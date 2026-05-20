Quay lén đối thủ, Southampton bị tước quyền đá chung kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh

Theo các nguồn tin từ kênh Sky Sports, The Guardian và The Athletic, Ủy ban kỷ luật độc lập của EFL xác định Southampton đã vi phạm quy định nghiêm trọng liên quan đến việc quay phim trái phép các buổi tập kín của nhiều CLB tại Championship mùa này. Hình phạt được đưa ra cực nặng: loại khỏi vòng play-off, thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa 2026 - 2027 và trừ 4 điểm ở mùa giải Championship mùa kế tiếp.

Đội hưởng lợi trực tiếp là Middlesbrough. CLB này được phục hồi vị trí trong trận chung kết play-off và sẽ gặp Hull City tại Wembley (ngày 23.5) để tranh tấm vé lên chơi ở Ngoại hạng Anh.

Southampton chính thức nhận án phạt từ EFL ẢNH: REUTERS

Southampton nhiều lần quay lén buổi tập đối thủ

Vụ việc bắt đầu bùng nổ từ ngày 7.5, khi Middlesbrough tố một nhân viên phân tích của Southampton bí mật theo dõi buổi tập của họ trước trận bán kết play-off. Theo BBC, người này bị phát hiện đứng gần sân tập Rockliffe Park, dùng điện thoại quay lại buổi tập trong lúc đeo tai nghe. Thậm chí, phía Middlesbrough nghi ngờ dữ liệu còn được truyền trực tiếp qua cuộc gọi video.

Sau khi bị phát hiện, người đàn ông này được cho là đã chạy vào sân golf gần đó, thay quần áo rồi rời đi. Những bức ảnh được chụp lại nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Anh, tạo nên làn sóng phẫn nộ dữ dội.

Điều khiến Southampton rơi vào thế khó là cuộc điều tra sau đó phát hiện đây không phải hành động đơn lẻ. EFL xác nhận đội bóng này đã thừa nhận nhiều lần vi phạm quy định liên quan đến việc theo dõi trái phép các buổi tập của đối thủ. Ngoài Middlesbrough, hai CLB khác là Oxford United và Ipswich Town cũng là nạn nhân trong các trận đấu diễn ra hồi tháng 12.2025 và tháng 4.2026.

Theo quy định của EFL, các CLB bị cấm quan sát hoặc tìm cách quan sát buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu. Southampton bị xác định vi phạm cả điều khoản về “thiện chí tối đa” lẫn quy định cấm do thám chiến thuật.

Đáng chú ý, bê bối này xảy ra đúng vào giai đoạn Southampton tưởng như đã trở lại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Tonda Eckert từng đánh bại Middlesbrough 2-1 sau hai lượt trận bán kết nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của Shea Charles. Tuy nhiên, chiến thắng ấy giờ gần như bị phủ bóng bởi scandal chưa từng có trong lịch sử play-off Championship.

Truyền thông Anh mô tả đây là một trong những án phạt nặng nhất nhiều năm qua của EFL, bởi không chỉ mang tính tài chính hay điểm số, mà còn tác động trực tiếp tới cơ hội thăng hạng trị giá hàng trăm triệu bảng.

Đội bóng của HLV Tonda Eckert hiện đã gửi đơn kháng cáo ẢNH: REUTERS

Trong tuyên bố mới nhất, Middlesbrough cho biết họ hoan nghênh quyết định của EFL và tin rằng vụ việc sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng về tính liêm chính và đạo đức thể thao.

Phía Southampton hiện đã nộp đơn kháng cáo và hy vọng lật ngược tình thế trước khi trận chung kết play-off diễn ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên, với hàng loạt bằng chứng và việc CLB đã thừa nhận vi phạm, cơ hội thoát án của đội chủ sân St Mary’s được đánh giá là rất mong manh.