Trận cuối của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam: Có thể đối đầu... HAGL của bầu Đức

Cố vấn Park Hang-seo chạm trán... HAGL?

Cố vấn Park Hang-seo sẽ khép lại 3 năm làm việc ở CLB Bắc Ninh sau khi mùa giải 2025 - 2026 hạ màn. Chiến lược gia Hàn Quốc nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power (Thái Lan) từ mùa giải tới, với mức lương chưa được tiết lộ.

Dù Kanchanaburi chỉ đá ở Thai League 2, nhưng theo HLV Park, niềm đam mê của đội bóng này đã thuyết phục ông lần đầu sang Thái Lan làm việc, cũng như trở lại ghế HLV trưởng sau 4 năm.

Như vậy, cố vấn Park Hang-seo chỉ còn 2 trận với Bắc Ninh ở giải hạng nhất. Đó là chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn United ở vòng 21, rồi trở về sân nhà Việt Yên tiếp đón Trẻ PVF-CAND ở trận hạ màn.

Cố vấn Park Hang-seo nhận lời sang Thái Lan huấn luyện

Với khoảng cách 10 điểm so với đội thứ ba, CLB Bắc Ninh chắc chắn đứng nhì hoặc nhất bảng sau khi mùa giải khép lại. Tuy nhiên, đội bóng của cố vấn Park cũng kém ngôi đầu của Đồng Nai 5 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng. Cơ hội vô địch rất hẹp, đồng nghĩa CLB Bắc Ninh có tới 90% sẽ đá play-off, với đội đứng hạng 13 ở V-League.

Trận play-off tranh vé lên chơi V-League hứa hẹn thú vị với CLB Bắc Ninh, bởi đây là lần hiếm hoi, đội bóng của cố vấn Park được đá với đội tầm cỡ V-League. Ở Cúp quốc gia mùa này, Bắc Ninh đã so tài Thể Công Viettel ở tứ kết và để thua với tỷ số 0-1.

Thế nhưng, "danh tính" đối thủ play-off của Bắc Ninh chưa lộ diện. CLB Đà Nẵng đang đứng hạng 13 V-League, đồng nghĩa đá trận play-off, nhưng vị trí này hoàn toàn có thể xáo trộn trong 2 vòng cuối.

Hiện còn 5 đội bóng có nguy cơ phải đá play-off, bao gồm Thanh Hóa, HAGL, Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND.

Trong số này, CLB Thanh Hóa (hạng 10) gần như chắc chắn trụ hạng do hơn vị trí play-off 5 điểm. Đà Nẵng (20 điểm) và PVF-CAND (18 điểm) tuy đứng lần lượt áp chót và cuối bảng, nhưng lại nắm ưu thế lịch thi đấu do chỉ phải gặp các đội đã hết mục tiêu trong 2 vòng cuối.

Nếu phải đá play-off, HAGL (áo xanh) sẽ so tài Bắc Ninh ẢNH: MINH TÚ

Ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" lúc này là HAGL (23 điểm, hạng 12) và Becamex TP.HCM (21 điểm, hạng 11). Tại vòng 25, HAGL tiếp đón đội khách Hà Nội trên sân Pleiku, trong khi Becamex TP.HCM so tài nhà vô địch CLB Công an Hà Nội. Đến vòng cuối, Becamex TP.HCM gặp HAGL trong trận chiến "sinh tử" trên sân vận động Bình Dương.

Có khả năng, HAGL của bầu Đức đứng áp chót và phải đá play-off. Khi ấy, cuộc so tài giữa HAGL và Bắc Ninh sẽ rất thú vị, khi trận cuối cùng của ông Park Hang-seo trong vai trò cố vấn Bắc Ninh lại là đối đầu với đội bóng ông yêu quý.

Bầu Đức là người đưa HLV Park Hang-seo đến Việt Nam, khi còn giữ chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trong suốt 9 năm sống tại quê hương thứ hai, ông Park luôn dành nhiều tình cảm cho bầu Đức cùng HAGL, vườn ươm tạo nên nhiều nhân tài, giúp HLV người Hàn Quốc viết nên giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá nước nhà.

Trong 3 năm gắn bó với Bắc Ninh, ông Park cùng ban lãnh đạo đội đã định hướng xây dựng lực lượng, giúp đội thăng từ hạng nhì lên hạng nhất (mùa giải 2024 - 2025) và đứng trước cơ hội chạm tới cánh cửa V-League.

Cố vấn Park sẽ rời CLB Bắc Ninh để bắt đầu công việc mới vào tháng 7.