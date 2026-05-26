‘Phim kinh dị’ xuất hiện, V-League hay chưa từng thấy!

Trong khi CLB Công an Hà Nội đã băng băng về đích để sớm bước lên ngôi vô địch, ở nửa dưới bảng xếp hạng, một cuộc chiến khốc liệt, nghẹt thở và đầy rẫy bất ngờ đang diễn ra.

Sau khi loạt trận vòng 24 khép lại, SLNA đã chính thức thở phào nhẹ nhõm khi đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 1-0 trên sân Bình Dương để trụ hạng sớm.

Becamex TP.HCM lâm nguy Ảnh: Khả Hòa

Khúc cua định mệnh này đã chính thức phân tách giải đấu: 9 đội bóng đã an toàn, nhường lại sân khấu tử thần cho 5 cái tên tranh nhau những tấm vé vớt cuối cùng để ở lại với giải đấu cấp cao nhất quốc gia bởi theo điều lệ, đội đứng thứ 14 (cuối bảng) sẽ phải xuống chơi ở hạng nhất mùa sau, trong khi đội đứng thứ 13 sẽ phải đá trận play-off sinh tử. Bản quy hoạch của "tử thần" đang chờ sẵn, và vòng 25 diễn ra đồng loạt vào lúc 18 giờ ngày 31.5 chính là trận chung kết của cả mùa giải.

Những sắc thái tại cuộc đua trụ hạng

Với Đông Á Thanh Hóa, dù đang đứng thứ 10 với 25 điểm, hơn vị trí đá play-off 5 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng, tuy nhiên về mặt lý thuyết Thanh Hóa vẫn chưa thể kê cao gối ngủ.





Thanh Hóa (phải) sẽ tiếp Ninh Bình trên sân nhà

Khó khăn bủa vây thầy trò HLV Mai Xuân Hợp khi đội bóng vừa phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. Sự lung lay về mặt thượng tầng và tâm lý có thể là điểm yếu chí mạng của đội bóng xứ Thanh. Tại vòng 25, họ sẽ tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà. Một kết quả hòa là đủ để Thanh Hóa chính thức trụ hạng, nhưng đó chỉ là lý thuyết bởi Ninh Bình - đối thủ của họ dù đang có những khó khăn trong những trận đấu gần đây nhưng vẫn được đánh giá rất cao.

Bởi thế nếu sẩy chân, cơn ác mộng ở vòng đấu cuối cùng hoàn toàn có thể xảy ra với đội chủ sân Thanh Hóa.

HAGL cũng đang rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ nghiêm trọng ở giai đoạn về đích. Thất bại liên tiếp đã đẩy đội bóng phố núi xuống vị trí thứ 11 với chỉ 23 điểm, chỉ còn hơn vị trí nguy hiểm đúng 3 điểm.





HAGL tiếp đối thủ mạnh Hà Nội

Đại chiến vòng 25 trên sân Pleiku sẽ là thử thách cực đại khi họ phải tiếp đón Hà Nội FC – đội bóng vừa lấy lại phong độ cao sau chiến thắng sát nút trước Thép Xanh Nam Định để leo lên tốp 3. Khán giả tại Pleiku đang cầu nguyện cho một phép màu, ba điểm tại Phố Núi là một yêu cầu bắt buộc dủ cho khó khăn muôn vàn bởi thêm một thất bại nữa, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ có nguy cơ rất lớn bị các đội phía sau san bằng cách biệt trước vòng đấu hạ màn.



Còn với Becamex TP.HCM, trận thua tai hại trước SLNA ở vòng 24 không chỉ khiến đội chủ sân Gò Đậu dậm chân ở vị trí thứ 12 mà còn cướp đi của họ nhân tố quan trọng nhất là ngôi sao Hồ Tấn Tài. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với việc hậu vệ này phải nghỉ thi đấu hết mùa giải.





Đội CAHN tiếp Becamex TP.HCM

Chỉ hơn vị trí đá play-off đúng 1 điểm, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh hành quân đến sân Hàng Đẫy của nhà ĐKVĐ Công an Hà Nội với tâm thế "châu chấu đá xe". Rất khó để đại diện phía nam có điểm tại thủ đô, và họ chỉ còn biết hy vọng các đối thủ trực tiếp cũng sẩy chân.

Một đại diện khác của ngành công an là PVF-CAND cũng chẳng khá hơn. Xếp ở đáy bảng với 18 điểm, tân binh PVF-CAND đang là đội thất thế nhất trong cuộc đua. Khoảng cách 2 điểm với vị trí đá play-off và 3 điểm với vị trí an toàn buộc họ phải thắng cả hai trận còn lại và cầu mong các đối thủ xếp trên ngã ngựa. Ở vòng 25, họ được thi đấu trên sân nhà PVF để tiếp đón Hải Phòng – một đại diện cũng đã cán đích an toàn ở giữa bảng xếp hạng. Sức trẻ và tinh thần "không còn gì để mất" là vũ khí duy nhất để PVF-CAND níu giữ hy vọng lật đổ thế cờ trong gang tấc.

Ở vòng 25, có lẽ nếu để tìm ra đội nào có ưu thế trong cuộc đua trụ hạng nhất chắc phải kể tới SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn đang đứng ở vị trí thứ 13 – vị trí phải đá trận play-off đầy rủi ro. Tuy nhiên, giới chuyên môn lại đánh giá cửa trụ hạng của Đà Nẵng là khá sáng nhờ lịch thi đấu thuận lợi. Tại vòng 25, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ bứt phá mạnh mẽ để đẩy Becamex TP.HCM hoặc HAGL xuống vũng bùn. Quyền tự quyết đang nằm trong tay đội chủ sân Chi Lăng.



