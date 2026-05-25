Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.19 Việt Nam mới nhất, tranh vô địch với Thái Lan, Indonesia và Úc: Chưa có kênh phát

Nghi Thạo
Nghi Thạo
25/05/2026 16:41 GMT+7

Đầu tháng 6 này, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ chính thức vào hành trình chinh phục giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026, được tổ chức tại North Sumatra – Indonesia.

U.19 Việt Nam cùng bảng với chủ nhà Indonesia

Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 13.6. Tại đấu trường này, U.19 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste.

Theo lịch thi đấu đã được ấn định, U.19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn Timor Leste lúc 16 giờ ngày 1.6. Đến lượt trận thứ hai, đội bóng sao vàng chạm trán U.19 Myanmar lúc 16 giờ ngày 4.6. Hạ màn vòng bảng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có cuộc đọ sức được dự báo khó khăn với U.19 Indonesia, lúc 20 giờ ngày 7.6.

Lịch thi đấu U.19 Việt Nam mới nhất, tranh vô địch với Thái Lan, Indonesia và Úc: Chưa có kênh phát- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của U.19 Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á 2026

ẢNH: VFF

Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 có 11 đội bóng tranh tài, được chia vào 3 bảng đấu (2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Bảng B có U.19 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có U.19 Úc, Campuchia và Philippines. Sau khi đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, 3 đội đứng nhất cùng đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi ở bán kết.

Lúc này, U.19 Việt Nam đang tập huấn quan trọng tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026. Việc tập luyện tại xứ sở hoa anh đào của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi dự kiến kết thúc vào ngày 26.5.

Vừa qua, quá trình chuẩn bị của đội tuyển U.19 Việt Nam đang gặp không ít khó khăn về lực lượng. Nhiều cầu thủ bận thi đấu cho CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải hạng nhì quốc gia. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng đang trong giai đoạn vừa thi đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, do đặc thù lịch thi đấu trong nước, các cầu thủ có khả năng được CLB chủ quản tạo điều kiện lên hội quân cùng đội tuyển sẽ tập trung theo từng thời điểm khác nhau. Điều này buộc ban huấn luyện phải vừa duy trì giáo án tập luyện, vừa liên tục rà soát, đánh giá lực lượng để từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình.

Hiện, chưa đài nào hoặc đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam công bố đã mua bản quyền truyền hình giải U.19 Đông Nam Á. Khán giả Việt Nam phải hồi hộp chờ đợi. 

Tin liên quan

U.19 Việt Nam liên tiếp thắng đối thủ hơn tuổi khi tập huấn Nhật Bản

U.19 Việt Nam liên tiếp thắng đối thủ hơn tuổi khi tập huấn Nhật Bản

Sau khi sang đến Nhật Bản, đội tuyển U.19 Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu với những đối thủ hơn tuổi đến từ ĐH Shizuoka Sangyo.

U.19 Việt Nam sang Nhật Bản rèn quân: Chia tay thủ môn Việt kiều, sao trẻ HAGL 1,95 m vắng mặt

Bất ngờ cầu thủ Việt kiều ở U.19 Việt Nam: Thủ môn 1,96 m và tân binh từ Tây Ban Nha

Khám phá thêm chủ đề

U.19 Việt Nam Việt Nam Thái Lan Indonesia úc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận