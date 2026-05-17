Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Carrick nhận ‘cú hích’ đặc biệt, M.U thắng Nottingham đầy tranh cãi: Chắc chắn tốp 3

Văn Trình
17/05/2026 20:33 GMT+7

Tối 17.5 (giờ Việt Nam), bàn thắng đầy tranh cãi của Matheus Cunha trong hiệp 2 đã góp phần giúp M.U đánh bại Nottingham Forest 3-2 ở trận đấu thuộc vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026.

Màn so tài với Nottingham Forest là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của M.U ở mùa giải 2025 - 2026. Dù trải qua nhiều biến động nhưng “Quỷ đỏ” vẫn biết cách vượt khó, liên tục giành kết quả tốt kể từ đầu năm 2026. Hiện M.U xếp thứ 3 khi có 65 điểm, hơn đội xếp sau là Aston Villa 3 điểm. Chỉ cần hòa ở trận này, đội chủ sân Old Trafford sẽ chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3.

Đáng chú ý, người giúp M.U thi đấu khởi sắc gần đây là HLV Michael Carrick đã nhận được “cú hích” lớn ngay trước giờ bóng lăn. Theo nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo M.U đánh giá cao tài năng cũng như những thay đổi mà HLV Michael Carrick mang đến cho đội, quyết định trao cho ông bản hợp đồng chính thức ở mùa giải sau. HLV Michael Carrick cùng M.U đã hoàn tất mọi ký kết và dự kiến thông tin sẽ được công bố trong vài ngày tới.

HLV Michael Carrick sẽ là HLV chính thức của M.U ở mùa giải tới

ẢNH: REUTERS

M.U thắng kịch tính Nottingham Forest

Với tinh thần thoải mái cùng lợi thế sân nhà, M.U dễ dàng kiểm soát thế trận trong hiệp 1. Các học trò của HLV Michael Carrick không vội vàng mà điềm tĩnh triển khai bóng, chờ đợi những khoảng trống từ Nottingham Forest để khai thác. Dù kiểm soát bóng không quá vượt trội (51%) nhưng M.U có đến 8 lần dứt điểm ở hiệp đấu này - con số gấp đôi những gì Nottingham Forest làm được. Kết thúc hiệp đấu, M.U cũng vươn lên dẫn trước 1-0 sau cú đá đẹp mắt từ ngoài vòng cấm ngay ở phút thứ 5 của Luke Shaw.

Sang hiệp 2, mọi thứ có phần khó khăn hơn với M.U khi Nottingham Forest vùng lên, chơi tấn công. Đội khách dùng nhiều tình huống bóng bổng, khiến hàng thủ M.U vất vả chống đỡ. Phút 52, Morato di chuyển và đánh đầu ở cự ly gần, giúp Nottingham Forest gỡ hòa 1-1.

Bất ngờ bị thủng lưới, M.U phải đẩy cao đội hình, tìm thêm bàn thắng. Chỉ mất 2 phút sau khi nhận bàn thua, M.U đã tái lập lợi thế dẫn bàn sau khi Matheus Cunha dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên thành 2-1. Đáng chú ý, pha bóng này cũng gây ra tranh cãi khi ban huấn luyện Nottingham Forest phản ứng dữ đội, cho rằng cầu thủ M.U đã để bóng chạm tay trước khi Matheus Cunha dứt điểm. Trọng tài Michael Salisbury phải tham khảo VAR và sau gần 3 phút xem xét, ông vẫn công nhận bàn thắng cho M.U.

Tình huống ghi bàn của Matheus Cunha gây ra nhiều tranh cãi

ẢNH: REUTERS

Trọng tài Michael Salisbury vẫn công nhận bàn thắng dù đã tham khảo VAR

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Có bàn thắng, M.U vẫn liên tục tấn công. Phút 75, Bruno Fernandes căng ngang chính xác để Bryan Mbeumo đệm bóng, nâng tỷ số lên thành 3-1 cho M.U. Xen giữa 2 bàn thắng này của “Quỷ đỏ”, Nottingham Forest cũng có thêm 1 bàn thắng, do công của Morgan Gibbs-White ở phút 77.

Chung cuộc, M.U đánh bại Nottingham Forest 3-2. Kết quả này giúp thầy trò HLV Michael Carrick có 68 điểm sau 37 trận, chính thức giành vị trí thứ 3 của Ngoại hạng Anh mùa giải 2025 - 2026 bất chấp vẫn còn 1 trận chưa thi đấu. Trong khi đó, Nottingham Forest có 43 điểm, xếp thứ 16 và cũng đã chắc suất trụ hạng. 

