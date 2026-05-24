Huỳnh Như cùng CLB TP.HCM ngược dòng nghẹt thở, đấu Hà Nội I ở chung kết

CLB TP.HCM gỡ hòa dù bị dẫn 2 bàn, thắng luôn loạt "đấu súng"

Dù được đánh giá cao hơn, nhà đương kim vô địch CLB TP.HCM lại nhập cuộc không tốt trước lối chơi giàu năng lượng của Phong Phú Hà Nam. Với sức trẻ cùng sự tự tin cao, Phong Phú Hà Nam pressing quyết liệt và liên tục gây khó khăn cho hàng thủ CLB TP.HCM.

Bất ngờ xảy ra ở phút 38 khi hàng phòng ngự CLB TP.HCM thi đấu thiếu tập trung. Tận dụng sai lầm của đối thủ, Lưu Hoàng Vân kiến tạo thuận lợi để Lan Anh sút bồi mở tỷ số cho Phong Phú Hà Nam. Chỉ đúng một phút sau, đội bóng phía nam tiếp tục trả giá vì sự lỏng lẻo nơi hàng thủ. Hoàng Vân căng ngang thuận lợi để Vũ Thị Hoa dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Kim Thanh, nâng tỷ số lên 2-0.

Phong Phú Hà Nam (áo trắng) gây bất ngờ khi dẫn trước TP.HCM đến 2-0 ẢNH: VFF

Bị dẫn trước chóng vánh hai bàn, HLV Đoàn Thị Kim Chi lập tức tung Huỳnh Như vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Sự xuất hiện của tiền đạo kỳ cựu nhanh chóng tạo ra khác biệt cho lối chơi của CLB TP.HCM.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Thu Thảo thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, giúp CLB TP.HCM lấy lại hy vọng.

Sang hiệp 2, CLB TP.HCM tiếp tục đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân của Phong Phú Hà Nam. Tuy nhiên, hàng thủ Phong Phú Hà Nam đã chơi đầy kiên cường và tổ chức kín kẽ, khiến CLB TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Phải đến phút 81, nhà đương kim vô địch mới có điều mình cần. Từ một tình huống tổ chức tấn công áp đảo, Hồng Nhung ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Không thể phân định thắng thua sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, kinh nghiệm và bản lĩnh của CLB TP.HCM đã lên tiếng đúng lúc. Thủ môn Kim Thanh trở thành người hùng khi cản phá thành công hai cú sút của Phong Phú Hà Nam, trong khi đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi thực hiện thành công cả ba lượt đá để thắng 3-0 trên chấm 11 m.

Huỳnh Như cùng các đồng đội giành vé vào chung kết xứng đáng ẢNH: VFF

Hà Nội I loại Thái Nguyên T&T

Ở trận bán kết còn lại diễn ra sau đó, Hà Nội I vượt qua Thái Nguyên T&T với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 90 phút.

Hai đội tạo ra thế trận chặt chẽ và giàu tính chiến thuật. Thái Nguyên T&T cầm bóng nhiều hơn, trong khi Hà Nội I chủ động chơi chắc chắn do thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương. Dù đều có cơ hội, cả hai đội không thể tận dụng để ghi bàn.

Bước vào loạt sút luân lưu, thủ môn Vân Liên trở thành điểm sáng của Hà Nội I với hai pha cản phá quan trọng, giúp đội bóng thủ đô giành chiến thắng 4-2.

Hà Nội I tái đấu TP.HCM ở chung kết Cúp quốc gia ẢNH: VFF

Với kết quả này, trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 sẽ là màn so tài đáng chú ý giữa CLB TP.HCM và Hà Nội I, diễn ra lúc 19 giờ ngày 27.5 trên sân Thái Nguyên. Trước đó, Thái Nguyên T&T sẽ gặp Phong Phú Hà Nam ở trận tranh hạng ba lúc 16 giờ cùng ngày.