Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Pep Guardiola gây sốc, chia tay Man City

Giang Lao
Giang Lao
19/05/2026 07:40 GMT+7

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, HLV Pep Guardiola đã quyết định chia tay Man City sau mùa giải khép lại vào ngày 24.5 tới đây, ở vòng cuối giải Ngoại hạng Anh.

HLV Pep Guardiola vẫn còn cơ hội vô địch

Thông tin từ Fabrizio Romano đã cụ thể những tin đồn và các hình ảnh rò rỉ gần đây, rằng HLV Pep Guardiola đã quyết định chia tay Man City. Tin đồn thậm chí còn hé lộ việc, CLB đã chuẩn bị trước các buổi ghi hình phỏng vấn để vinh danh nhà cầm quân đã mang về cho đội bóng nửa xanh thành Manchester hàng loạt vinh quang trong suốt hơn 10 năm qua.

HLV Pep Guardiola gây sốc, chia tay Man City- Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola sắp khép lại khoảng thời gian hơn 10 năm dẫn dắt Man City giành hàng loạt danh hiệu vô địch

Ảnh: Reuters

"Pep Guardiola đã thông báo với Man City rằng, ông sẽ rời CLB vào mùa hè này. Quyết định đã được xác nhận và thông cáo chính thức sẽ được đưa ra sau đó, khi Pep sẽ nói lời tạm biệt với người hâm mộ Man City trong thời gian rất ngắn tới đây. Chỉ có một cái tên duy nhất có thể thay thế Pep: Enzo Maresca - cựu HLV CLB Chelsea", Fabrizio Romano xác nhận cuộc chia tay của HLV Pep Guardiola với Man City.

Trước đó, phản ứng trước các tin đồn mình chia tay Man City, HLV Pep Guardiola luôn nói nước đôi, có khi ông cho rằng mình vẫn còn hợp đồng một mùa nữa với "Man xanh". "Các anh - giới truyền thông Anh - rồi sẽ thất vọng khi tôi vẫn sẽ ở đây, tại sân Etihad", HLV Pep Guardiola nói. 

Mặc dù vậy, những dự báo ngày chia tay Man City vẫn đến dồn dập với nhà cầm quân tên tuổi này, khi ban lãnh đạo Man City được cho là đã để Pep Guardiola tự quyết định về việc đi ở của mình, dù vẫn còn hợp đồng một mùa nữa.

HLV Pep Guardiola và Man City vừa vô địch Cúp FA, trước đó họ vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Đó là hai danh hiệu ở mùa giải đang diễn ra 2025 - 2026. 

Tuy nhiên, ở hai mục tiêu lớn khác gồm Champions League, họ đã phải chia tay ngay vòng 16 đội. Còn tại giải Ngoại hạng Anh, Man City đang xếp thứ hai với 77 điểm sau Arsenal - đội vừa thắng Burnley tỷ số 1-0 ngày 19.5 - để có 82 điểm. Man City sắp gặp Bournemouth trên sân khách lúc 1 giờ 30 ngày 20.5, chỉ có thắng mới giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch đến vòng cuối.

Tìm thử thách ở cấp độ đội tuyển?

Tại vòng cuối Ngoại hạng Anh ngày 24.5, Man City tiếp Aston Villa, còn Arsenal gặp Crystal Palace trên sân khách (đều diễn ra lúc 22 giờ, giờ Việt Nam).

Thành hay bại ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, cũng sẽ là lần cuối HLV Pep Guardiola dẫn dắt Man City. Trong hơn 10 năm qua, nhà cầm quân này đã mang về cho "Man xanh" hàng loạt chức vô địch, gồm 6 giải Ngoại hạng Anh, 3 Cúp FA, 5 Cúp liên đoàn Anh, 3 Siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Chia tay Man City, nhiều khả năng ở chặng đường sự nghiệp tiếp theo, HLV Pep Guardiola sẽ tìm thử thách mới, đó là có thể sẽ dẫn dắt một đội tuyển để tham dự World Cup trong tương lai.

Tin liên quan

Neymar vẫn dự World Cup 2026, HLV Ancelotti giải thích lý do bất ngờ

Neymar vẫn dự World Cup 2026, HLV Ancelotti giải thích lý do bất ngờ

Sáng 19.5, HLV Ancelotti công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, trong đó có Neymar, đã gây không ít ngạc nhiên dù cầu thủ này đang ở tình trạng bị nghi ngờ về thể chất và thể lực.

Messi tiếp tục tỏa sáng, Inter Miami thắng trận đầu tiên trên sân nhà mới

Chung kết 3 cúp châu Âu: Lịch sử sẽ gọi tên ai?

Khám phá thêm chủ đề

HLV Pep Guardiola Man City FIFA Ngoại hạng Anh World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận