Đua trụ hạng V-League đảo chiều ngoạn mục

CLB Đà Nẵng lại trụ hạng ngoạn mục ?

CLB Đà Nẵng từng làm nên cuộc lội ngược dòng lịch sử trong cuộc đua trụ hạng mùa trước. Dù đứng cuối bảng trong hơn nửa mùa giải và thay 3 HLV, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn về đích an toàn nhờ thắng 4 trong 7 trận cuối mùa, giành 14 điểm để leo từ cuối bảng lên vị trí đá play-off. Sau đó, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hạ CLB Đồng Nai để trụ hạng kịch tính.

Lịch sử lặp lại ở mùa giải này, chỉ khác là CLB Đà Nẵng không còn thay "tướng" như thay áo. Đội cựu vương V-League cũng chìm nghỉm ở nhóm nguy hiểm, tuy nhiên thay vì đổi HLV, Đà Nẵng lại chiêu mộ nhân tài để làm dày đội hình. Lucas Ribamar, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toản… ồ ạt cập bến, giúp Đà Nẵng có sự trỗi dậy. Với kinh nghiệm phong phú cùng nhãn quan chuyền bóng sắc bén, Ngọc Hải tỏa sáng trong vai trò tiền vệ phòng ngự, còn "đầu ra" ghi bàn đã có Milan Makaric (10 bàn) đảm trách. CLB Đà Nẵng đã thắng 2 trong 3 trận gần nhất, bằng một nửa số chiến thắng đội giành được trong cả mùa giải V-League. Thắng ít nhưng đúng lúc, vậy là đủ. HLV Lê Đức Tuấn cùng học trò thấm nhuần bài học này mùa trước và đang vận dụng, thậm chí với cấp độ cao hơn khi có cơ hội thoát khỏi suất đá play-off để trụ hạng trực tiếp.

Minh Khoa (10) cùng Becamex TP.HCM nhiều khả năng sẽ phải xuống hạng ẢNH: KHẢ HÒA

Quyền tự quyết nằm trong tay Đà Nẵng. Với 20 điểm sau 22 trận, Ngọc Hải cùng đồng đội hơn đội cuối bảng PVF-CAND 2 điểm, kém Becamex TP.HCM (hạng 12) 1 điểm và HAGL (hạng 11) 3 điểm. Hai đội xếp trên Đà Nẵng đều đang rơi vào nghịch cảnh, với phong độ yếu kém và lịch thi đấu nặng ở 2 vòng còn lại. Becamex TP.HCM phải làm khách trên sân tân vương CLB Công an Hà Nội ở vòng 25 trên sân Hàng Đẫy, còn HAGL được chơi sân nhà nhưng phải đương đầu CLB Hà Nội, đội đang quyết liệt cạnh tranh vị trí top 3. Đến vòng cuối cùng, HAGL và Becamex TP.HCM phải đối đầu trên sân Bình Dương, đồng nghĩa 1 trong 2 đội (hoặc cả 2) có nguy cơ xuống hạng.

Chỉ cần CLB Đà Nẵng giành từ 4 - 6 điểm ở 2 trận cuối, cửa trụ hạng sẽ mở toang. So với 2 đối thủ xếp trên, cựu vương V-League có lịch thi đấu "dễ thở" hơn hẳn. Đà Nẵng sẽ làm khách trên sân Hà Tĩnh ở vòng 25, sau đó tiếp Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng hạ màn. Cả hai đội Hà Tĩnh và Thanh Hóa dù đều là đối thủ khó chịu, nhưng đã hết mục tiêu do không bị cuốn vào vòng xoáy xuống hạng. Nếu cải thiện khả năng dứt điểm cùng sự tập trung ở hàng thủ, CLB Đà Nẵng sẽ an toàn.

Ai cứu được CLB Becamex TP.HCM ?

Cuộc chạm trán SLNA ở vòng 24 trên sân nhà là cơ hội để Becamex TP.HCM bứt lên, nhưng thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh lại bỏ lỡ khi thua 0-1. Một thất bại bạc nhược, không có gì để bào chữa khi đội bóng TP.HCM yếu kém toàn tập. Hàng thủ lỏng lẻo, mắc nhiều sai sót (thủ môn Minh Toàn phải cứu thua liên tục), hàng công "cùn" khi không có trung phong mở lối. Tấm thẻ đỏ của Hồ Tấn Tài sau pha bỏ bóng đạp người thô bạo cho thấy hình ảnh hỗn loạn, tăm tối của đội bóng từng có thời "mạnh vì gạo" nhất nhì V-League. Vỏn vẹn 3 điểm trong 8 trận gần nhất đang đưa Becamex TP.HCM tiến thẳng về… giải hạng nhất.

HAGL có nguy cơ rớt hạng nếu thua CLB Hà Nội ở vòng tới. Phong độ kém (1 điểm trong 3 trận gần nhất) đã kéo HAGL rơi theo chiều thẳng đứng. Song khác với đội bóng "nhà giàu cũng khóc" như Becamex TP.HCM, HAGL sa sút vì trẻ hóa, lựa chọn gần như duy nhất với tiềm lực hạn chế. Từ chỗ an toàn, cả HAGL và Becamex TP.HCM đều có nguy cơ rất lớn phải rời giải. V-League khắc nghiệt cũng là vì thế!