Thủ môn Neuer bất ngờ trở lại đội tuyển Đức: HLV Nagelsmann từ chối tiết lộ

Hoãn thời điểm công bố danh sách đội tuyển Đức

Quyết định hoãn công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Đức dự World Cup 2026 sang ngày 21.5 đang đẩy sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào thủ môn Manuel Neuer. Từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau EURO 2024, ngôi sao của Bayern Munich giờ đây đứng trước cơ hội tái xuất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico.

Trước đây, Nagelsmann từng khẳng định chắc nịch: "Neuer giải nghệ theo ý muốn của chính mình. Cậu ấy đã nhắc lại điều đó nhiều lần. Vì vậy, việc liên tục bàn luận về vấn đề này là vô ích". Tuy nhiên, việc thiếu một câu trả lời dứt khoát từ HLV Nagelsmann trong những ngày gần đây, càng làm tăng thêm tính xác thực về một kịch bản bất ngờ ở vị trí gác đền của đội bóng có biệt danh "cỗ xe tăng".

Manuel Neuer từng cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 ẢNH: REUTERS

Tên của Neuer được cho là xuất hiện trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ. Dù vậy, Nagelsmann đã né tránh: "Danh sách chưa được công bố, nên tôi sẽ không bình luận về nó. Điều tôi có thể nói là có rất nhiều cầu thủ trong danh sách, vì có tới 55 người. Việc lập danh sách căn cứ vào đánh giá tất cả các cầu thủ đủ điều kiện, có hộ chiếu Đức và khỏe mạnh. Và như tôi đã nói, danh sách đó cũng bao gồm cả những cầu thủ thậm chí chưa từng thi đấu trong nhiệm kỳ của tôi, nhưng họ có hộ chiếu Đức và chơi tốt ở Bundesliga, Ngoại hạng Anh hoặc các giải đấu tương tự".

HLV trưởng đã gặp riêng Neuer?

Nhiều đồn đoán cho rằng HLV Nagelsmann đã có một cuộc gặp gỡ bí mật với Neuer để thuyết phục thủ thành kỳ cựu này trở lại đội tuyển. Trong cuộc trao đổi riêng này, thuyền trưởng đội tuyển Đức được cho đã đưa ra lời cam kết về suất bắt chính cho "người gác đền" sinh năm 1986. Điều này xuất phát từ phong độ vô cùng ổn định của Neuer tại Bundesliga mùa giải năm nay trong màu áo CLB Bayern Munich. Đặc biệt là ở đấu trường UEFA Champions League, nơi "hùm xám xứ Bavaria" tiến đến vòng bán kết.

Sự xuất hiện của Neuer lúc này được xem là giải pháp tối ưu cho bài toán nhân sự của đội tuyển Đức, khi các phương án khác đều để lại nỗi lo. Ter Stegen liên tục gặp chấn thương và mất suất bắt chính tại Barcelona, trong khi Alexander Nubel hay Oliver Baumann chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối.

Ngay cả HLV trưởng Bayern Munich - Vincent Kompany, cũng lên tiếng ủng hộ cầu thủ của mình khi khẳng định Neuer là thủ môn người Đức xuất sắc nhất hiện tại. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Bỉ nói thêm rằng, ông không muốn những bình luận của mình bị hiểu là gây áp lực trực tiếp lên HLV Nagelsmann.