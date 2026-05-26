Xuân Son khiến thầy Kim lo lắng

Chỉ ghi 2 bàn sau 6 trận

Nhìn lại trận đấu giữa đội tuyển VN và Malaysia thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 cuối tháng 3.2026, người hâm mộ chắc chắn vẫn chưa quên màn tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son. Chân sút gốc Brazil lập cú đúp bàn thắng bằng 2 pha đánh đầu dũng mãnh, góp công lớn giúp đội tuyển VN thắng 3-1. Ngay sau khi ghi bàn tại sân Thiên Trường, Xuân Son ăn mừng ấn tượng bằng cách vén áo lên và chỉ vào những múi cơ bụng săn chắc của mình. Hành động ấy giống như một lời khẳng định đanh thép từ tiền đạo này, chứng minh rằng anh vẫn là một chân sút đẳng cấp, giữ vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển VN.

Xuân Son (12) hiện không có phong độ cao trong màu áo CLB Nam Định Ảnh: Minh Tú

Màn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển VN lúc đó được cho là sẽ gỡ nút thắt tâm lý, giúp tiền đạo gốc Brazil lấy lại sự tự tin khi trở về phục vụ CLB. Thế nhưng thực tế diễn ra sau đó lại mang một màu sắc khá ảm đạm. Đồng hành cùng chuỗi trận phập phù của Nam Định tại V-League, Nguyễn Xuân Son cũng trải qua những ngày tháng thi đấu có phần mờ nhạt. Kể từ sau trận thắng Malaysia, V-League đã trải qua 8 vòng đấu. Trong đó, Xuân Son ra sân 6 trận với 5 lần đá chính, tuy nhiên anh chỉ đóng góp 2 pha lập công. Đối với một tiền đạo từng đi vào lịch sử bóng đá VN bằng việc ghi 31 bàn thắng trong 1 mùa giải (2023-2024), thành tích này rõ ràng là chưa xứng tầm với đẳng cấp và sự kỳ vọng dành cho anh.

Phong độ của Xuân Son là một tín hiệu đáng lo khi AFF Cup 2026 sắp khởi tranh vào tháng 7 tới. Dù vậy, cũng không thể hoàn toàn đánh đồng rằng Xuân Son sẽ chơi không tốt khi lên đội tuyển. Trong môi trường đội tuyển, Xuân Son được hỗ trợ bởi các vệ tinh có chất lượng đồng đều và vượt trội so với mặt bằng chung tại V-League. Việc được sát cánh bên những chân chuyền sáng tạo bậc nhất bóng đá VN hiện tại như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên… sẽ mở ra nhiều cơ hội cho trung phong gốc Brazil. Khi nhận được những đường kiến tạo từ các đồng đội đẳng cấp xung quanh, Xuân Son hoàn toàn có thể phát huy tối đa phẩm chất chạy chỗ thông minh, chọn vị trí nhạy bén và dứt điểm đa dạng để xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Phương án chất lượng của thầy Kim

Trong kịch bản xấu nhất khi Xuân Son chưa thể tìm lại bản năng "sát thủ", HLV Kim Sang-sik vẫn còn những phương án chất lượng trong mặt trận tấn công. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno - vừa hoàn thành nhập tịch) đều là những chân sút đẳng cấp hàng đầu tại V-League thời điểm hiện tại. Tài Lộc đóng góp 5 bàn thắng cho CLB Ninh Bình sau 8 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Hoàng Hên cũng duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 4 pha lập công sau 7 trận ra sân kể từ sau đợt hội quân với đội tuyển VN hồi tháng 3.

Bên cạnh những ngôi sao nhập tịch, HLV Kim Sang-sik chắc chắn không thể bỏ qua Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo U.23 VN đang có phong độ cao nhất kể từ khi thi đấu tại V-League. Ở giai đoạn cuối mùa 2025-2026, chân sút 22 tuổi này có hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc khi đóng góp đến 10 bàn thắng sau 8 trận gần nhất. Màn trình diễn bùng nổ của Đình Bắc góp phần quan trọng giúp CLB Công an Hà Nội bứt tốc mạnh mẽ và đoạt chức vô địch V-League trước 3 vòng đấu. Với phong độ chói sáng đó, Đình Bắc hiện là tiền đạo nội xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia mùa này. Trên danh sách vua phá lưới V-League, chân sút gốc Nghệ An chỉ xếp sau 2 ngoại binh là Alan Sebastiao (CLB Công an Hà Nội, 15 bàn) và Lucao (CLB Hải Phòng, 11 bàn).