Vòng 18 giải hạng nhất: Bắc Ninh áp sát Trường Tươi Đồng Nai, cuộc đua vô địch nóng ran
Vòng 18 giải hạng nhất: Bắc Ninh áp sát Trường Tươi Đồng Nai, cuộc đua vô địch nóng ran

Quỳnh Phương
Vòng 18 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 diễn ra đầy hấp dẫn với những biến động lớn ở cả cuộc đua vô địch lẫn nhóm cuối bảng. Bắc Ninh thắng nghẹt thở Trường Tươi Đồng Nai để thắp lại hy vọng thăng hạng, trong khi CLB TP.HCM đánh rơi tốp 3 sau trận hòa Long An.

Tâm điểm của vòng đấu là màn so tài giữa Bắc Ninh FC và Trường Tươi Đồng Nai. Trong trận cầu được xem như “chung kết sớm” của mùa giải, đội bóng xứ Kinh Bắc giành chiến thắng đầy cảm xúc 2-1 để rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 3 điểm.

Sau hiệp 1 chơi ép sân nhưng không thể ghi bàn, Bắc Ninh cuối cùng tạo khác biệt ở phút 70 khi Hồng Quân bật cao đánh đầu mở tỷ số. Trường Tươi Đồng Nai vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ ở phút 88 nhờ cú đá phạt đền thành công của Alex Sandro. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm bù giờ, Bruno Cunha tỏa sáng với pha đánh đầu dũng mãnh ở phút 90+2, mang về chiến thắng quý giá cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Bắc Ninh có 38 điểm và tiếp tục gây áp lực lớn lên ngôi đầu của Trường Tươi Đồng Nai.

Trong khi đó, CLB TP.HCM bất ngờ bị Long An cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian, đội bóng thành phố lại thiếu sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Long An thậm chí tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và suýt giành trọn 3 điểm ở cuối trận sau pha solo của Thoni Brandao. Trận hòa khiến CLB TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 4 với 29 điểm, nhường lại tốp 3 cho Quy Nhơn United.

Quy Nhơn United có chiến thắng kịch tính 3-2 trước CLB Thanh Niên TP.HCM trong trận đấu giàu cảm xúc. Ba điểm này giúp đội bóng đất Võ vươn lên vị trí thứ 3 với 30 điểm, tiếp tục duy trì hy vọng cạnh tranh nhóm đầu bảng.

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng, Trẻ PVF-CAND tiếp tục cho thấy phong độ ổn định khi đánh bại Khánh Hòa 1-0 trên sân nhà. Chiến thắng giúp đội bóng trẻ có 28 điểm và áp sát nhóm cạnh tranh tốp đầu.

CLB Phú Thọ cũng có trận đấu thuận lợi khi vượt qua ĐH Văn Hiến 2-0. Đội chủ nhà chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian và giành chiến thắng xứng đáng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Đồng Tháp giành chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân Quảng Ninh. Ba điểm quý giá này giúp đội bóng miền Tây nâng tổng điểm lên 17, tiếp tục tạo khoảng cách với nhóm cuối bảng.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

