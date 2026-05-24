Đình Bắc và Quang Hải được ‘nghỉ ngơi’, CLB CAHN bị Hà Tĩnh cầm chân: Chưa thể áp sát kỷ lục

CLB CAHN tung đội hình phụ

Thời điểm này, cả CLB CAHN và Hà Tĩnh đều không còn mục tiêu phấn đấu. Thầy trò HLV Alexandre Polking đã vô địch trước 3 vòng đấu, còn đội bóng núi Hồng trụ hạng thành công. Vì thế, CLB CAHN không sử dụng đội hình mạnh nhất khi Quang Hải, Đình Bắc hay Nguyễn Filip được nghỉ ngơi và những cầu thủ ít được thi đấu như Thành Vinh, Văn Phương, Văn Đức, Xuân Thịnh, Văn Toản được trao cơ hội. Dù vậy, với bộ đôi Alan và Leo Artur, tân vương của V-League đủ sức làm chủ trận đấu, kiểm soát bóng đến 67%.

Tuy nhiên, CLB CAHN không tạo được quá nhiều cơ hội nguy hiểm, chỉ thực hiện được 3 cú dứt điểm. Trong khi đó, đội Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công, tạo được 2 tình huống sút cầu môn. Điểm chung của 2 đội ở hiệp 1 là dứt điểm không sắc sảo nên 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

CLB CAHN tấn công không hiệu quả trong ngày cất nhiều trụ cột





Kịch tính phút bù giờ

CLB CAHN cũng có những động lực để cố gắng. Họ khát khao phá kỷ lục điểm số mà CLB Hà Nội từng thiết lập năm 2018. Thời điểm đó, đội bóng thủ đô vô địch V-League với 64 điểm, còn thầy trò HLV Polking đang sở hữu 60 điểm. Ngoài ra, các cầu thủ ít được thi đấu cũng chơi nỗ lực để ghi điểm với ban huấn luyện. Đó là lý do giúp CLB CAHN vẫn chơi đầy máu lửa, tạo ra một số cơ hội ngon ăn vào đầu hiệp 1.

Nhưng phải đến cuối hiệp 2, CLB CAHN mới có bàn mở tỷ số. Phút 88, hậu vệ CLB Hà Tĩnh để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho CLB CAHN hưởng quả phạt đền và Leo Artur thực hiện thành công, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Nhưng niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu.

Chỉ 2 phút sau, Đình Tiến phạm lỗi với Onoja khiến CLB CAHN chịu phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Charles Atshimene đánh bại thủ môn trẻ Thành Vinh, ấn định kết quả hòa 1-1. Như vậy, CLB CAHN chỉ còn cách kỷ lục 3 điểm nữa. Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh đứng thứ 8 với 28 điểm.