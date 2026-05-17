Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bóng đá Malaysia vẫn nóng bê bối 7 cầu thủ nhập tịch lậu, Bộ trưởng Nội vụ khổ sở

Giang Lao
17/05/2026 11:53 GMT+7

Theo New Straits Times, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Saifuddin Nasution Ismail vừa lên tiếng giải thích tình trạng quốc tịch của 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA và AFC xử phạt, là đúng với Hiến pháp Liên bang.

Malaysia nhập tịch đúng, nhưng tư cách thi đấu theo Quy chế FIFA là sai

"Việc cấp quốc tịch là trách nhiệm của chúng tôi, còn việc xác định tư cách thi đấu là của FIFA", Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail khẳng định trong cuộc phỏng vấn ngày 16.5, New Straits Times cho biết.

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã kết thúc, nhưng đến nay vẫn tiếp tục gây sóng gió cho bóng đá nước này

"Liệu việc cấp quốc tịch (cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gây tranh cãi suốt thời gian qua) đã đáp ứng tất cả các yêu cầu hiến pháp chưa?" Câu trả lời là có", ông Saifuddin nhấn mạnh thêm. Ông Saifuddin cũng giải thích: "Trong vấn đề này, có hai tình huống. Thứ nhất là quy trình cấp quốc tịch. Thứ hai là tư cách của một cầu thủ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong các giải đấu do FIFA tổ chức. Đây là hai vấn đề khác nhau".

Ông Saifuddin cũng cho biết, sự tham gia của Bộ Nội vụ đã kết thúc ở việc đánh giá pháp lý các đơn xin quốc tịch, và cả 7 cầu thủ (gồm Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca) đều đáp ứng các yêu cầu hiến pháp của Malaysia.

"Chúng tôi áp dụng Điều 19 của Hiến pháp Liên bang và tuân thủ cả ba điều kiện được quy định trong Hiến pháp. Khi chúng tôi thực hiện quy trình đó, việc cấp quốc tịch được thực hiện theo đúng thủ tục và hoàn toàn tuân thủ Hiến pháp Liên bang và tất cả các luật liên quan", ông Saifuddin nhấn mạnh thêm.

Sở dĩ có sự giải thích trên, là vì gần đây Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải lên tiếng giải thích và xử lý rốt ráo vụ 7 cầu thủ nhập tịch, những người đang bị người hâm mộ nước này yêu cầu các cơ quan chính phủ phải sớm thu hồi quốc tịch của họ. 

Đặc biệt, sau khi các vụ kiện của FAM với FIFA ở Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã kết thúc, và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành xử phạt đội tuyển Malaysia sau các trận ở vòng loại Asian Cup 2027 sử dụng các cầu thủ trên thi đấu trái phép.

Tuy nhiên, qua phát biểu của ông Saifuddin, cho thấy việc tước quốc tịch của các cầu thủ này khó xảy ra, khi ông khẳng định rằng chính phủ đã hành động hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp Liên bang.

Đội tuyển Malaysia (trái) đã thua xa đội tuyển Việt Nam cả về mặt chuyên môn và tỷ số (1-3), theo Astro Arena, trong trận tái đấu ngày 31.3

"Việc cấp quốc tịch cho 7 cầu thủ này được thực hiện theo Điều 19. Vấn đề mà FIFA nêu ra liên quan đến tư cách đại diện cho một quốc gia theo quy chế của tổ chức này. Như Thủ tướng đã đề cập, vấn đề này trước tiên cần được thảo luận ở cấp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước khi có bất kỳ bước tiếp theo nào được thực hiện", ông Saifuddin cho biết thêm.

Ông cũng vạch ra ranh giới rõ ràng giữa những gì chính phủ kiểm soát và những gì chính phủ không kiểm soát. "Một khi họ đã có được quốc tịch, vấn đề về tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia của họ phải tuân thủ Quy chế của FIFA. Đó không còn là trách nhiệm của chính phủ nữa. Chính phủ chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xin quốc tịch. Vấn đề về tư cách là trách nhiệm của FIFA. Đó là những gì tôi hiểu từ tuyên bố của Thủ tướng (Anwar Ibrahim)", ông Saifuddin nhấn mạnh một lần nữa.

Theo New Straits Times, với những biến trên, trách nhiệm hiện nay sẽ được "chuyền" sang cho FAM, trong việc tổ chức này sẽ phải có quyết định như thế nào đối với tình trạng của 7 cầu thủ nhập tịch hiện đang bị cấm thi đấu 12 tháng. 

CĐV Malaysia, đặc biệt là nhóm Ultras Malaya tuyên bố, nếu đến trước AFF Cup diễn ra (ngày 24.7), FAM vẫn chưa có quyết định về những cầu thủ nhập tịch này, họ vẫn tiếp tục tẩy chay đội tuyển Malaysia, cho đến chừng nào vụ việc được giải quyết, đó là phải tước quốc tịch số cầu thủ trên.

