Báo Thái Lan lên tiếng nóng về thương vụ HLV Park Hang-seo cập bến CLB Kanchanaburi: ‘Bom tấn’

Thương vụ đầy bất ngờ

Thông tin HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power trong mùa giải sắp tới được công bố chính thức vào chiều 25.5. Thương vụ này nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là cộng đồng bóng đá xứ sở chùa vàng.

Truyền thông Thái Lan rất chú ý đến cựu HLV đội tuyển Việt Nam. Trang Siam Sport nhận định: Thương vụ này được đánh giá là một "bom tấn" của làng túc cầu Thái Lan. HLV Park Hang-seo, người sở hữu bản CV ấn tượng với hàng loạt thành tích lẫy lừng ở cấp độ châu lục đã gật đầu đồng ý tiếp quản chiếc ghế nóng của Kanchanaburi Power. Ông Park sẽ hoạch định lại cấu trúc của đội một cho đến hệ thống đào tạo trẻ của CLB Kanchanaburi Power trong dài hạn".

Nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo là đưa CLB Kanchanaburi trở lại Thai League ẢNH: ĐỘC LẬP

Trang Khaosod Sport có bài viết với tiêu đề: "CLB Kanchanaburi gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ, khi lựa chọn HLV Park Hang-seo cho hành trình trở lại giải Thai League". Matichon cũng nhận định việc ký hợp đồng với ông Park là động thái đầy bất ngờ đối với giới mộ điệu bóng đá xứ sở chùa vàng.

"HLV Park Hang-seo đã có một nhiệm kỳ 5 năm rất thành công trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam. Những thành tích của ông bao gồm: dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam tạo kỳ tích với vị trí á quân tại giải U.23 châu Á 2018, giành HCV 2 lần liên tiếp tại SEA Games 2019 và 2021, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và giành vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022", trang Matichon viết.

Không chỉ báo chí Thái Lan, truyền thông Indonesia cũng đặc biệt quan tâm về thương vụ HLV Park Hang-seo cập bến bóng đá xứ sở chùa vàng. Trang Galeri Timnas Indonesia gọi ông Park Hang-seo là "HLV huyền thoại của Việt Nam", và nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của ông là đưa Kanchanaburi trở lại hạng đấu cao nhất Thái Lan.

Tại CLB Kanchanaburi, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo là đưa đội bóng này trở lại Thai League. Ê-kip của ông Park có các trợ lý HLV như Lee Young-soo và Panupong Wongsa, chuyên viên phân tích Pannarai Pansiri, HLV thể lực Roh Yeong-su, và HLV thủ môn Narathip Panprom.