HLV Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng 3 năm với CLB Ninh Bình, ông Nguyễn Đức Thụy nói gì?

HLV Chu Đình Nghiêm chính thức ra mắt CLB Ninh Bình

Ngày 26.5, CLB Ninh Bình công bố bản hợp đồng với HLV Chu Đình Nghiêm. Ông Nghiêm ký thỏa thuận 3 năm với đội bóng cố đô, kéo dài đến hết năm 2029. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện tham vọng lớn cùng định hướng phát triển dài hạn của đội trong giai đoạn mới.

HLV Chu Đình Nghiêm bắt đầu làm việc tại Ninh Bình từ hôm nay (26.5) và ra mắt người hâm mộ trong trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 25 V-League.

Giám đốc điều hành Nguyễn Quang Việt ký hợp đồng với HLV Chu Đình Nghiêm (áo kẻ) Ảnh: CLB NINH BÌNH

Ông Nghiêm sẽ bắt tay vào công việc ở vòng 25. Ông Nguyễn Đức Thụy (thứ hai từ phải sang) gửi gắm nhiều khát vọng

Không chỉ hướng tới mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu, ban lãnh đạo Ninh Bình muốn xây dựng đội bóng có bản sắc rõ ràng, theo đuổi lối chơi hiện đại, giàu tính cống hiến và tạo dấu ấn chuyên môn trong lòng người hâm mộ.

Song song với mục tiêu thành tích, CLB cũng xác định phát triển cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, sẽ là nền tảng quan trọng trong chiến lược lâu dài. Việc lựa chọn HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá là mảnh ghép phù hợp với định hướng đó. Nhà cầm quân sinh năm 1972 là một trong những HLV giàu dấu ấn chuyên môn và thành công nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Trong giai đoạn dẫn dắt CLB Hà Nội, ông từng giành 3 chức vô địch V-League, 2 Cúp quốc gia và 3 Siêu cúp quốc gia liên tiếp. Không chỉ thành công về danh hiệu, HLV Chu Đình Nghiêm còn được đánh giá cao nhờ khả năng xây dựng lối chơi hiện đại, giàu tính tổ chức và phát triển cầu thủ trẻ.

Sau đó, ông tiếp tục để lại dấu ấn tại CLB Hải Phòng với tinh thần thi đấu máu lửa, bản sắc chuyên môn rõ nét cùng khả năng duy trì sức cạnh tranh của đội bóng đất cảng ở nhóm đầu V-League. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Nghiêm, Hải Phòng về nhì mùa 2022, nằm ở nửa trên bảng xếp hạng mùa 2023-2024, 2024-2025 và có cơ hội vào tốp 5 mùa này.

HLV Chu Đình Nghiêm toàn quyền quyết định chuyên môn

Để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn, ban lãnh đạo CLB Ninh Bình quyết định trao toàn quyền chuyên môn cho HLV Chu Đình Nghiêm. Ông sẽ trực tiếp quyết định chiến lược xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự cũng như kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng.

Theo đại diện CLB, đây là yếu tố quan trọng để HLV trưởng chủ động xây dựng lực lượng, tạo tính kế thừa và phát triển đội bóng theo chiến lược dài hạn, thay vì chỉ hướng tới mục tiêu ngắn hạn theo từng mùa giải.

CLB Ninh Bình cũng tiến hành lễ chia tay ônh Vũ Tiến Thành (cầm hoa)

Bản hợp đồng kéo dài tới năm 2029 cho thấy niềm tin lớn mà ban lãnh đạo Ninh Bình dành cho HLV Chu Đình Nghiêm, đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng một đội bóng giàu tham vọng, có bản sắc và hướng tới những đóng góp bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo CLB, ông Nguyễn Đức Thụy mong muốn đội bóng xây dựng tinh thần đoàn kết, chiến đấu, máu lửa; thi đấu với khát vọng và niềm tự hào của bóng đá cố đô. Bên cạnh mục tiêu thành tích, CLB cũng hướng tới việc xây dựng lối chơi đẹp mắt, cống hiến, mang lại cảm xúc cho người hâm mộ và góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Đội bóng luôn đặt mục tiêu cao nhất ở mọi đấu trường tham dự. CLB Ninh Bình không chỉ đặt mục tiêu cao ở trong nước mà phải có khát vọng vươn tầm Đông Nam Á và châu Á, phấn đấu tham gia các giải quốc tế và thể hiện quyết tâm của bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thụy cũng mong muốn học viện bóng đá tuyển chọn nhiều lứa cầu thủ trẻ tài năng, đào tạo bài bản để làm nòng cốt, đóng góp cho bóng đá Việt Nam một cách toàn diện và hiệu quả.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Tôi đến Ninh Bình FC không chỉ để hướng tới thành tích, mà còn muốn cùng ban lãnh đạo xây dựng một đội bóng có bản sắc riêng, có lối chơi rõ ràng và tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Tôi mong các cầu thủ khi ra sân luôn thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, máu lửa và khát khao chiến thắng. Một đội bóng mạnh không chỉ nằm ở những cá nhân giỏi, mà quan trọng hơn là tinh thần tập thể, sự kỷ luật và ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Ninh Bình FC sẽ hướng tới hình ảnh của một đội bóng chơi bóng hiện đại, cống hiến, không ngại áp lực và luôn đặt mục tiêu cao nhất ở mọi giải đấu tham dự. Tôi tin rằng với sự đồng lòng từ Ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ, đội bóng sẽ từng bước xây dựng được vị thế và tạo ra những thành công bền vững trong tương lai".



CLB Ninh Bình hiện đứng hạng tư V-League với 45 điểm, bằng CLB Hà Nội nhưng xếp sau do kém hiệu số đối đầu. Đội bóng của ông Nghiêm quyết tâm lọt vào tốp 3, đồng thời vô địch Cúp quốc gia. Trương Tiến Anh cùng đồng đội đã lọt vào bán kết, sẽ đối đầu Thể Công Viettel trên sân nhà Ninh Bình vào ngày 11.6.



