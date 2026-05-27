Vì sao CLB Ninh Bình và HLV Chu Đình Nghiêm phá vỡ kế hoạch ban đầu?

HLV Chu Đình Nghiêm được "ngắm nghía" từ lâu

CLB Ninh Bình đã trải qua 4 lần thay đổi trên băng ghế huấn luyện mùa giải năm nay. Tuy nhiên trên thực tế, ban lãnh đạo đội bóng chỉ có 2 lần điều chỉnh lớn nằm trong chiến lược đã được hoạch định từ đầu. Ngay từ thời điểm chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên tại V-League, lãnh đạo đội, ông Nguyễn Đức Thụy đã xác định đội bóng Cố đô không chỉ hướng tới thành tích, mà còn cần xây dựng một bản sắc riêng, một hệ thống vận hành chuyên nghiệp và hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

HLV Chu Đình Nghiêm là sự lựa chọn ưu tiên, thậm chí là duy nhất của CLB Ninh Bình ẢNH: CLB NINH BÌNH

Đó là lý do CLB Ninh Bình quyết định tìm kiếm một ê kíp châu Âu để tạo nên "làn gió mới" cho đội bóng khi mới lên hạng. Sau chuyến làm việc tại Tây Ban Nha, một ê kíp gồm 6 chuyên gia người Tây Ban Nha đã được lựa chọn. Trước đó, CLB cũng từng làm việc với nhiều ứng viên tới từ Nhật Bản và Hàn Quốc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trên thực tế, ban lãnh đạo CLB Ninh Bình đã đầu tư rất lớn cho dự án này. Đội bóng đáp ứng gần như toàn bộ yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện, từ cơ sở vật chất tới lực lượng, bao gồm nhiều nội binh và ngoại binh chất lượng được đưa về giữa mùa giải. Tuy nhiên, khi mục tiêu về thứ hạng không đạt như kỳ vọng, CLB Ninh Bình buộc phải tính tới phương án thay đổi. Và ngay từ thời điểm đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã là lựa chọn số một, thậm chí có thể nói là lựa chọn duy nhất trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Thực tế, CLB Ninh Bình đã nhận được nhiều hồ sơ chất lượng từ các HLV nước ngoài, trong đó có cả những nhà cầm quân từng tham dự World Cup hay những tên tuổi lớn của bóng đá châu Á như HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời điểm phù hợp để theo đuổi HLV Chu Đình Nghiêm. Rào cản lớn nhất nằm ở hợp đồng giữa ông Nghiêm và CLB Hải Phòng. Đó cũng là lý do CLB Ninh Bình gần như không thể tiếp cận nhà cầm quân này từ thời điểm mới lên hạng.

Việc bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành cùng HLV Bae Ji-won sau đó thực chất là những giải pháp mang tính ngắn hạn nhằm ổn định đội bóng trong giai đoạn chuyển tiếp, trước khi có sự thay đổi lớn đã được tính toán từ trước.

Đẩy nhanh tiến độ

Ban đầu, kế hoạch của CLB Ninh Bình là chờ tới sau mùa giải 2025-2026, khi hợp đồng giữa HLV Chu Đình Nghiêm và Hải Phòng khép lại, để bắt đầu quá trình hợp tác trước mùa giải mới. Tuy nhiên, sau nhiều tính toán, đặc biệt trong bối cảnh CLB Ninh Bình có nhiều tuyển thủ quốc gia và cầu thủ trẻ dự ASIAD, đội bóng đứng trước nguy cơ thiếu hụt từ 8 đến 10 cầu thủ trụ cột trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới.

HLV Chu Đình Nghiêm thoải mái trò chuyện với thủ thành Đặng Văn Lâm và Giám đốc Điều hành Quang Việt ẢNH: CLB NINH BÌNH

Đội trưởng Hoàng Đức thay mặt cầu thủ CLB Ninh Bình phát biểu trong buổi tập đầu tiên cùng HLV Chu Đình Nghiêm ẢNH: CLB NINH BÌNH

Chính vì vậy, ban lãnh đạo CLB quyết định đẩy nhanh quá trình chuyển giao để HLV Chu Đình Nghiêm có thêm thời gian làm quen với đội bóng, xây dựng hệ thống chiến thuật và đánh giá lực lượng từ sớm. Ở chiều ngược lại, CLB Hải Phòng cũng đã thể hiện sự thiện chí khi tạo điều kiện cho thương vụ này diễn ra thuận lợi trong bối cảnh đội bóng đất Cảng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và cần chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao mới.

Tất nhiên, sẽ rất khó để thay đổi một đội bóng chỉ sau một vài buổi tập. Nhưng với chất lượng lực lượng hiện có, cùng những tín hiệu tích cực từ các buổi làm việc đầu tiên của HLV Chu Đình Nghiêm, người hâm mộ CLB Ninh Bình hoàn toàn có lý do để kỳ vọng vào một hành trình mới giàu tham vọng và bản sắc hơn trong tương lai.



