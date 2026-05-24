Công Phượng và dàn cựu sao HAGL tạo sự khác biệt cho Trường Tươi Đồng Nai

Trường Tươi Đồng Nai xứng đáng vô địch

Tính đến thời điểm này, Trường Tươi Đồng Nai đã có 47 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 8 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận. Giải hạng nhất còn 2 vòng đấu nữa là khép lại. Điều đó có nghĩa là thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ giành chức vô địch ở vòng 21 nếu đánh bại CLB Long An, đội đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng tại sân nhà Bình Phước mà không cần quan tâm đến các kết quả của CLB Bắc Ninh. Chỉ có phép màu mới có thể khiến Trường Tươi Đồng Nai vuột chức vô địch. Giờ đây, ban lãnh đạo đội bóng này được quyền tính đến chuyện chuẩn bị lực lượng để tranh tài ở V-League mùa sau.

Minh Vương là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất cho Trường Tươi Đồng Nai ở giải hạng nhất mùa này với 7 pha lập công ẢNH: KHẢ HÒA

Thành tích của Trường Tươi Đồng Nai mùa này là hoàn toàn xứng đáng. Trước khi gục ngã trên sân Việt Yên của CLB Bắc Ninh ở vòng 18, Lương Xuân Trường và các đồng đội có chuỗi bất bại kéo dài 17 trận. Đó cũng là lần duy nhất "Chiến binh xanh" không có điểm ở mùa này. Ngay sau trận thua CLB Bắc Ninh, Trường Tươi Đồng Nai lập tức lấy lại phong độ, thắng 2 trận liên tiếp, ghi 4 bàn thắng và không để lọt lưới lần nào.

Thành tích đối đầu với các đội mạnh như Bắc Ninh, TP.HCM, Quy Nhơn và Khánh Hòa của Trường Tươi Đồng Nai cũng rất tốt. Họ giành 17 điểm trong tổng số 24 điểm (8 trận). Quan trọng hơn, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng chỉ có 3 lần mất điểm trước các đội yếu hơn (Trẻ PVF-CAND, Quảng Ninh và Đồng Tháp).

Màn trình diễn của Trường Tươi Đồng Nai ở Cúp quốc gia cũng cực kỳ đáng khen ngợi. Họ đánh bại 2 đại diện V-League là Becamex TP.HCM và Hà Tĩnh với cách biệt 2 bàn. Đến tứ kết, khi phải chạm trán CLB Công an TP.HCM có lực lượng đồng đều hơn, "Chiến binh xanh" mới chấp nhận bị loại, nhưng cũng chỉ thua 0-1.

Giá trị kinh nghiệm và bản lĩnh của các ngôi sao

Thất bại ở mùa giải 2024-2025, trong đó điểm nhấn là trận thua CLB Đà Nẵng ở trận play-off tranh vé dự V-League mùa này mang đến nhiều bài học kinh nghiệm cho Trường Tươi Đồng Nai. Thời điểm đó, đội bóng này sở hữu lực lượng tương đối ổn với những cái tên như Bùi Tấn Trường, Huỳnh Tấn Sinh, Lưu Tự Nhân và Nguyễn Công Phượng. Nhưng trong cuộc đua đường dài, Trường Tươi Đồng Nai cần thêm kinh nghiệm và bản lĩnh nên quyết định chiêu mộ thêm Lê Văn Sơn, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương hay Nguyễn Hữu Tuấn.

Nhóm cầu thủ này cùng Công Phượng có khoảng thời gian thi đấu cùng nhau ở HAGL, mang đến sự gắn kết cho Trường Tươi Đồng Nai, bên cạnh kinh nghiệm. Ở mùa giải này, nhiều lần Xuân Trường - Văn Sơn - Minh Vương tạo ra các pha phối hợp để giúp đội nhà khai thông bế tắc, vượt qua những thời khắc khó khăn.

Công Phượng cho thấy đẳng cấp của ngôi sao khi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp ẢNH: KHẢ HÒA

Đến khi các cầu thủ này "hết phép", Công Phượng trở lại và tỏa sáng thay những người đồng đội. Trên sân Bà Rịa, ở trận cầu "đinh" ở CLB TP.HCM, chân sút quê Nghệ An ghi bàn thắng quyết định, giúp Trường Tươi Đồng Nai chạm 1 tay vào chức vô địch. HLV Nguyễn Việt Thắng thừa nhận các học trò chơi không hay ở trận đấu này, có dấu hiệu bị căng cứng tâm lý, nhưng quan trọng là họ vẫn đạt được kết quả tốt nhất. Đó chính là sự khác biệt, là phẩm chất mà một nhà vô địch cần có: không cần phải chơi hay suốt 90 phút, chơi hay mọi trận đấu nhưng cần biết cách "định đoạt" trận đấu.

Phẩm chất đó không dễ tích lũy trong một sớm một chiều, mà đến từ những tháng năm chơi bóng đỉnh cao ở V-League cũng như các giải khu vực, châu lục trong màu áo đội tuyển Việt Nam nhiều cấp độ. Trường Tươi Đồng Nai cần điều này ở các cựu cầu thủ HAGL và họ đã đúng.

