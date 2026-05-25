Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam ‘chật chội’, vẫn trở thành niềm ao ước của Đông Nam Á

Khác biệt với các đối thủ lớn trong khu vực

Đội tuyển Thái Lan buộc phải gọi trở lại tiền đạo năm nay đã 38 tuổi Teerasil Dangda, nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Đây là quyết định gây tranh cãi của HLV Anthony Hudson, bởi tuổi tác có thể trở thành gánh nặng cho chân sút vốn đã qua thời đỉnh cao này. Dù vậy, trong bối cảnh các tiền đạo được đào tạo ở trong nước như Suphanat Mueanta hay Supachai Jaded khi tỏ khi mờ, ông Hudson còn rất ít lựa chọn về nhân sự trên hàng tiền đạo của đội bóng xứ sở chùa vàng.

Hoàng Hên (áo xanh đậm) và Xuân Son, 2 chân sút nhập tịch của bóng đá Việt Nam khiến các đối thủ e ngại Ảnh: Minh Tú

Với đội tuyển Indonesia, họ cũng không yên tâm với các tiền đạo của họ, trong quá trình hướng đến AFF Cup năm nay. Đặt trường hợp các cầu thủ gốc châu Âu đang thi đấu ở "cựu lục địa" không thể trở về khoác áo đội tuyển quốc gia dự giải vô địch Đông Nam Á, Indonesia buộc phải trông mong vào nhóm các tiền đạo đang thi đấu ở trong nước như Hokky Caraka, Jens Raven, Egy Maulana… Vấn đề nằm ở chỗ các chân sút kể trên hầu như chưa ghi dấu ấn đáng kể ở các giải quốc tế.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam có may mắn ở chỗ chúng ta hiện sở hữu rất nhiều chân sút chất lượng cao, đủ sức gây sức ép trước bất kỳ hàng phòng ngự nào của bóng đá khu vực. Nhiều người trong số này đã ghi dấu ấn quốc tế.

"Siêu dự bị" cũng đủ khiến bóng đá Đông Nam Á nể phục

Có 3 chân sút của đội tuyển Việt Nam đang được truyền thông trong khu vực đánh giá rất cao, gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc. Trong số này, Nguyễn Xuân Son là vua phá lưới AFF Cup 2024, người góp công lớn giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik vô địch giải đấu này.

Đình Bắc là "sát thủ" mới của bóng đá nội Ảnh: Minh Tú

Nguyễn Đình Bắc là vua phá lưới của giải U.23 châu Á 2026, là hạt nhân quan trọng hàng đầu giúp đội tuyển U.23 Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại giải đấu nói trên. Cũng tại giải U.23 châu Á diễn ra hồi tháng 1, Đình Bắc ghi được tổng cộng 4 bàn, trong đó có đến 3 bàn anh ghi vào lưới các đội bóng cực mạnh, gồm U.23 Ả Rập Xê Út (vòng bảng), UAE (tứ kết) và Hàn Quốc (tranh hạng 3).

Nhưng bóng đá Việt Nam hiện không chỉ có 3 chân sút nói trên, chúng ta còn có thêm nhiều ngôi sao nữa đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia, đủ sức tỏa sáng trên sân cỏ quốc tế. Đáng kể nhất là đồng vua phá lưới AFF Cup 2022 Nguyễn Tiến Linh (ngang với thành tích ghi 6 bàn của Teerasil Dangda). Ngoài ra, bóng đá nội còn có Phạm Tuấn Hải là tác giả của bàn mở tỷ số trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, có thêm Nguyễn Thanh Nhàn là hạt nhân quan trọng giúp U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 năm 2025.

Những Tiến Linh, Thanh Nhàn và Tuấn Hải thậm chí không cần phải có suất thi đấu chính thức. Nếu họ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026 (từ 24.7 – 26.8), FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ ngày 21.9 – 6.10) và Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 – 5.2.2027), ông Kim Sang-sik có thể đặt họ trên băng ghế dự bị, chờ thời điểm thích hợp rồi tung họ vào sân ở những thời điểm thích hợp, tạo sự bất ngờ cho đối thủ.

Cụ thể, ở vị trí trung phong, Tiến Linh có thể không mạnh mẽ như Xuân Son, nhưng Tiến Linh không phải là chân sút kém, một khi tiền đạo đang khoác áo CLB Công an TP.HCM tìm lại được cái duyên ghi bàn của mình, anh vẫn rất lợi hại. Tương tự như thế, Tuấn Hải có thể không sánh bằng Hoàng Hên ở vị trí tiền đạo lùi, Thanh Nhàn không quá nổi bật như Đình Bắc ở vị trí tiền đạo cánh, nhưng họ vẫn biết cách tỏa sáng khi có cơ hội và khi phát hiện ra khoảng trống.

Với những "siêu dự bị", có khi chừng đó đã là đủ, đủ cho mục tiêu làm mới lối chơi của đội nhà mà HLV Kim Sang-sik muốn thực hiện, đồng thời đủ để khiến đối thủ không kịp trở tay, không kịp để lên phương án khống chế người mới xuất hiện trên sân!