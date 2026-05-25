Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang-seo nói cực hay khi dẫn dắt đội hạng 2 Thái Lan: ‘Tuổi tác không bao giờ là rào cản’

Đồng Nguyên Khang
25/05/2026 16:50 GMT+7

Cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho biết ông muốn chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản để chinh phục đam mê.

Chiều 25.5, Công ty quản lý DJ Management chính thức thông báo HLV Park Hang-seo trở thành tân HLV trưởng của Kanchanaburi Power FC, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 2 Thái Lan. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc trở lại công tác huấn luyện kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam đầu năm 2023. Trước đó, ông Park từng tuyên bố sẽ không dẫn dắt thêm bất kỳ đội bóng nào ở Việt Nam hoặc Hàn Quốc, như một cách tôn trọng hành trình đã khép lại cùng bóng đá Việt Nam và nhường cơ hội cho thế hệ HLV kế tiếp.

Trong thông báo từ công ty quản lý, HLV Park Hang-seo cho biết ông lựa chọn Thái Lan không phải vì đây là thử thách dễ dàng, mà bởi bóng đá xứ chùa vàng vẫn là "một thử thách còn dang dở".

"Tôi chọn Thái Lan vì đây vẫn là một thử thách chưa hoàn thành. Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi FC với bóng đá đã khơi lại đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản với những giấc mơ và thử thách mới", ông Park chia sẻ.

HLV Park Hang-seo chính thức trở lại công tác huấn luyện

ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó, cựu HLV đội tuyển Việt Nam cũng khẳng định việc sang Thái Lan làm việc không đồng nghĩa chấm dứt mối liên hệ với bóng đá Việt Nam. Ông hy vọng có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á thông qua các chương trình giao lưu, dự án đào tạo và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam.

Kanchanaburi Power FC hiện là đội bóng chơi ở Thai League 2. Dù không phải CLB lớn của bóng đá Thái Lan, đội bóng này được cho là có tham vọng phát triển dài hạn và muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Việc HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt một đội bóng hạng 2 cũng gây bất ngờ với nhiều người hâm mộ Đông Nam Á. Tuy nhiên, đây được xem là lựa chọn phù hợp với triết lý của nhà cầm quân 68 tuổi, người luôn ưu tiên các dự án có định hướng phát triển rõ ràng hơn là sức hút danh tiếng đơn thuần.

Trong hơn 5 năm làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã giành hàng loạt thành tích nổi bật như chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 30 và 31, cùng kỳ tích đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, ông Park chủ yếu tham gia các hoạt động đào tạo trẻ, tư vấn và phát triển bóng đá thông qua học viện quốc tế mang tên mình, thay vì trực tiếp cầm quân.


Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam ‘chật chội’, vẫn trở thành niềm ao ước của Đông Nam Á

Trong khi các đội bóng khác ở Đông Nam Á phải đau đầu đi tìm chân sút có chất lượng, chuẩn bị cho các giải đấu lớn ở khu vực và châu lục, thì đội tuyển Việt Nam hạnh phúc hơn nhiều.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
