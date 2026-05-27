CLB Becamex TP.HCM trước nguy cơ rớt hạng

Thời oanh liệt nay còn đâu

CLB Becamex TP.HCM tiền thân là CLB Becamex Bình Dương, từng được ví là "Chelsea VN", bởi họ luôn chiêu mộ rất nhiều anh tài và thường có thành tích ấn tượng tại đấu trường V-League lẫn giải đấu quốc tế mà họ từng tham gia. Thời hoàng kim, CLB Becamex Bình Dương là đội bóng đầu tiên của bóng đá VN vào đến bán kết giải quốc tế cấp CLB. Đó là lúc họ thắng Chonburi (Thái Lan) 4-2 sau 2 lượt trận để vào bán kết AFC Cup năm 2009. Họ cũng từng vô địch Mekong Club Championship năm 2014.

CLB Becamex TP.HCM (phải) đang ở tình thế khó khăn Ảnh: Khả Hòa

Ở đấu trường quốc nội, thành tích của đội bóng miền Đông Nam bộ cũng rất hoành tráng với chiến tích vô địch V-League năm 2007, 2008, 2014, 2015. Trong 4 năm kể trên, đội bóng này cũng vô địch Siêu cúp quốc gia. Họ còn đoạt Cúp quốc gia vào các năm 2015, 2018.

Với lối chơi hào hoa, đội hình luôn được chuẩn bị tốt, CLB Becamex Bình Dương luôn ở nửa trên bảng xếp hạng V-League. Việc phải đua trụ hạng chưa bao giờ là nỗi lo của họ. Thế nhưng ở mùa bóng năm nay, Becamex TP.HCM lại đang ở thế "chỉ mành treo chuông" sau trận thua 0-1 trước CLB SLNA ở vòng 24 diễn ra ngày 24.5. Ở trận đấu này, chỉ cần một chiến thắng trên sân nhà là Becamex TP.HCM có cửa trụ hạng rất lớn, vậy mà đội quân của HLV Hứa Hiền Vinh đã không làm được. Lực lượng của Becamex TP.HCM mùa này cũng không hẳn yếu khi họ vẫn còn Hồ Tấn Tài, Ngô Tùng Quốc, Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào, Đoàn Tuấn Cảnh…, cùng các ngoại binh như Zlatkovic Milos, Ogochukwu Oduenyi.

Vượt núi ở hai vòng cuối

Hiện CLB Becamex TP.HCM đã ở bên bờ vực rớt hạng khi đứng vị trí 12 với 21 điểm, chỉ còn hơn CLB Đà Nẵng 1 điểm và CLB PVF-CAND 3 điểm.

Khó khăn cho đội quân của HLV Hứa Hiền Vinh bởi vòng 25 họ phải gặp đội tân vô địch CLB Công an Hà Nội (CAHN). Dù đội CAHN đã sớm đăng quang, nhưng các cầu thủ của họ vẫn thi đấu hết mình chứ không buông xuôi, nhất là họ thi đấu trên sân nhà để phục vụ người hâm mộ. Đây là "ngọn núi lớn" mà Võ Hoàng Minh Khoa và đồng đội rất khó vượt qua. Nếu không cải thiện được lối chơi, đặc biệt là khả năng dứt điểm của các tiền đạo, thì Becamex TP.HCM khó giành điểm ở trận này.

Ở vòng đấu cuối cùng, Becamex TP.HCM lại gặp một ngọn núi khác là CLB HAGL. Hiện CLB HAGL vẫn chưa an toàn khi mới có 23 điểm và đứng trên Becamex TP.HCM một bậc. Nếu vòng 25 HAGL không có điểm trước CLB Hà Nội, thì cuộc đụng độ của hai đội vòng cuối sẽ lại là trận chung kết ngược. Ở tình thế phải "tử chiến", bất cứ sai sót nào cũng phải trả giá đắt, và nếu HLV Hứa Hiền Vinh không tìm ra giải pháp gia tăng sức mạnh cho các học trò của mình, thì họ có thể phải đá play-off hoặc rớt hạng.

Trong tình thế khó khăn, khi không thể kiếm được điểm thì "Chelsea VN" ngày nào chỉ còn mong 2 đội xếp sau họ là CLB Đà Nẵng và CLB PVF-CAND cũng không giành được điểm ở 2 vòng cuối. Thế nhưng điều này rất khó xảy ra, vì thế Becamex TP.HCM phải tự cứu mình.