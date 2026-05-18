Đội tuyển Tây Ban Nha đón hung tin, khi nào chốt danh sách dự World Cup 2026?

Theo Marca và AS, Fermín López bị gãy xương đốt bàn chân thứ năm ở chân phải trong trận đấu giữa Barcelona và Real Betis cuối tuần qua. Kết quả chụp MRI sau đó xác nhận tiền vệ 22 tuổi cần phải phẫu thuật và dự kiến nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần, đồng nghĩa cánh cửa dự World Cup 2026 hoàn toàn khép lại.

Tờ Marca đánh giá: "Thông tin này lập tức gây chấn động tại Trung tâm huấn luyện Las Rozas của đội tuyển Tây Ban Nha. Ban đầu, đội ngũ y tế vẫn hy vọng Fermín López chỉ gặp vấn đề nhẹ và có thể kịp bình phục trước thời điểm World Cup khởi tranh. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng từ Barcelona đã biến sự lạc quan thành nỗi thất vọng lớn".

Trong khi đó, tờ AS nhận định việc Fermín López vắng mặt được xem là tổn thất đáng kể với HLV De la Fuente trong bối cảnh ông đang xây dựng đội hình giàu năng lượng trẻ cho chiến dịch World Cup 2026. Dù không phải nhân tố nổi bật ở giai đoạn vòng loại, Fermín López lại bùng nổ mạnh mẽ ở cuối mùa giải, trở thành một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của Barcelona trên hành trình vô địch La Liga.

Mùa này, tiền vệ người Huelva đóng góp tới 13 bàn thắng cùng 17 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Khả năng di chuyển không bóng, chơi đa năng ở nhiều vị trí hàng công cùng tinh thần thi đấu máu lửa giúp anh ghi điểm mạnh trong mắt HLV De la Fuente. Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Fermín López được xem là phương án đá chính ở World Cup 2026, đặc biệt trong bối cảnh Lamine Yamal, Nico Williams hay Mikel Merino chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

HLV De la Fuente gấp rút điều chỉnh kế hoạch cho World Cup

Sự cố của Fermín López khiến kế hoạch chiến thuật mà HLV De la Fuente chuẩn bị nhiều tháng qua bị đảo lộn đáng kể. Nhà cầm quân 64 tuổi hiện phải rà soát lại danh sách sơ bộ 55 cầu thủ để tìm phương án thay thế phù hợp.

Trong số những cái tên nổi lên, Alberto Moleiro được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Cầu thủ thuộc biên chế Villarreal CF sở hữu phong cách chơi kỹ thuật, linh hoạt và có thể đảm nhiệm cả vai trò tiền vệ công lẫn dạt cánh. Anh cũng vừa trải qua mùa giải ấn tượng với 10 bàn thắng.

Ngoài Moleiro, những cái tên như Pablo Fornals hay Yeremy Pino cũng đang có thêm cơ hội chen chân vào danh sách cuối cùng. Đặc biệt, Yeremy Pino luôn là cầu thủ được HLV De la Fuente đánh giá cao mỗi khi đạt thể trạng tốt.

Không chỉ đau đầu vì chấn thương của Fermín López, HLV De la Fuente còn phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn liên quan đến các cựu binh. Theo AS, cả Álvaro Morata lẫn Dani Carvajal đều không có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha gửi lên FIFA.

Đây là dấu chấm hết đầy tiếc nuối cho hai công thần từng góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Với Carvajal, những chấn thương liên tiếp khiến hậu vệ của Real Madrid không còn duy trì được phong độ ổn định. Trong khi đó, Morata gây thất vọng lớn về hiệu suất ghi bàn khi chỉ có 1 bàn sau 28 trận gần nhất.

Việc loại bỏ những cựu binh giàu kinh nghiệm cho thấy HLV De la Fuente đang quyết tâm trẻ hóa đội hình và ưu tiên yếu tố phong độ hơn danh tiếng. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm then chốt, chấn thương của Fermín López lại khiến kế hoạch ấy gặp biến động lớn.

Tờ Marca tiết lộ, danh sách chính thức 26 cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 sẽ được công bố vào ngày 25.5. Từ nay đến thời điểm đó, HLV De la Fuente gần như phải chạy đua với thời gian để vá lại những khoảng trống bất ngờ xuất hiện trong đội hình ứng viên vô địch World Cup 2026.

Tình trạng Yamal thế nào?

Cùng thời điểm, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục thấp thỏm với tình trạng của Lamine Yamal. Theo AS và The Athletic, ngôi sao trẻ của Barcelona gần như chắc chắn bỏ lỡ trận mở màn World Cup gặp Cape Verde ngày 15.6, thậm chí khả năng ra sân ở cuộc đối đầu Ả Rập Xê Út sau đó cũng còn bỏ ngỏ.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã cử đội ngũ y tế thường xuyên đến Barcelona để trực tiếp theo dõi quá trình hồi phục của Lamine Yamal sau chấn thương gân kheo gặp phải ở trận thắng RC Celta de Vigo hồi tháng 4. HLV De la Fuente vẫn xem Lamine Yamal là quân bài chiến lược không thể thay thế tại World Cup 2026, đặc biệt sau màn trình diễn bùng nổ tại EURO 2024, nơi anh góp công lớn giúp “La Roja” vô địch và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.



