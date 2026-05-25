Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đối thủ của U.17 Việt Nam tại World Cup hứng chịu chỉ trích vì bị loại sốc giải châu lục

Văn Trình
25/05/2026 12:13 GMT+7

Chỉ vài tháng trước khi FIFA U.17 World Cup 2026 khởi tranh, U.17 Mali – đối thủ của U.17 Việt Nam tại bảng G bất ngờ trải qua cú sốc lớn khi bị loại ngay từ vòng tứ kết giải U.17 châu Phi 2026.

U.17 Mali vốn được đánh giá là một trong những nền bóng đá trẻ mạnh nhất châu Phi. Đội bóng này từng nhiều lần góp mặt ở các trận đấu cuối cùng của giải U.17 châu Phi, đồng thời luôn sản sinh ra những cầu thủ trẻ giàu thể lực, tốc độ và kỹ thuật. Chính vì vậy, việc họ bị loại sớm ngay từ vòng tứ kết bị xem là cú sốc lớn với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ Mali.

U.17 Mali bất ngờ bị loại ở tứ kết

Ở trận đấu tứ kết gặp U.17 Senegal, U.17 Mali nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng lại sớm gặp khó khăn trước lối chơi giàu tốc độ của đối thủ. U.17 Senegal tận dụng tốt một tình huống phản công để mở tỷ số trong hiệp 1, khiến U.17 Mali rơi vào thế bám đuổi. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội bóng áo xanh vẫn gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Bước ngoặt xuất hiện ở cuối hiệp đấu đầu tiên khi một cầu thủ U.17 Senegal nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Chơi hơn người trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, U.17 Mali nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ.

Sang hiệp 2, đại diện Tây Phi gần như làm chủ hoàn toàn thế trận. Họ liên tục tổ chức các pha tấn công tốc độ ở hai biên, đồng thời gây sức ép lớn bằng những tình huống sút xa và bóng bổng. Hàng thủ U.17 Senegal phải lùi sâu chống đỡ trong phần lớn thời gian thi đấu.

Dẫu vậy, điều mà U.17 Mali thiếu lại là sự chính xác ở những pha xử lý quyết định. Nhiều cơ hội nguy hiểm lần lượt bị bỏ lỡ, trong khi sự nóng vội khiến các chân sút áo xanh liên tục dứt điểm thiếu hiệu quả. Phải đến cuối trận, Mali mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu cân não.

Trên chấm 11 m, U.17 Mali tiếp tục gây thất vọng khi hai cầu thủ đá hỏng. Trong khi đó, U.17 Senegal tỏ ra lạnh lùng và chính xác hơn để giành chiến thắng 4-2, qua đó đoạt vé vào bán kết giải U.17 châu Phi 2026.

U.17 Mali hứng chịu chỉ trích

Sau trận đấu, báo Mali Actu tiếc nuối viết: “Đội tuyển U.17 Mali đã thua sốc, bị U.17 Senegal loại trên chấm phạt đền. Mặc dù thi đấu rất ấn tượng, các tài năng trẻ của U.17 Mali vẫn không thể lọt vào trận chung kết”.

Trong khi đó, báo Malijet đánh giá thất bại này là bước lùi đáng tiếc của bóng đá trẻ Mali, đặc biệt khi đội bóng từng vào đến trận chung kết ở giải đấu gần nhất. Tờ báo này nhận định việc dừng bước từ tứ kết là kết quả khó chấp nhận với người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Mali cũng bày tỏ sự thất vọng. Không ít ý kiến chỉ trích các cầu thủ thiếu bản lĩnh và không tận dụng được lợi thế hơn người để kết thúc trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Một số CĐV còn cho rằng đây là màn trình diễn dưới kỳ vọng của thế hệ được xem là rất tài năng của bóng đá Mali.

Thầy trò HLV Roland sẽ chạm trán U.17 Mali ở World Cup diễn ra vào cuối năm

Với U.17 Việt Nam, thất bại của U.17 Mali tại giải châu Phi có thể xem là dữ liệu quan trọng để ban huấn luyện nghiên cứu kỹ hơn về đối thủ. Dù bị loại sớm, đại diện Tây Phi vẫn được đánh giá là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland tại FIFA U.17 World Cup 2026.

Tại vòng bảng giải đấu diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12.2026, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand. Đây được xem là bảng đấu rất khó với đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

