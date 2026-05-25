Cố vấn Park Hang-seo rời 'ghế nóng' sang Thái, CLB Bắc Ninh đi về đâu?

Cố vấn Park Hang-seo khép lại hành trình ở Bắc Ninh

Hành trình của ông Park Hang-seo cùng CLB Bắc Ninh chuẩn bị khép lại sau 3 năm gắn bó. Cố vấn người Hàn Quốc nói lời chia tay đội sau khi mùa 2025 - 2026 khép lại, để chuyển sang Thái Lan dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power.

"Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi đối với bóng đá đã ngự trị đam mê của tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ có thể trở thành rào cản cho những ước mơ mới và thách thức mới", ông Park Hang-seo chia sẻ.

Chiến lược gia Hàn Quốc ký hợp đồng với Kanchanaburi từ tuần trước, để bắt đầu cuộc phiêu lưu tại Thái Lan sau 2 tháng nữa.

HLV Kim Sang-sik và HLV Park Hang-seo qua ống kính của con trai ông Park

Cố vấn Park Hang-seo chia tay Bắc Ninh sau mùa 2025 - 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong 3 năm ở Bắc Ninh, trong vai trò cố vấn, ông Park đã cùng ban lãnh đạo đội xây dựng tập thể cân bằng và giàu thực lực. Thua trận play-off thăng hạng nhất trước Trẻ TP.HCM ở mùa đầu tiên, CLB Bắc Ninh đã đầu tư lực lượng theo hướng lấy kinh nghiệm làm nòng cốt, như Hà Đức Chinh, Phạm Văn Thành, Lê Sỹ Minh, Huỳnh Tuấn Linh, Ngân Văn Đại, Mai Xuân Quyết, cùng "ngòi nổ" Bruno Cunha (từng khoác áo Thể Công Viettel và Thanh Hóa). Kết hợp mượn một số cầu thủ trẻ từ các trung tâm có tiếng để tăng sức cạnh tranh đường dài, CLB Bắc Ninh là đội bóng có lực lượng cân bằng bậc nhất giải, chỉ đứng sau "đại gia" Đồng Nai vốn đã xây dựng đội bóng suốt 4 năm.

CLB Bắc Ninh thăng hạng nhất mùa giải 2025 - 2026 và có cơ hội tiếp tục thăng hạng V-League mùa tới, khi đang chơi ấn tượng với 42 điểm sau 20 vòng. Cơ hội đoạt vé trực tiếp đã hết (kém Đồng Nai 5 điểm, giải chỉ còn 3 vòng), nhưng Bắc Ninh sẽ tối thiểu có tấm vé đá trận play-off.

Dù có lên V-League mùa tới hay không, ông Park đã có hành trình trọn vẹn cùng CLB Bắc Ninh. Đội bóng triệu USD năm nào còn lạ lẫm với người hâm mộ, đã vươn lên không ngừng để cạnh tranh suất thăng hạng V-League.

Tiếp tục đi lên

Việc cố vấn Park Hang-seo rời đi ảnh hưởng đến định hướng lâu dài của CLB Bắc Ninh. Tuy nhiên, đại diện phía bắc đã có nền móng đủ vững, với tập thể đoàn kết, chơi bóng chắc chắn, thực dụng dưới bàn tay huấn luyện của ông Paulo Foiani.

Nếu không lên V-League, lực Bắc Ninh cũng đủ để nằm trong nhóm đầu giải hạng nhất, trong trường hợp tiếp tục "chiêu binh mãi mã" đúng hướng như hiện tại.

Trước mắt CLB Bắc Ninh còn nhiều việc phải làm. Sân Việt Yên chỉ có một bên khán đài, dàn đèn chưa đủ tiêu chuẩn, đồng thời đội cũng chưa có hệ thống đào tạo trẻ đầy đủ, quy củ. Để đá V-League, CLB Bắc Ninh cần thêm rất nhiều tiền để mua ngoại binh và đáp ứng điều kiện dự giải.

Do đó, CLB Bắc Ninh có thể đua sòng phẳng lên hạng, nhưng có thực sự "máu" đá V-League không lại là chuyện khác. Dù vậy, nếu chấp nhận "mạnh vì gạo" đầu tư làm dày đội hình, đồng thời xây dựng được hệ thống bóng đá trẻ, đội bóng miền Bắc hoàn toàn có thể mơ cao. Ông Park đã hoàn thành sứ mệnh trong giai đoạn đầu, khi giúp đội bóng được biết đến nhiều hơn, đi từ những ngày chập chững đến trở thành "ngựa ô" giải hạng nhất. Giờ là lúc ông Park tìm cơ hội mới và CLB Bắc Ninh cũng cần hướng đi mới, nếu muốn trở thành thế lực bóng đá Việt Nam.



