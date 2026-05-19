HLV Pep Guardiola và 10 năm thay đổi lịch sử Manchester City

HLV Pep Guardiola được cho là sẽ chia tay Manchester City sau mùa giải 2025-2026, khép lại 1 thập niên đầy thành công cùng đội chủ sân Etihad. Dù CLB chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhiều nguồn tin tại Anh cho biết khả năng Guardiola ra đi là rất lớn, bất chấp việc ông vẫn còn hợp đồng tới năm 2027.

Nếu điều đó trở thành sự thật, bóng đá Anh sẽ khép lại 1 trong những triều đại vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.





Dưới triều đại của ông, Manchester City không còn là đội bóng "giàu nhưng thiếu bản sắc" ẢNH: REUTERS

HLV Guardiola bắt đầu công việc tại Manchester City từ ngày 1.7.2016 sau khi rời Bayern Munich. Mùa giải đầu tiên không hề dễ dàng khi Manchester City chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh. Sau thất bại trước Leicester, Guardiola từng thừa nhận ông "không phải mẫu HLV dành cho những pha tranh chấp".

Tuy nhiên, đó chỉ là bước đệm cho giai đoạn thống trị kéo dài gần 1 thập niên sau đó.

Kỷ nguyên thống trị của Manchester City

Trong 10 năm dẫn dắt Manchester City, Pep Guardiola đã chỉ đạo đội bóng ở 591 trận trên mọi đấu trường, giành tới 416 chiến thắng, hòa 86 trận và chỉ nhận 89 thất bại. Manchester City dưới thời Guardiola ghi 1.421 bàn thắng, thủng lưới 519 bàn và duy trì tỷ lệ thắng lên tới 75%.

Đỉnh cao đầu tiên đến ở mùa giải 2017-2018 khi Manchester City giành 100 điểm tại Ngoại hạng Anh. Đó vẫn là thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Đội bóng của HLV Guardiola khi ấy cũng lập hàng loạt kỷ lục như ghi 106 bàn thắng, hơn đội á quân tới 19 điểm và sở hữu chuỗi thắng dài 18 trận.

Manchester City của Guardiola sau đó không ngừng hoàn thiện để trở thành thế lực thống trị tuyệt đối tại Anh. Trong 10 năm, ông giúp đội bóng giành tới 8 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 League Cup cùng 1 Champions League.

HLV Pep Guardiola và chiếc cúp vô địch Champions League năm 2023 cùng Manchester City ẢNH: REUTERS

Năm 2023 trở thành cột mốc lịch sử khi Manchester City hoàn tất cú ăn 3 gồm Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup. HLV Guardiola cũng giúp CLB giành FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu và 3 Community Shield.

Không chỉ nổi bật ở khả năng tấn công, Manchester City dưới thời Guardiola còn duy trì sự chắc chắn đáng kinh ngạc. Đội bóng giữ sạch lưới 135 trận tại Ngoại hạng Anh - nhiều nhất giải đấu trong cùng giai đoạn. Tại League Cup, HLV Guardiola cũng thiết lập sự thống trị gần như tuyệt đối với tỷ lệ thắng 74%, giành 29 chiến thắng sau 39 trận.

Theo thống kê của The Times, Manchester City của HLV Guardiola giành tới 739 điểm chỉ sau 315 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Con số này còn nhiều hơn tổng số điểm CLB có được trong 424 trận trước đó.

Di sản lớn nhất mang tên Pep Guardiola

Điều quan trọng hơn những danh hiệu là Guardiola đã thay đổi hoàn toàn vị thế Manchester City. Từ 1 CLB giàu tiềm lực tài chính nhưng thiếu bản sắc, Manchester City trở thành đội bóng sở hữu phong cách chơi đặc trưng và là hình mẫu chiến thuật của bóng đá hiện đại.

Nhiều HLV tại Ngoại hạng Anh đã thay đổi cách chơi để thích nghi với Manchester City của Guardiola. Không ít đội bóng tại châu Âu cũng chịu ảnh hưởng từ hệ thống kiểm soát bóng, pressing và cách vận hành chiến thuật mà ông xây dựng.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cùng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018 cùng Manchester City ẢNH: REUTERS

HLV Guardiola từng gia hạn hợp đồng tới năm 2027 hồi tháng 11.2024. Khi đó, ông khẳng định mình không muốn rời đội bóng trong giai đoạn khó khăn: "Tôi không muốn khiến CLB thất vọng. Tôi cảm thấy mình không thể ra đi lúc này", ông nói.

Tuy nhiên, sau khi tiếp tục bổ sung thêm các danh hiệu ở mùa giải năm nay, hành trình giữa HLV Guardiola và Manchester City có thể sắp đi tới hồi kết.

Nếu trận gặp Aston Villa cuối tuần này thực sự là lần cuối Guardiola dẫn dắt Manchester City tại Etihad, đó sẽ không chỉ là lời chia tay của 1 HLV. Đó còn là dấu chấm hết cho 1 trong những giai đoạn thống trị vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh.