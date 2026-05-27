CLB Ninh Bình sẽ đẳng cấp hơn với HLV Chu Đình Nghiêm?

Đ I TÌM SỰ ỔN ĐỊNH

CLB Ninh Bình lập kỷ lục xưa nay hiếm trong làng bóng Việt khi thay 3 HLV trong một mùa giải chuyên nghiệp. Trước đây, những đội "xay tướng" thường nằm trong nhóm nguy hiểm, cá biệt đội mạnh chỉ có CLB Hà Nội ở mùa 2023 - 2024 và 2024 - 2025 là thay HLV liên tục, với 3 chiến lược gia mỗi mùa, vẫn ít hơn con số sử dụng 4 HLV của Ninh Bình.

HLV Chu Đình Nghiêm được kỳ vọng sẽ giúp CLB Ninh Bình thi đấu thành công tại V-League Ảnh: VPF

Đầu mùa giải, CLB Ninh Bình bén duyên với ông Gerald Albadalejo. Dù giúp đội dẫn đầu V-League 2025 - 2026 ở giai đoạn đầu, nhưng HLV người Tây Ban Nha vẫn phải ra đi giữa mùa vì sa sút phong độ. Ông Vũ Tiến Thành ngồi ghế HLV tạm quyền sau đó, rồi nhường vị trí cho HLV Bae Ji-won, trợ lý cũ của ông Park Hang-seo tại U.23 VN. Thế nhưng, càng thay HLV, CLB này càng đuối sức. Đội bóng cố đô rơi khỏi tốp 3 và chỉ còn 2 vòng để cứu vãn mùa giải.

Thành tích trên sân đã chứng minh rằng thay tướng không đồng nghĩa đổi vận. Cứ sau mỗi đợt thay HLV, CLB Ninh Bình lại xuống dốc thêm đôi chút. Hoàng Đức cùng đồng đội cần tới sự ổn định, mà ở V-League không ai mang lại điều đó tốt hơn HLV Chu Đình Nghiêm.

Đội bóng lớn gần nhất thay tướng liên tục giống Ninh Bình là CLB Hà Nội, với 11 HLV trong 5 năm (trung bình mỗi mùa thay HLV tối thiểu 2 lần). Sự bất ổn ấy xuất hiện từ sau quyết định chia tay ông Chu Đình Nghiêm giữa mùa 2021. Công thần gắn bó với Hà Nội từ những ngày đầu tiên đã phải rời ghế, bởi cuộc khủng hoảng thực ra ông không phải nhận hoàn toàn trách nhiệm. Sau ngày ấy, CLB Hà Nội thay HLV liên tục, nhưng cũng chỉ giành được 3 danh hiệu, còn với ông Nghiêm, 5 năm ở CLB Hải Phòng đã quá đủ để khẳng định năng lực. Chiến lược gia quê Thanh Hóa biến đội bóng từng chật vật đua trụ hạng trở thành thế lực, với đỉnh cao là ngôi á quân V-League 2022, rồi cán đích ở giữa bảng 3 mùa giải sau đó. Chỉ với những cầu thủ hạng trung, đội hình xáo trộn theo mùa, nhưng ông Nghiêm vẫn nhào nặn nên đội bóng có triết lý, mảng miếng kiểm soát rõ nét, đủ cá tính để đá sòng phẳng với mọi đối thủ.

Ông Chu Đình Nghiêm không huấn luyện bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, mà ưu tiên tính tổ chức trong lối chơi. Đội Hải Phòng không có cá nhân kiệt xuất, nhưng ông xây dựng được bài vở triển khai bóng tuần tự từ thủ môn, kiểm soát bằng những đường đan lát, đập nhả, đảo biên và chuyển đổi trạng thái cực nhuyễn như CLB Hà Nội trước đây. Các pha di chuyển đội hình, phối hợp bật tường và chạy chỗ không bóng của Hải Phòng đều rất mượt.

Đó là thành quả của hàng nghìn giờ tập luyện, nơi ông Nghiêm kiên trì tổ chức lối chơi, theo đuổi con đường bài bản và bền vững, giữa một rừng các đội đã quen với cách đá ăn xổi, dồn bóng dài cho ngoại binh.

N ÂNG CẤP

Triết lý tạo dựng đội bóng quy củ, có lối chơi rõ ràng… của ông Chu Đình Nghiêm là những gì CLB Ninh Bình còn thiếu. Dù sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng khâu huấn luyện thể lực, tổ chức lối chơi của đội này lâu này còn nhiều thiếu sót.

Ông Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng ngày 26.5

HLV Chu Đình Nghiêm là mảnh ghép hoàn hảo. Với hai thập niên gắn bó cùng V-League, 8 danh hiệu cùng khả năng nâng tầm mọi đội bóng từng góp mặt, ông Nghiêm là ví dụ tiêu biểu cho hình mẫu "nói ít làm nhiều", lấy thực tế trên sân làm thước đo năng lực, thay vì khẩu hiệu sáo rỗng. CLB Ninh Bình cần một HLV như vậy để không hoài phí năng lực của những ngôi sao.

Ông Nghiêm cũng cần một tập thể giàu tham vọng, có thể mua sắm những nội ngoại binh giỏi nhất và đảm bảo đội hình ổn định để yên tâm truyền thụ triết lý. "Để hiện thực hóa mục tiêu dài hạn, lãnh đạo CLB Ninh Bình quyết định trao toàn quyền chuyên môn cho HLV Chu Đình Nghiêm. Ông trực tiếp quyết định chiến lược xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự cũng như kế hoạch chuyển nhượng", đội bóng thông báo ở buổi ký hợp đồng với HLV Chu Đình Nghiêm vào hôm qua 26.5.

Khác với CLB Hà Nội, nơi lối chơi được định hình cách đây 16 năm, CLB Ninh Bình vẫn là miền đất mới, nơi sợi chỉ triết lý chưa được tạo dựng xuyên suốt. Đó là lý do ông Nghiêm được đặt vào vị trí thuyền trưởng với hợp đồng 3 năm, để không chỉ mang về thành tích, mà còn tạo dựng bản sắc để định hình thương hiệu mới.