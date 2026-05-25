Báo Indonesia bất ngờ khen ngợi bóng đá trẻ Việt Nam: ‘Pha trộn nét châu Âu và Nam Mỹ’

Sự thay đổi đáng kể

Tờ Bola Sport của Indonesia trong 1 bài đăng mới đây có kết luận bất ngờ: "Lối chơi của các đội trẻ Việt Nam hiện nay có sự kết hợp của chất kỹ thuật của người Nam Mỹ, với tính kỷ luật của giới cầu thủ châu Âu. Điều này giúp cho các đội tuyển trẻ Việt Nam vừa thi đấu rất chặt chẽ, vừa không mất đi sự sáng tạo".

U.17 Việt Nam tạo ấn tượng mạnh về lối chơi trước truyền thông quốc tế Ảnh: The-AFC.com

Những dòng này được tờ báo của Indonesia đúc kết, sau khi họ chứng kiến đội tuyển U.17 Việt Nam thi đấu thành công, dựa trên lối chơi rất khó đoán của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland (người Brazil), tại giải U.17 Đông Nam Á và giải U.17 châu Á 2026.

Tại 2 giải đấu nói trên, trong khi những đội được kỳ vọng, trong nhóm các nền bóng đá hàng đầu khu vực như U.17 Indonesia và U.17 Thái Lan đồng loạt bị loại ngay từ vòng bảng, thì U.17 Việt Nam liên tiếp đạt thành tích rất cao. Đội bóng trẻ của chúng ta vô địch giải U.17 Đông Nam Á, vào tứ kết giải U.17 châu Á, qua đó có suất tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup U.17 năm 2026 (từ 19.11 – 13.12, tại Qatar).

Hình thành nét riêng

Ở cấp độ rất trẻ như lứa tuổi 17 mà các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu được như vậy, thì ở các cấp độ cao hơn, như đội tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, tính kỷ luật của các cầu thủ Việt Nam càng cao. Ngoài ra, tính sáng tạo của các đội tuyển U.23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia của chúng ta cũng được đánh giá cao. Kết quả là U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33 năm 2025, giành hạng 3 giải U.23 châu Á 2026. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, lọt vào VCK Asian Cup 2027.

Các cầu thủ Việt Nam giờ có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn hẳn trước đây Ảnh: TED Trần

Khác với nhiều năm trước, giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ Việt Nam vào lúc này đã có sự đồng nhất, xuyên suốt về mặt lối chơi. Chứng kiến các đội tuyển của chúng ta thi đấu từ AFF Cup, SEA Games, giải U.23 châu Á, cho đến các giải U.17 Đông Nam Á và châu Á, có thể thấy lối đá chủ đạo của các cầu thủ Việt Nam từ chuyên nghiệp cho đến cầu thủ trẻ là kiểm soát bóng, cố gắng phối hợp nhóm nhỏ khi có bóng trong chân.

Báo chí Indonesia cũng nhận định, trước đây, mỗi đội tuyển của bóng đá Việt Nam thường chơi theo 1 kiểu, tùy thuộc vào HLV dẫn dắt từng đội, phụ thuộc vào từng sân chơi mà họ tham dự. Cũng trước đây, các cầu thủ Việt Nam khi đá phòng ngự, thường khá thụ động, chủ yếu chỉ biết chống trả trong thế bị vây hãm, cố gắng phá bóng càng xa khung thành càng tốt.

Các đội tuyển Việt Nam dần định hình bản sắc Ảnh: Độc Lập

Còn hiện tại, cầu thủ Việt Nam dù cho có chơi tấn công trực diện hay buộc phải phòng ngự phản công (nếu đối thủ quá mạnh), đều cố gắng kiểm soát bóng ngay khi có thể, ngay khi giành được bóng. Chúng ta cố gắng phối hợp nhóm ngay từ bên phần sân nhà, rồi dần chuyển trạng thái, dần dồn quân sang phần sân đối phương. Giờ đây, cầu thủ Việt Nam khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn, chúng ta dùng kỹ thuật và chiến thuật để khoan thủng hệ thống phòng ngự của đối thủ, chứ không còn trông chờ vào yếu tố may mắn như trước.

Khác biệt lớn này đến từ chất lượng đào tạo được cải thiện rõ rệt của bóng đá trong nước. Kỹ thuật được cải thiện, tư duy chơi bóng được cải thiện, giới cầu thủ Việt Nam ngày một tự tin hơn vào năng lực của mình. Sự tự tin này và năng lực chuyên môn này giúp cho các cầu thủ Việt Nam giữ được bản sắc trong lối chơi, đồng thời đấy là yếu tố tiên quyết giúp cho các đội tuyển, từ đội tuyển quốc gia cho đến các đội tuyển trẻ, có được sự đồng nhất về phong cách thi đấu.

Vài chục năm trước, bóng đá Việt Nam từng nhìn bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Uzbekistan, khao khát về tính bản sắc mà những nền bóng đá này sở hữu. Giờ đây, sau khoảng 2 thập kỷ miệt mài cải thiện khâu đào tạo trẻ, chúng ta hiện đã có yếu tố bản sắc này trong phong cách thi đấu!