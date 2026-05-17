Thể thao Bóng đá Quốc tế

Truyền thông Hàn Quốc chỉ trích đội nhà vì bị loại, bất ngờ nhắc U.17 Việt Nam

Văn Trình
17/05/2026 12:21 GMT+7

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra thất vọng khi đội U.17 nước này dừng bước ngay từ tứ kết giải U.17 châu Á 2026, sau thất bại trước Uzbekistan trên chấm luân lưu.

Rạng sáng 17.5, đội U.17 Hàn Quốc thua U.17 Uzbekistan 3-5 trên chấm luân lưu sau trận hòa 2-2 ở tứ kết diễn ra tại Jeddah (Ả Rập Xê Út). Kết quả này khiến đội bóng trẻ xứ kim chi lần đầu tiên sau 10 năm không thể góp mặt ở bán kết giải U.17 châu Á.

Tờ Daum thể hiện sự tiếc nuối với dòng bình luận: “Đội tuyển U.17 Hàn Quốc, với mục tiêu chinh phục châu Á lần đầu tiên sau 24 năm, đã bị chặn đứng bởi loạt sút luân lưu”. Trong khi đó, Nate Sports gọi đây là “cú sốc đau đớn”, bởi U.17 Hàn Quốc vốn luôn được xem là một trong những nền bóng đá trẻ mạnh nhất châu lục.

Đáng chú ý, không ít tờ báo Hàn Quốc bất ngờ nhấn mạnh sự tương phản giữa đội nhà và U.17 Trung Quốc. MT Sports nhận xét: “U.17 Trung Quốc cũng tiến vào bán kết… Nhưng đội tuyển U.17 Hàn Quốc thua Uzbekistan và bị loại khỏi tứ kết. Trước giải, đội U.17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ truyền thống đào tạo trẻ, lực lượng đồng đều và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Hyun-jun lại không thể hiện được sự vượt trội như kỳ vọng”.

U.17 Hàn Quốc (phải) bị loại từ tứ kết

Giải đấu thất vọng của U.17 Hàn Quốc

Theo đánh giá của truyền thông Hàn Quốc, ngay từ vòng bảng, đội U.17 nước này đã cho thấy dấu hiệu bất ổn khi chỉ đứng nhì bảng C sau U.17 Việt Nam. Đội bóng trẻ xứ kim chi hòa U.17 UAE, hòa U.17 Yemen và chỉ thắng một trận trước U.17 Việt Nam, qua đó phải xếp nhì bảng. Đây cũng là chi tiết được truyền thông Hàn Quốc nhắc lại nhiều lần sau thất bại trước U.17 Uzbekistan.

Yonhap nhận xét: “Với một nền bóng đá từng 2 lần vô địch châu Á, việc phải xếp sau U.17 Việt Nam ở vòng bảng bị xem là tín hiệu đáng lo ngay từ đầu giải. Những lời cảnh báo cuối cùng đã đúng sự thật khi chúng ta rơi vào nhánh đấu khó và bị loại sớm”.

Ở trận gặp U.17 Uzbekistan, U.17 Hàn Quốc khởi đầu khá thuận lợi. Moon Ji-hwan mở tỷ số ở phút 22 sau tình huống dứt điểm khiến bóng chạm hậu vệ đối phương đổi hướng. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở cuối hiệp 1 khi thủ môn Moon Yu-no mắc sai lầm trong tình huống bắt bóng, tạo điều kiện cho Akrolbek Lavshanbekov ghi bàn gỡ hòa.

Chưa dừng lại ở đó, U.17 Uzbekistan tiếp tục ghi thêm bàn ở thời gian bù giờ hiệp 1 để dẫn ngược 2-1. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng chính sự thiếu tập trung nơi hàng thủ đã khiến đội nhà trả giá đắt trong trận đấu quan trọng.

Sang hiệp 2, Hàn Quốc dồn lên tấn công mạnh mẽ. HLV Kim Hyun-jun liên tục thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực ấy giúp họ được đền đáp ở phút 88, khi Ahn Sun-hyun tung cú sút cong đẹp mắt từ ngoài vòng cấm để san bằng tỷ số 2-2.

Tuy nhiên, ở loạt sút luân lưu - nơi không có hiệp phụ theo thể thức giải đấu, U.17 Uzbekistan tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn. Cả 5 cầu thủ của đội bóng Trung Á đều thực hiện thành công, trong khi Park Kyung-hoon bên phía U.17 Hàn Quốc sút hỏng ở lượt thứ tư, khiến đội nhà chính thức bị loại.

U.17 Hàn Quốc vẫn chưa thể giải cơn khát vô địch sau 24 năm

Daum nhận định đây là thất bại khiến bóng đá trẻ Hàn Quốc nối dài cơn khát vô địch U.17 châu Á lên thành 24 năm, kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2002. Thành tích tứ kết cũng bị xem là bước lùi lớn, bởi ở 3 kỳ gần nhất Hàn Quốc lần lượt vào chung kết, bán kết rồi nay bị loại ngay ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Rất may, Hàn Quốc vẫn giành vé dự FIFA U.17 World Cup 2026 nhờ lọt vào tứ kết. Đại diện châu Á tham dự giải đấu tại Qatar gồm U.17 Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan, Tajikistan, Úc, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc.

