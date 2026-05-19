Neymar vẫn dự World Cup 2026, HLV Ancelotti giải thích lý do bất ngờ

Canh bạc mạo hiểm của HLV Ancelotti?

Chọn Neymar, HLV Ancelotti cũng quyết định loại tiền đạo 24 tuổi đang lên Joao Pedro của Chelsea, cầu thủ đã ghi đến 15 bàn và có 5 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2025 - 2026. Trong khi Neymar đã 34 tuổi, chỉ ghi 2 bàn trong 3 trận cho CLB Santos từ đầu năm 2026. Cầu thủ kỳ cựu này cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng chấn thương dây chằng và cơ bắp.

HLV Ancelotti gây sốc với quyết định triệu tập Neymar dự World Cup, đặt cược vào tình trạng thể lực của anh Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, HLV Ancelotti sau nhiều cân nhắc đã quyết định chọn Neymar dự World Cup và bỏ qua Pedro.

Ông giải thích: "Tôi rất buồn cho những cầu thủ bị loại khỏi đội hình, như Joao Pedro. Họ sẽ có cơ hội trong tương lai. Với Neymar, cậu ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi tại World Cup. Chúng tôi đã dành cả năm để phân tích Neymar. Chúng tôi nhận ra rằng trong giai đoạn gần đây, cậu ấy đã duy trì được phong độ và có thể trạng tốt".

Neymar đang giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho đội tuyển Brazil, hơn người xếp thứ hai là "Vua bóng đá" Pele 2 bàn. Anh từng cùng đội tuyển vàng xanh vào bán kết World Cup 2014 trên sân nhà, vào tứ kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022. Lần gần nhất Neymar chơi cho đội tuyển Brazil là ở trận thua Uruguay tỷ số 0-2 ngày 17.10.2023 tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Khi đó, anh bị đứt dây chằng đầu gối và nghỉ thi đấu gần một năm.

Danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup Ảnh: Chụp màn hình Fabrizio Romano/X

Từ chấn thương nghiêm trọng này, Neymar gần như không tìm lại chính mình như trước đây. Anh phải chia tay CLB Al Hilal, trở về Brazil thi đấu cho Santos cho đến nay.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của Neymar để được HLV Ancelotti chọn vào danh sách dự World Cup 2026, kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều lo lắng, đó là tiền sử chấn thương của Neymar, có thể sẽ gây không ít ảnh hưởng đến lực lượng của đội tuyển Brazil tại World Cup.

Ngoài ra, HLV Ancelotti cũng loại tiền vệ Andrey Santos và trung vệ kỳ cựu Thiago Silva, những người được dự đoán sẽ có mặt. Thay vào đó, đã đặt cược lớn vào Neymar, cũng như thủ môn Alisson và chân sút trẻ Endrick. Đội tuyển Brazil trước đó đã chia tay các ngôi sao Rodrygo, Estevao và cả trung vệ xuất sắc Eder Militao vì chấn thương.

Đội tuyển Brazil sẽ hội quân từ ngày 27.5. Họ sẽ có 2 trận giao hữu gặp Panama ngày 31.5 trên sân Maracana và gặp Ai Cập ngày 6.6 tại Cleveland (Mỹ) trước khi dự World Cup 2026, nơi họ nằm ở bảng C cùng Scotland, Haiti và Ma Rốc.