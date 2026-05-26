Lộ diện kênh phát trực tiếp U.19 Việt Nam đấu trí Thái Lan, Indonesia và Úc

Trực tiếp và độc quyền U.19 Việt Nam trên TV360

Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 13.6 tại Sumatra – Indonesia. Ở đấu trường này, U.19 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà U.19 Indonesia, U.19 Myanmar và U.19 Timor Leste.

Theo lịch thi đấu, U.19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn Timor Leste lúc 16 giờ ngày 1.6. Đến lượt trận thứ hai, đội bóng sao vàng chạm trán U.19 Myanmar lúc 16 giờ ngày 4.6. Hạ màn vòng bảng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có cuộc đọ sức được dự báo khó khăn với U.19 Indonesia, lúc 20 giờ ngày 7.6.

Các trận đấu của U.19 Việt Nam được phát trực tiếp và độc quyền trên TV360.

Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 có 11 đội bóng tranh tài, được chia vào 3 bảng đấu (2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Bảng B có U.19 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có U.19 Úc, Campuchia và Philippines. Sau khi đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, 3 đội đứng nhất cùng đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi ở bán kết.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026, U.19 Việt Nam đã có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản từ ngày 14.5. Việc tập luyện tại xứ sở hoa anh đào của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi kết thúc vào ngày 26.5.

Vừa qua, quá trình chuẩn bị của đội tuyển U.19 Việt Nam đang gặp không ít khó khăn về lực lượng. Nhiều cầu thủ bận thi đấu cho CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải hạng nhì quốc gia. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng đang trong giai đoạn vừa thi đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, do đặc thù lịch thi đấu trong nước, các cầu thủ có khả năng được CLB chủ quản tạo điều kiện lên hội quân cùng đội tuyển sẽ tập trung theo từng thời điểm khác nhau. Điều này buộc ban huấn luyện phải vừa duy trì giáo án tập luyện, vừa liên tục rà soát, đánh giá lực lượng để từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình.