Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thua SLNA ngay trên sân nhà, Becamex TP.HCM nguy cơ rớt hạng cực cao: Báo động đỏ!!!

Tiểu Bảo
24/05/2026 20:30 GMT+7

Trên sân nhà Bình Dương, Becamex TP.HCM đối mặt nguy cơ xuống hạng khi nhận thất bại 0-1 trước SLNA trong ngày họ đá hỏng 1 quả phạt đền.

Hiểm nguy chực chờ Becamex TP.HCM

Việc được chơi trên sân nhà Bình Dương là cơ hội rất tốt để Becamex TP.HCM huớng đến chiến thắng để thoát khỏi vị trí thứ 3 từ dưới lên, trong cảnh 2 đội xếp chót PVF-CAND và CLB Đà Nẵng đang liên tiếp tạo ra những kết quả bất ngờ.

Trước SLNA cũng chưa thể an tâm trụ hạng, trận đấu đã diễn ra khá quyết liệt khi cả 2 đều muốn ghi bàn nhưng cũng kèm sự thận trọng vì một bàn thua có thể sẽ phải trả giá bằng cả mùa giải.

Highlight Becamex TP.HCM 0-1 SLNA: Vượt lên tốp an toàn

Sau hiệp 1 diễn ra giằng co, đội khách SLNA bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 sau bàn thắng của Văn Lương ở phút 51. Nguy cơ xuống hạng ngay lập tức hiển hiện trước mặt thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vì nếu kết quả này giữ nguyên đến hết trận sẽ đồng nghĩa chỉ còn hơn đội áp chót CLB Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm.

Niềm vui chiến thắng của SLNA khi xem như trụ hạng sớm

Sau bàn thua, Becamex Bình Dương dốc hết sức tràn lên phần sân đối thủ để tìm bàn gỡ. Họ đã có cơ hội rất tốt chỉ vài phút sau khi được hưởng quả phạt đền. Tiếc rằng trên chấm 11 m tuyển thủ Việt Nam Việt Cường đã thực hiện không thành công.

Pha hỏng ăn này càng giúp SLNA tự tin hơn khi thời gian trôi đi trong sự sốt ruột của đội chủ nhà Becamex TP.HCM. Lần lượt những cơ hội của Việt Cường, Tấn Tài... đều không chính xác hoặc không thắng được thủ thành Cao Văn Bình chơi xuất sắc.

Rời sân Bình Dương với 3 điểm trọn vẹn, SLNA có 27 điểm và xem như đã trụ hạng. Ngược lại, Becamex TP.HCM đối mặt nguy cơ xuống hạng, sức nóng tăng rõ rệt khi nguy cơ bị CLB Đà Nẵng vượt mặt đã hiển hiện trước mắt rồi.

Sân Bình Dương mất điện, trận Becamex TP.HCM gặp SLNA chìm trong màn đêm 20 phút

