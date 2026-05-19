Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Neymar vẫn dự World Cup 2026, HLV Ancelotti giải thích lý do bất ngờ

Giang Lao
Giang Lao
19/05/2026 06:49 GMT+7

Sáng 19.5, HLV Ancelotti công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, trong đó có Neymar, đã gây không ít ngạc nhiên dù cầu thủ này đang ở tình trạng bị nghi ngờ về thể chất và thể lực.

Canh bạc mạo hiểm của HLV Ancelotti?

Chọn Neymar, HLV Ancelotti cũng quyết định loại tiền đạo 24 tuổi đang lên Joao Pedro của Chelsea, cầu thủ đã ghi đến 15 bàn và có 5 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2025 - 2026. Trong khi Neymar đã 34 tuổi, chỉ ghi 2 bàn trong 3 trận cho CLB Santos từ đầu năm 2026. Cầu thủ kỳ cựu này cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng chấn thương dây chằng và cơ bắp.

Neymar vẫn dự World Cup 2026, HLV Ancelotti giải thích lý do bất ngờ- Ảnh 1.

HLV Ancelotti gây sốc với quyết định triệu tập Neymar dự World Cup, đặt cược vào tình trạng thể lực của anh

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, HLV Ancelotti sau nhiều cân nhắc đã quyết định chọn Neymar dự World Cup và bỏ qua Pedro. 

Ông giải thích: "Tôi rất buồn cho những cầu thủ bị loại khỏi đội hình, như Joao Pedro. Họ sẽ có cơ hội trong tương lai. Với Neymar, cậu ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi tại World Cup. Chúng tôi đã dành cả năm để phân tích Neymar. Chúng tôi nhận ra rằng trong giai đoạn gần đây, cậu ấy đã duy trì được phong độ và có thể trạng tốt".

Neymar đang giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho đội tuyển Brazil, hơn người xếp thứ hai là "Vua bóng đá" Pele 2 bàn. Anh từng cùng đội tuyển vàng xanh vào bán kết World Cup 2014 trên sân nhà, vào tứ kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022. Lần gần nhất Neymar chơi cho đội tuyển Brazil là ở trận thua Uruguay tỷ số 0-2 ngày 17.10.2023 tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Khi đó, anh bị đứt dây chằng đầu gối và nghỉ thi đấu gần một năm.

Neymar vẫn dự World Cup 2026, HLV Ancelotti giải thích lý do bất ngờ- Ảnh 2.

Danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup

Ảnh: Chụp màn hình Fabrizio Romano/X

Từ chấn thương nghiêm trọng này, Neymar gần như không tìm lại chính mình như trước đây. Anh phải chia tay CLB Al Hilal, trở về Brazil thi đấu cho Santos cho đến nay. 

Không thể phủ nhận những nỗ lực của Neymar để được HLV Ancelotti chọn vào danh sách dự World Cup 2026, kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều lo lắng, đó là tiền sử chấn thương của Neymar, có thể sẽ gây không ít ảnh hưởng đến lực lượng của đội tuyển Brazil tại World Cup.

Ngoài ra, HLV Ancelotti cũng loại tiền vệ Andrey Santos và trung vệ kỳ cựu Thiago Silva, những người được dự đoán sẽ có mặt. Thay vào đó, đã đặt cược lớn vào Neymar, cũng như thủ môn Alisson và chân sút trẻ Endrick. Đội tuyển Brazil trước đó đã chia tay các ngôi sao Rodrygo, Estevao và cả trung vệ xuất sắc Eder Militao vì chấn thương.

Đội tuyển Brazil sẽ hội quân từ ngày 27.5. Họ sẽ có 2 trận giao hữu gặp Panama ngày 31.5 trên sân Maracana và gặp Ai Cập ngày 6.6 tại Cleveland (Mỹ) trước khi dự World Cup 2026, nơi họ nằm ở bảng C cùng Scotland, Haiti và Ma Rốc.

Tin liên quan

Messi tiếp tục tỏa sáng, Inter Miami thắng trận đầu tiên trên sân nhà mới

Messi tiếp tục tỏa sáng, Inter Miami thắng trận đầu tiên trên sân nhà mới

Sáng 18.5, Messi tiếp tục phong độ rực sáng ngay trước thềm World Cup của mình, khi ghi bàn và góp kiến tạo ở trận thứ tư liên tiếp, lần này anh đã giúp Inter Miami thắng Portland Timbers với tỷ số 2-0 ngay sân nhà mới Nu.

‘World Cup 2026 sẽ như gánh xiếc lưu động, một cuộc chiến đầy sự hỗn loạn’

HLV Ancelotti nói gì về Neymar trước ngày công bố đội hình Brazil dự World Cup?

Khám phá thêm chủ đề

HLV Ancelotti Neymar Đội tuyển Brazil World Cup Lịch thi đấu World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận