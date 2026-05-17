Đội tuyển Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn: Chưa có visa đến Mỹ dự World Cup?

Đội tuyển Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ với 30 cầu thủ

Dự kiến vào ngày 18.5, đội tuyển Iran sẽ trở lại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi mà đại diện Tây Á đã tập huấn và giao hữu hồi tháng 3. Danh sách của đội bóng mang biệt danh "team Melli" lúc này có 30 cầu thủ, và sẽ được rút gọn còn 26 người trước khi tranh tài tại World Cup 2026.

Cái tên nổi bật nhất trong danh sách của đội tuyển Iran là cựu tiền đạo của Porto (Bồ Đào Nha) - Mehdi Taremi, hiện khoác áo CLB Olympiacos (Hy Lạp).

Theo đó, đội tuyển Iran mong muốn sẽ có 2 trận giao hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đến lúc này, một trận đấu đã được xác nhận, khi Iran sẽ giao hữu với Gambia vào ngày 29.5. Quan trọng hơn, đội tuyển Iran được cho là sẽ sử dụng thời gian tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn thành các thủ tục cần thiết nhằm xin visa.

.... như một phần trong quy trình xin visa đến Mỹ

"Chưa có visa nào được cấp", Mehdi Taj - người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Iran, nói với truyền thông nước này vào hôm 14.5.