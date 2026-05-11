Rạng sáng 11.5, trong thế trận căng thẳng khi cả 2 đội đều còn mục tiêu riêng, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước West Ham. Phải đến phút 83, Leandro Trossard mới ghi bàn duy nhất giúp đội khách vượt lên.

Trước đó, thủ môn David Raya có pha cứu thua quan trọng khi cản phá tình huống đối mặt của Mateus Fernandes, giữ lại hy vọng chiến thắng cho Arsenal.

Kịch tính bùng nổ ở phút bù giờ cuối cùng. Callum Wilson đưa bóng vào lưới Arsenal sau pha bóng lộn xộn từ phạt góc, nhưng VAR phát hiện Pablo đã phạm lỗi với Raya trước đó. Sau khi xem lại tới 17 góc quay, trọng tài Chris Kavanagh quyết định không công nhận bàn thắng của West Ham.

HLV Arteta nhẹ nhõm khi VAR giúp Arsenal tiến sát chức vô địch Ngoại hạng Anh

Chiến thắng giúp Arsenal tạo khoảng cách 5 điểm với Manchester City dù đã đá nhiều hơn 1 trận, trong khi West Ham tiếp tục mắc kẹt trong nhóm xuống hạng.

Sau trận, HLV Mikel Arteta thừa nhận các trọng tài đã rất "dũng cảm" khi đưa ra quyết định trong thời điểm áp lực cực lớn.

"Đó là khoảnh khắc có thể thay đổi lịch sử của 2 CLB lớn. Hôm nay tôi phải khen họ vì đã cho trọng tài cơ hội xem lại tình huống để đưa ra quyết định đúng", HLV người Tây Ban Nha nói.

Arteta cũng cho biết Arsenal đang tràn đầy tự tin trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Sau 3 mùa liên tiếp về nhì, đội bóng thành London giờ chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh đúng một bước.