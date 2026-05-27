Đội tuyển Việt Nam: Khó khăn và thuận lợi tại AFF Cup 2026

Đ ỐI THỦ MẠNH LÊN TỪNG NGÀY

Đầu tiên, đội tuyển VN sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu quá dày trong vòng 1 tháng của giải đấu, khi phải trải qua 4 trận vòng bảng. Nếu vào bán kết và chung kết phải thi đấu thêm 4 trận nữa (lượt đi và về). Nên nhớ, V-League 2025 - 2026 sẽ hạ màn vào ngày 7.6, còn chung kết Cúp quốc gia diễn ra ngày 14.6. Các cầu thủ trong danh sách tập trung đội tuyển VN sẽ chỉ có khoảng 10 ngày nghỉ ngơi sau mùa giải, trước khi hội quân ở Hà Nội. Đây rõ ràng là quãng nghỉ ngắn ngủi của các tuyển thủ sau mùa giải căng mình thi đấu, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến điểm rơi phong độ của họ khi bước vào AFF Cup 2026.

Có thêm Hoàng Hên (trái), đội tuyển VN sẽ đủ sức bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2026? ẢNH: MINH TÚ

Một khó khăn khác là các đối thủ của đội tuyển VN tại vòng bảng AFF Cup năm nay đều mạnh hơn rất nhiều. Đơn cử Indonesia dù không triệu tập các cầu thủ thi đấu ở châu Âu (chỉ có duy nhất Marselino Ferdinan đang chơi cho CLB AS Trencin, Slovakia) như thủ môn Maarten Paes (CLB Ajax, Hà Lan), Emil Audero (Cremonese, Ý), hậu vệ Justin Hubner (Fortuna Sittard, Hà Lan), Jay Idzes (Sassuolo, Ý), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), Kevin Diks (Monchengladbach, Đức), tiền vệ Nathan Tjoe-A-On (Willem II, Hà Lan)… nhưng họ vẫn còn những cầu thủ nhập tịch khác nay đã về Indonesia thi đấu như Marc Klok, Thom Haye, Jens Raven. Vì thế, muốn đánh bại đội bóng xứ vạn đảo như trước đây không còn là điều dễ dàng với đội VN. Ngoài ra, các đội còn lại trong bảng như Singapore, Campuchia cũng rất khó lường do được tăng cường nhiều cầu thủ nhập tịch, nên dự đoán sẽ gây rất nhiều khó khăn cho thầy trò ông Kim.

Hơn nữa, nếu vào đến bán kết hoặc chung kết, thầy trò ông Kim còn đối mặt Thái Lan, đội bóng vẫn được đánh giá cao nhất tại giải đấu lần này. Đơn giản, HLV Anthony Hudson đã có trong tay 2 cầu thủ Thái kiều chất lượng là Erawan Garnier (cao 1,82 m, chơi cho CLB Lens, Pháp) và Jude Soonsup-Bell (1,86 m, CLB Gimsby Town, Anh). Cả hai đều chơi ở hàng tiền đạo và sẽ trở thành những ngòi nổ nguy hiểm tại AFF Cup sắp tới.

T HUẬN LỢI VỀ CHIỀU SÂU LỰC LƯỢNG

Thuận lợi đầu tiên của đội tuyển VN là tâm lý và bộ khung đội hình vẫn giữ được nền tảng tốt. Có thể nói, HLV Kim Sang-sik sẽ có được đội hình chất lượng và dày dặn nhất từ trước đến nay ở AFF Cup 2026. Bởi ngoài 3 cầu thủ nhập tịch xuất sắc là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, ông còn có các cầu thủ Việt kiều chất lượng không kém là Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik, Cao Pendant Quang Vinh và Ngô Đăng Khoa. Hơn nữa, các cầu thủ nội như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Việt Anh cũng đang vào độ chín của sự nghiệp, và nhất là sự tỏa sáng của sao trẻ Đình Bắc, càng khiến ông Kim yên tâm ở cả ba tuyến.

Một thuận lợi khác là đội tuyển VN sẽ có chuyến tập huấn trước giải tại Hàn Quốc (từ ngày 2 - 14.7) nhằm giúp cầu thủ vừa được thư giãn vừa có những trận đấu tập bổ ích với các đội bóng mạnh ở K-League 1. Không chỉ đơn thuần là một chuyến tập huấn, đây còn là giai đoạn then chốt để ông Kim tiến hành sàng lọc lực lượng và hoàn thiện bộ khung tối ưu cho ASEAN Cup 2026. Chiến lược gia người Hàn Quốc được cho là muốn tận dụng quãng thời gian này để truyền tải rõ nét hơn triết lý bóng đá hiện đại, đề cao tốc độ, kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cho các học trò. Đặc biệt, thể thức mới và lịch thi đấu mùa hè có thể giúp đội VN tận dụng chiều sâu lực lượng tốt hơn nhiều đội khác.

Theo đánh giá của giới chuyên môn về khả năng vô địch, đội Thái Lan đứng đầu, kế tiếp là đội tuyển VN và sau đó là Indonesia. Có thể thấy khoảng cách giữa 3 đội không quá lớn. Nếu thi đấu ổn định và tránh được chấn thương nơi các cầu thủ trụ cột, đội tuyển VN hoàn toàn có thể vào chung kết và bảo vệ chức vô địch ở AFF Cup 2026.