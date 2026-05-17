‘World Cup 2026 sẽ như gánh xiếc lưu động, một cuộc chiến đầy sự hỗn loạn’

World Cup sẽ giống một gánh xiếc lưu động?

HLV Roberto Martinez đã bày tỏ những điều này trong cuộc phỏng vấn riêng với Reuters mới đây tại Lisbon (Bồ Đào Nha), dựa trên những hiểu biết của mình sau khi trải qua hơn 1 tháng theo dõi giải Club World Cup tại nước Mỹ năm 2025, trong tư cách là thành viên của Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật của FIFA.

Messi và đội tuyển Argentina là đương kim vô địch World Cup. liệu họ sẽ bảo vệ được ngôi vương? Ảnh: Reuters

Ông Roberto Martinez cho rằng: "Những bài học đó không chỉ đơn thuần là chiến thuật, mà còn cả sự tính toán về mặt khí tượng, hậu cần và tâm lý rất cần thiết, khi chúng tôi bắt đầu quá trình chuẩn bị cho đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026".

"Chúng ta đang nói về việc bước vào điều chưa thể biết. World Cup 2026 với 48 đội, có nghĩa là một khoảng thời gian thi đấu dài hơn. Bạn cần phải có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Bạn không chuẩn bị cho những khoảnh khắc mang tính biểu tượng - bạn phải chuẩn bị cho đội bóng thi đấu trong mọi hoàn cảnh", HLV Roberto Martinez chia sẻ.

"Bất cứ điều gì chúng ta đã làm cho đến nay chỉ giúp bạn có ba trận đấu ở World Cup. Nó không mang lại cho bạn điều gì cả. Bạn đến World Cup, bạn có ba trận đấu ở vòng bảng, và mọi thứ phải bắt đầu từ đó", ông Roberto Martinez cho biết thêm.

Thành tích hoàn hảo ở vòng loại không có ý nghĩa

Với đội tuyển Bồ Đào Nha, HLV Roberto Martinez cho rằng, dù Ronaldo và các đồng đội đã trải qua một chiến dịch vòng loại hoàn hảo, vô địch UEFA Nations League, nhưng khi đến World Cup những thành tích này sẽ chẳng có mấy ý nghĩa khi giải đấu bắt đầu, bởi vì World Cup 2026 mở rộng với 48 đội tham gia, trải dài thi đấu trên 3 quốc gia là một bước nhảy vọt và chưa ai biết được điều gì sẽ xảy ra.

Ronaldo giúp đội tuyển Bồ Đào Nha lần thứ 2 vô địch UEFA Nations League và vượt qua vòng loại với thành tích hoàn hảo, nhưng đến World Cup 2026 những điều này không có ý nghĩa, theo HLV Roberto Martinez Ảnh: Reuters

"World Cup lần này có lẽ sẽ giống một gánh xiếc lưu động, với cái nóng, độ ẩm, những quả phạt đền, những pha bóng không may mắn và những cơn bão sẽ ập đến bất ngờ, hơn là một chuỗi trận đấu hay hoặc là những điều mà bạn tin chắc sẽ diễn ra.

Điều này là không thể, và bạn phải chuẩn bị cho đội của mình thi đấu trong mọi hoàn cảnh. World Cup 2026 ở Bắc Mỹ lần này sẽ khắc nghiệt và khác lạ hoàn toàn, so với những gì mà chúng ta từng biết ở các kỳ World Cup trước đây", HLV Roberto Martinez, người từng cùng đội tuyển Bỉ dự World Cup 2018 và 2022, chia sẻ thêm.

"Sự phức tạp của việc thi đấu tại World Cup 2026 còn là với các múi giờ khác nhau, việc lựa chọn trại huấn luyện ở một nơi hay phải di chuyển đến gần thành phố trước ngày thi đấu diễn ra, đều phải là những tính toán chính xác, và điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cả chiến dịch World Cup của bạn", HLV Roberto Martinez nhấn mạnh.

Cũng theo nhà cầm quân này, World Cup 2026 với khoảng cách rộng lớn, phần nào giống năm 2018 ở Nga, so với tại Qatar 2022, nơi các đội có thể ở trong một khách sạn và di chuyển rất ít.

Hành trình vô địch World Cup 2026 cũng sẽ dài hơn so với trước đây, khi đội tuyển vào đến chung kết và đăng quang ngôi vô địch, sẽ trải qua tổng cộng 8 trận, bao gồm 3 trận vòng bảng, trận vòng 32 đội, 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết.

"World Cup là điều mà bạn không bao giờ chuẩn bị sẵn sàng để thành công. Gần như bạn phải tìm ra cách để thành công trong hành trình đó. Đối thủ đóng một vai trò, những gì xảy ra trong trận đấu cũng đóng một vai trò, may mắn cũng đóng một vai trò, chưa kể còn là với các loạt sút luân lưu nữa.

Nhưng ở World Cup 2026, bạn còn phải biết cách vượt qua những thử thách khác nữa, như tính toán địa lý, dự báo về thời tiết, và cả sự thích nghi trong từng điều kiện thi đấu khác nhau", HLV Roberto Martinez kết luận.