Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn: Chưa có visa đến Mỹ dự World Cup?

Nghi Thạo
17/05/2026 17:35 GMT+7

Đội tuyển Iran sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu chuyến tập huấn, giao hữu và hoàn thành việc xin visa trước khi đến Mỹ tham dự World Cup 2026.

Đội tuyển Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ với 30 cầu thủ

Dự kiến vào ngày 18.5, đội tuyển Iran sẽ trở lại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi mà đại diện Tây Á đã tập huấn và giao hữu hồi tháng 3. Danh sách của đội bóng mang biệt danh "team Melli" lúc này có 30 cầu thủ, và sẽ được rút gọn còn 26 người trước khi tranh tài tại World Cup 2026.

Cái tên nổi bật nhất trong danh sách của đội tuyển Iran là cựu tiền đạo của Porto (Bồ Đào Nha) - Mehdi Taremi, hiện khoác áo CLB Olympiacos (Hy Lạp).

Theo đó, đội tuyển Iran mong muốn sẽ có 2 trận giao hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đến lúc này, một trận đấu đã được xác nhận, khi Iran sẽ giao hữu với Gambia vào ngày 29.5. Quan trọng hơn, đội tuyển Iran được cho là sẽ sử dụng thời gian tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn thành các thủ tục cần thiết nhằm xin visa.

"Chưa có visa nào được cấp", Mehdi Taj - người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Iran, nói với truyền thông nước này vào hôm 14.5.

Mehdi Taj cho biết các thành viên đội tuyển Iran dự kiến sẽ trải qua quá trình lấy dấu vân tay ở Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần trong quy trình xin visa đến Mỹ.

Khi đến xứ sở cờ hoa, đội tuyển Iran dự kiến sẽ "đóng quân" tại Tucson, Arizona. "Team Melli" sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 với trận đấu gặp New Zealand ở Los Angeles vào ngày 16.6, trước khi chạm trán với Bỉ cũng tại Los Angeles vào ngày 22.6. Ở trận đấu hạ màn bảng F, đội bóng Tây Á gặp Ai Cập ở Seattle, vào ngày 27.6.

Trước đó, phía Liên đoàn Bóng đá Iran đã đề nghị được chơi các trận vòng bảng World Cup 2026 tại Mexico. Tuy nhiên, FIFA không đồng ý.

HLV trưởng Julian Nagelsmann đã cố tình tránh né làm rõ tương lai của Manuel Neuer, trong bối cảnh có nhiều nguồn tin cho rằng thủ thành 40 tuổi sẽ tái xuất trong vai trò số một của đội tuyển Đức tại World Cup 2026.

