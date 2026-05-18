Chung kết 3 cúp châu Âu: Lịch sử sẽ gọi tên ai ?

Palace noi gương Forest ngày xưa ?

Sáu đội bóng chuẩn bị tranh tài ở các trận chung kết 3 cúp châu Âu mùa này chỉ mới có được tổng cộng 4 chiếc cúp tầm châu lục (không tính Siêu cúp). Đó là cúp C1 châu Âu 1982 của Aston Villa, cúp C2 (cúp Các đội đoạt cúp Quốc gia) 1994 của Arsenal, cúp C2 1996 và Champions League 2025 của PSG. Với Rayo Vallecano, Crystal Palace, Freiburg, đây là lần đầu tiên họ được xuất hiện ở trận chung kết.

Chưa có mùa bóng nào các đội lọt vào chung kết 3 cúp châu Âu lại có truyền thống "mỏng" như thế. Dĩ nhiên, bộ sưu tập danh hiệu càng ít thì vinh quang trước mắt lại càng quý đối với cả sáu đội sắp ra sân.

Trận chung kết đầu tiên sẽ diễn ra vào giữa tuần này (2 giờ ngày 21.5): Aston Villa tranh ngôi vô địch Europa League với Freiburg. Sau đó, 2 giờ ngày 28.5 diễn ra trận chung kết UEFA Conference League giữa Rayo Vallecano và Crystal Palace, rồi đến trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal (23 giờ ngày 30.5).

Arsenal (trái) đang tràn trề hy vọng lần đầu đoạt cúp Champions League ẢNH: REUTERS

Chắc chắn UEFA Conference League mùa này sẽ giới thiệu một tân vô địch. Đấy cũng sẽ là chiếc cúp châu lục đầu tiên cho đội chiến thắng trong trận chung kết. Vallecano chỉ là đội bóng "cấp làng" ở Madrid, nơi sẵn có hai gã khổng lồ Atletico và Real Madrid. Crystal Palace thì đang có chuyến phiêu lưu đầu tiên ra đấu trường châu Âu.

Ngày xưa, bóng đá Anh từng có huyền thoại Nottingham Forest. Ngay sau khi thăng hạng (mùa bóng 1976-1977), họ đã đoạt chức VĐQG (1977-1978), từ đó lần đầu được dự cúp C1 châu Âu. Forest đoạt luôn cúp C1 trong lần đầu dự giải (1978-1979). Rồi nhờ tư cách ĐKVĐ, họ lại được dự giải và đoạt cúp C1 lần nữa trong mùa tiếp theo (1979-1980). Bây giờ, Crystal Palace sẽ làm được điều tương tự? Họ đoạt được cúp FA, lần đầu tiên, trong mùa bóng trước, nhờ đó được xuất hiện lần đầu tiên trên sân cỏ châu Âu mùa này (đáng lẽ là Europa League, nhưng Palace phải chuyển sang Conference League vì có cùng ông chủ với đội Lyon ở Europa League). Nếu vô địch Conference League thì Palace được dự Europa League mùa tới, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Bóng đá Anh trước thềm vinh quang

Nhà vô địch Europa League sẽ được dự Champions League mùa tới, và đấy sẽ là phần thưởng ngoài sức tưởng tượng cho giới hâm mộ Freiburg. Nếu Villa vô địch Europa League và kết thúc mùa bóng ở vị trí số 5 tại giải Ngoại hạng, thì đội số 6 ở giải Ngoại hạng cũng sẽ được dự Champions League mùa tới. Trận chung kết Europa League trở nên cực kỳ quan trọng đối với bóng đá Anh là vì vậy, dù trong cái nhìn tổng quát thì cả 3 trận chung kết châu Âu mùa này đều rất đáng xem đối với giới hâm mộ Anh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh có đại diện ở cả 3 trận chung kết châu Âu trong một mùa bóng. Giải UEFA Conference League chỉ mới xuất hiện vài năm nay. Trước đây, khi chưa có Conference League nhưng cúp Các đội đoạt cúp quốc gia châu Âu còn tồn tại, thì bóng đá Anh chưa bao giờ có mặt cùng lúc ở cả ba trận chung kết. Theo hãng thống kê Opta, khả năng bóng đá Anh sở hữu cả ba chiếc cúp châu Âu mùa này là 21,6%. Lần duy nhất xưa nay một nước sở hữu cùng lúc cả ba chiếc cúp châu Âu là mùa bóng 1989-1990 (Ý).

Không hiểu vì lý do gì mà siêu máy tính của hãng Opta lại tính ra rằng có đến 55,8% cơ hội vô địch Champions League cho Arsenal. Ai cũng thấy rằng đối thủ của họ trong trận chung kết, ĐKVĐ PSG, là đội trên cơ. Dù sao đi nữa, Arsenal quả vẫn có khả năng lên ngôi vô địch Champions League, lần đầu tiên trong lịch sử CLB này. Nếu PSG vô địch, họ sẽ sánh vai gã khổng lồ Real Madrid về kỳ tích bảo vệ được ngôi cao nhất ở giải đấu danh giá này (ngoài Real, xưa nay chưa có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League). Trước mắt, PSG đã là CLB Pháp đầu tiên lọt vào chung kết Champions League trong 2 mùa bóng liên tiếp.