Messi tiếp tục tỏa sáng, Inter Miami thắng trận đầu tiên trên sân nhà mới

Messi giải hạn cho sân Nu

Sau 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, Messi cuối cùng cũng đã giải hạn cho sân Nu với chiến thắng đầu tiên của Inter Miami trước Portland Timbers, đội đang do HLV Phil Neville dẫn dắt. Neville cũng là bạn thân của ông David Beckham, Chủ tịch và đồng sở hữu Inter Miami, người cũng từng là HLV của Inter Miami nhưng bị sa thải ngay trước khi Messi gia nhập CLB vào tháng 7.2023.

Messi thể hiện phong độ không thể ngăn chặn ngay trước thềm World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Messi tiếp tục thể hiện phong độ rực sáng, danh thủ 38 tuổi ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 30 sau đường chuyền của Segovia, từ pha phối hợp do mình khởi xướng ngay trước vòng cấm. Cuối hiệp 1, anh tiếp tục màn trình diễn ấn tượng khi đột phá trong vòng vây đối thủ ở vòng cấm, trước khi nhả bóng cho Berterame dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Miami.

Trận này, Messi và đồng đội sau khi dẫn trước cách biệt an toàn đã không để lặp lại sai lầm như ở trận thua ngược Orlando City tỷ số 3-4 cũng ở sân nhà Nu gần đây, sau khi cũng đã dẫn đến 3-0 chỉ sau 33 phút thi đấu ở hiệp 1. Trong hiệp 2, Inter Miami chơi chắc chắn để bảo vệ thành công tỷ số 2-0. Qua đó, tìm được trận thắng đầu tiên trên sân nhà mới Nu của mình sau một thời gian dài chờ đợi kể từ đầu tháng 4.

Trận thắng thứ 3 liên tiếp trên, giúp Inter Miami bám sát đội đầu bảng Nashville SC trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 28 điểm sau 14 trận, tiếp tục trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua ngôi vô địch Supporters' Shield, cũng như bảo vệ danh hiệu MLS Cup vào cuối năm.

Trong khi đó, Messi tiếp tục làm kinh ngạc giới chuyên môn, khi anh liên tiếp ghi bàn và kiến tạo trong giai đoạn trước thềm World Cup hiện nay. Messi hiện đã ghi 12 bàn ở MLS mùa này và có 5 kiến tạo chỉ sau 13 trận, vươn lên tốp dẫn đầu ở cuộc đua vua phá lưới, chỉ kém cầu thủ Hugo Cuypers của Chicago Fire FC hiện ghi 13 bàn.

Tổng cộng, Messi đã đạt mốc 910 bàn và có 412 pha kiến tạo trong sự nghiệp sau 1.154 trận đấu chính thức. Trước đó, danh thủ này bị hủy 1 bàn thắng gây tranh cãi ở trận Inter Miami thắng FC Cincinnati với tỷ số 5-3 ngày 14.5, vì giải MLS tính bàn ghi hat-trick trận này của anh là bàn đá phản lưới nhà.

Bất kể như vậy, Messi hiện đang có mùa giải chói sáng cho Inter Miami, tiếp tục là đầu tàu và là người dẫn dắt lối chơi, anh cũng ghi tổng cộng đến nay là 13 bàn và có 5 kiến tạo cho Inter Miami sau 14 trận ở mùa này trên mọi mặt trận.

Phong độ tuyệt đỉnh của Messi khiến nhiều người thắc mắc, rằng vì sao đến nay anh vẫn chưa công bố chính thức việc tham dự World Cup của mình.

Có lẽ, đây chỉ là vấn đề thời gian khi đội tuyển Argentina sắp công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ và bắt đầu chiến dịch World Cup từ ngày 1.6 tới. Hiện Messi chỉ còn 1 trận đấu nữa cho Inter Miami gặp Philadelphia Union cũng trên sân nhà vào ngày 25.5, trước khi "chuyển chế độ" hoàn toàn cho World Cup.