U.17 Việt Nam mơ về kỳ tích tại World Cup

"Cán cân" của bóng đá trẻ

Nhìn vào danh sách các đội bóng ở bảng G, không ít người sẽ nghĩ ngay đến U.17 Bỉ như một thế lực đáng sợ nhất nhờ danh tiếng từ cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, lịch sử giải trẻ thế giới lại chứng minh một thực tế trái ngược. "Cán cân sức mạnh" ở lứa U.17 khác xa so với sân chơi của các đàn anh. Nếu như khu vực châu Âu hay Nam Mỹ thống trị ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì tại U.17 World Cup, các đại diện châu Phi mới là những người "làm mưa làm gió". Nigeria hiện là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 5 lần vô địch. Ngay cả Brazil, nơi sản sinh hàng loạt thiên tài bóng đá, cũng chỉ xếp thứ hai với 4 lần đăng quang. Trong khi đó, các "ông lớn" lục địa già vốn sở hữu những học viện danh tiếng như Anh, Đức, Pháp cũng mới 1 lần chạm tay vào cúp vàng, còn Tây Ban Nha thậm chí chưa một lần được nếm trải cảm giác vô địch.

U.17 VN (trái) đứng trước cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup ẢNH: VFF

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 1 cho thấy U.17 Mali mới là đối thủ sừng sỏ nhất mà U.17 VN phải đối mặt. Bình luận viên Tạ Biên Cương nhận định: "Đôi khi tên tuổi không thể nói lên được điều gì tại sân chơi bóng đá trẻ. Như Mali, đội bóng tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng đó là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Còn tại U.17 World Cup, đây là cái tên rất quen thuộc với 8 lần tham dự, mà đỉnh cao là danh hiệu á quân năm 2015. Những World Cup (các lứa tuổi) gần đây, họ không còn duy trì được kết quả tốt. Tuy nhiên ở World Cup U.17 năm 2026, các đội bóng châu Phi, trong đó có U.17 Mali, chắc chắn sẽ rất mạnh về thể lực, thể hình và tốc độ".

Trong khi đó, U.17 Bỉ là hiện thân của sự hào hoa và tư duy chiến thuật hiện đại với lối chơi kiểm soát, pressing cường độ cao. Thành tích tốt nhất của "quỷ đỏ" tại U.17 World Cup là hạng ba vào năm 2015. Đây là ứng viên sáng giá cho 1 trong 2 vị trí đứng đầu bảng G. Đối thủ còn lại là U.17 New Zealand, đội bóng có thâm niên 12 lần tham dự nhờ vị thế số một khu vực châu Đại Dương, mang phong cách chơi bóng dài đặc trưng dựa trên ưu thế thể hình lý tưởng.

Chiến thắng đầu tiên

Trước khi thầy trò HLV Roland giành vé tới Qatar, bóng đá 11 người VN từng có 2 đại diện tham dự đấu trường thế giới là U.20 VN năm 2017 và đội tuyển nữ VN năm 2023. Dù sở hữu những thế hệ tài năng như Quang Hải, Văn Hậu ở lứa U.20 hay Huỳnh Như, Chương Thị Kiều… ở đội tuyển nữ, VN vẫn chưa thể có được một trận thắng hay một bàn thắng tại sân chơi đẳng cấp thế giới. Và bây giờ U.17 VN đang đứng trước cơ hội để làm được điều này. Đoàn quân của HLV Roland mang trên vai sứ mệnh tìm kiếm chiến thắng đầu tiên cho bóng đá VN. U.17 New Zealand chính là đối thủ mà U.17 VN có thể nhắm đến để thực hiện tham vọng ấy.

U.17 New Zealand sở hữu lối chơi có nhiều nét tương đồng với U.17 Úc, một đối thủ mà U.17 VN đã chạm trán 2 lần trong chưa đầy 1 tháng (tại bán kết U.17 Đông Nam Á và tứ kết U.17 châu Á). Bình luận viên Tạ Biên Cương phân tích: "Cứ hình dung rằng U.17 Úc và U.17 New Zealand có nhiều điểm tương đồng, nhưng các cầu thủ trẻ xứ sở chuột túi được đánh giá nhỉnh hơn. Việc hướng đến một chiến thắng trước U.17 New Zealand là điều khả thi đối với U.17 VN. Tuy nhiên, U.17 New Zealand có kinh nghiệm dày dạn ở sân chơi này, hơn hẳn tân binh U.17 VN". Dù vậy, những bài học xương máu từ 2 trận gặp U.17 Úc sẽ giúp các chiến binh trẻ VN biết mình phải làm gì để đối phó với U.17 New Zealand.