1 và Đỗ Hoàng Hên, Daniel Passira là các nhân tố nổi bật nhất. Phút thứ 5, Passira mang về quả phạt đền để Hoàng Hên mở tỷ số từ chấm 11 m. Đến phút 74, tiền vệ nhập tịch "đáp lễ" bằng đường chuyền như đặt, giúp số 99 của CLB Hà Nội đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Xen giữa 2 bàn thắng này là pha lập công của Lâm Ti Phông. Kết quả này giúp CLB Hà Nội chiếm vị trí thứ 3 của đội Ninh Bình. 2 đội bóng này có cùng 45 điểm nhưng đội bóng cố đô xếp sau do kém hiệu số (+20 so với +17). Màn rượt đuổi giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình chắc chắn còn hấp dẫn đến những giây cuối cùng của mùa giải này. Trong khi đó, CLB Nam Định cho thấy dấu hiệu trượt dài khi đã thua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Với Hoàng Hên, anh đã đạt phong độ cực kỳ ấn tượng. Chỉ sau 17 trận, cầu thủ gốc Brazil trực tiếp góp dấu giày vào 15 bàn thắng (10 bàn và 5 kiến tạo) cho CLB Hà Nội (nhiều nhất đội). Anh cũng là chân sút nội tốt thứ nhất V-League, bằng Đình Bắc. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, anh đủ sức giúp đội tuyển VN bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Ở trận đấu còn lại của ngày 24.5, CLB CAHN bị đội Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 do cho nhiều trụ cột như Quang Hải, Đình Bắc, Nguyễn Filip... nghỉ ngơi. Thầy trò HLV Alexandre Polking đang có 61 điểm, còn cách kỷ lục mà CLB Hà Nội tạo ra vào mùa 2018 đúng 3 điểm nữa. CLB CAHN sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể đi vào lịch sử V-League với tư cách đội bóng giành nhiều điểm số nhất. Đối thủ còn lại của họ lần lượt là Becamex TP.HCM và Thể Công Viettel.