HLV U.17 Thái Lan bị sa thải vì thất bại đau đớn tại châu Á, FAT tức tốc kiếm người mới

Trong thông báo phát đi ngày 19.5, FAT gửi lời cảm ơn đến HLV Marco Gökkel và các cộng sự vì “sự tận tâm và cống hiến trong suốt nhiệm kỳ”. Tuy nhiên, FAT cho biết bản hợp đồng giữa đôi bên đã chính thức kết thúc sau chiến dịch U.17 châu Á 2026 không đạt kỳ vọng.

Hành trình thất vọng của HLV Marco Gökkel cùng U.17 Thái Lan

Theo truyền thông Thái Lan, đây gần như là kết cục đã được dự báo từ trước. Tờ Siamsport nhận định FAT không thể tiếp tục kiên nhẫn sau màn trình diễn thất vọng của đội U.17 quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá trẻ Thái Lan được đầu tư rất lớn trong thời gian qua.

Siamsports bình luận: “Điều khiến dư luận Thái Lan thất vọng nằm ở chỗ đội U.17 Thái Lan bước vào giải U.17 châu Á 2026 với rất nhiều kỳ vọng. FAT từng xây dựng kế hoạch dài hạn cho thế hệ cầu thủ 2009-2010, tổ chức tập huấn quốc tế, thi đấu giao hữu liên tục và triệu tập nhiều gương mặt được xem là “hàng tuyển” của bóng đá trẻ nước ta. Một số cầu thủ còn đang ăn tập tại các học viện nổi tiếng hoặc thuộc biên chế các CLB hàng đầu Thai-League.

Thế nhưng trên sân, U.17 Thái Lan lại thể hiện bộ mặt nhạt nhòa. Đội bóng trẻ “Voi chiến” chỉ giành được đúng 1 điểm sau trận hòa Myanmar, còn lại nhận các thất bại khiến họ sớm dừng bước ngay từ vòng bảng và lỡ luôn cơ hội tranh vé dự FIFA U.17 World Cup”.

Nhiều tờ báo Thái Lan cho rằng vấn đề lớn nhất của đội bóng nằm ở cách vận hành chiến thuật thiếu hiệu quả. Dù sở hữu nhiều cá nhân kỹ thuật và được đánh giá nhỉnh hơn một số đối thủ cùng bảng, U.17 Thái Lan lại thi đấu thiếu gắn kết, khả năng chuyển đổi trạng thái chậm và thường xuyên mắc sai lầm ở hàng thủ.

Tờ Khaosod nhận xét, việc quyết định sa thải ông Marco Gökkel là động thái cho thấy FAT muốn nhanh chóng làm mới đội tuyển trẻ, nhất là khi mục tiêu dài hạn của bóng đá Thái Lan vẫn là trở lại vị thế hàng đầu khu vực ở cấp độ trẻ.

Theo Khaosod, áp lực dành cho bóng đá Thái Lan thời gian gần đây ngày càng lớn khi nhiều đội tuyển trẻ liên tục gây thất vọng ở sân chơi châu lục. Trong khi đó, các đối thủ trong khu vực như Việt Nam, Indonesia lại có bước tiến đáng kể về chất lượng đào tạo trẻ.

Đáng chú ý, truyền thông Thái Lan còn dùng cụm từ “mang quân xịn nhưng thất bại” để nói về VCK châu Á vừa qua. Điều này phản ánh rõ sự hụt hẫng của người hâm mộ, bởi trước giải đấu, U.17 Thái Lan từng được kỳ vọng đủ sức cạnh tranh vé vào tứ kết.

Sau khi chia tay HLV Marco Gökkel, FAT đang gấp rút tìm kiếm nhà cầm quân mới nhằm chuẩn bị cho vòng loại U.17 châu Á 2027. Theo báo chí Thái Lan, FAT nhiều khả năng sẽ ưu tiên một HLV có kinh nghiệm phát triển cầu thủ trẻ và hiểu rõ hệ thống đào tạo bóng đá nội địa.