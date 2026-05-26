CLB Ninh Bình chính thức chia tay ông Vũ Tiến Thành, HAGL tiếp nhận trở lại

Trên fanpage của CLB, Ninh Bình FC vừa chính thức gửi lời cảm ơn tới Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành sau quãng thời gian đồng hành cùng đội bóng cố đô tại V-League 2025-2026.

Đội bóng khẳng định, trong thời gian làm việc tại Ninh Bình FC, ông Vũ Tiến Thành được đánh giá cao bởi kinh nghiệm chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cùng sự tận tâm trong công việc. Những đóng góp của vị chiến lược gia này đã góp phần giúp đội bóng ổn định về chuyên môn, xây dựng tinh thần thi đấu tích cực và tạo nền tảng cho định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.





CLB Ninh Bình cảm ơn ông Vũ Tiến Thành Ảnh: CLB NINH BÌNH

Dù khoảng thời gian gắn bó không quá dài, nhưng dấu ấn mà GĐKT Vũ Tiến Thành để lại vẫn được Ban huấn luyện, các cầu thủ cùng người hâm mộ đội bóng trân trọng và ghi nhận.

Phía Ninh Bình FC cũng gửi lời chúc tới ông Vũ Tiến Thành, mong ông tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong chặng đường sắp tới.

Ông Vũ Tiến Thành quay trở lại HAGL cũng với chức danh GĐKT với nhiệm vụ tối thượng là giúp đội bóng phố núi trụ hạng thành công.