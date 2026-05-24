Hoàng Hên rực sáng hơn Xuân Son, Hà Nội thắng thuyết phục Nam Định: Chiếm lĩnh tốp 3!

HLV Harry Kewell tạo sự khác biệt cho CLB Hà Nội

CLB Hà Nội có sự trở lại của hai cầu thủ trụ cột ở hàng công là Hai Long và Hoàng Hên, trong khi đội trưởng Văn Quyết ngồi dự bị chỉ vào sân ở 15 phút cuối trận. Phía đội khách Nam Định, chân sút Xuân Son vẫn là điểm nhấn trên hàng công cùng các ngoại binh như Romulo, Caio Cesar và Chadrac Akolo Ababa.

Hoàng Hên rực sáng ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo giúp CLB Hà Nội đánh bại thuyết phục đội Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy tối 24.5 Ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, HLV Harry Kewell là người đã thực sự tạo sự khác biệt cho CLB Hà Nội bằng lối chơi chắc chắn và hiệu quả hơn. Trong khi phía Nam Định, lối chơi của họ đôi khi vẫn chưa thực sự mượt mà, khiến Xuân Son nhiều lúc rất lạc lõng trên hàng công.

Ngay phút thứ 5, CLB Hà Nội đã tạo bước ngoặt sớm trận đấu, khi được hưởng quả phạt đền khá may mắn nhờ VAR kiểm tra tình huống hậu vệ Văn Tới của Nam Định đạp vào chân cầu thủ Daniel Passira trong vòng cấm. Trọng tài Ngô Duy Lân sau khi mất vài phút xem lại tình huống đã quyết định thổi phạt đền. Trên chấm 11 m, Hoàng Hên thực hiện chính xác mở tỷ số 1-0 cho CLB Hà Nội.

Sau bàn thua, các cầu thủ Nam Định mới nỗ lực giành lại quyền kiểm soát trận đấu, tạo nhiều pha sóng gió trước khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn. Nhưng Xuân Son và người chơi cặp là Chadrac Akolo Ababa không thể cụ thể các cơ hội thành bàn để quân bình tỷ số.

HLV Harry Kewell là người đã thực sự tạo sự khác biệt cho CLB Hà Nội Ảnh: Minh Tú

Phía CLB Hà Nội, bàn dẫn trước giúp họ chơi linh hoạt hơn với sự di chuyển rộng và liên tục đảo vị trí của bộ ba tấn công Hoàng Hên, Hai Long và David Fisher, trong khi tiền đạo Daniel Passira rất tinh quái trong vòng cấm khiến các hậu vệ Nam Định rất vất vả. Mặc dù vậy, các cầu thủ của HLV Harry Kewell lại khá vội ở các tình huống bóng cuối cùng, khiến các cơ hội cứ trôi qua mà không thể gia tăng cách biệt.

Điều này đã tạo điều kiện cho CLB Nam Định với sự có mặt của tiền đạo Brenner Marlos trong hiệp 2 đã lấy lại thế trận. Ngay từ sớm, họ đã dồn lên chơi ép sân. Phút 48, Xuân Son có cơ hội tung cú sút cực mạnh từ rìa vòng cấm khiến thủ môn Văn Chuẩn bắt không dính bóng bị bật ra. Ngay lập tức, Lâm Ti Phông có mặt kịp thời sút bồi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.

Nỗ lực của Xuân Son chỉ góp công vào bàn an ủi cho đội khách Nam Định Ảnh: Minh Tú

Thế trận sau đó giúp hai đội đã chơi đôi công đầy hấp dẫn. Nhưng một bước ngoặt đã xảy ra ở phút 65, khi thủ môn chính của CLB Nam Định, Trần Nguyên Mạnh phải rời sân vì chấn thương để thủ môn dự bị Trần Liêm Điều vào thay.

Điều này đã giúp CLB Hà Nội tận dụng ngay cơ hội để gia tăng sức ép bằng các pha bóng bổng được rót thẳng vào vòng cấm Nam Định. Phút 74, từ một tình huống như vậy Hoàng Hên đã để lại dấu ấn lớn nhất trong trận đấu của mình, khi tung đường chuyền hoàn hảo giúp tiền đạo Daniel Passira đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Liêm Điều vừa vào sân, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Hà Nội.

CLB Hà Nội hoàn toàn có hy vọng chiếm vị trí á quân của Thể Công Viettel khi V-League mùa 2025 - 2026 còn 2 vòng Ảnh: Minh Tú

Bàn thắng này chính thức đánh gục mọi nỗ lực của CLB Nam Định và Xuân Son. Trong khi CLB Hà Nội giành chiến thắng quan trọng nhất trong mùa giải, khi vươn lên hạng 3 với 45 điểm bằng CLB Ninh Bình, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số +20 với +17.

Trong 2 vòng đấu còn lại, CLB Hà Nội hoàn toàn có hy vọng chiếm vị trí á quân của Thể Công Viettel khi khoảng cách hai đội chỉ là 5 điểm.