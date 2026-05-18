Chiếc áo gây sốt của Neymar: Sẽ cùng đội tuyển Brazil dự World Cup 2026?

Đằng sau chiếc áo khoác từ con trai Beckham

Xuất hiện trong buổi phỏng vấn sau trận thua 0-3 của Santos trước Coritiba tại giải vô địch quốc gia Brazil (Serie A) hôm 17.5, Neymar ngay lập tức thu hút truyền thông khi diện một chiếc áo khoác với màu sắc đặc trưng: vàng và xanh lá. Nhiều người hâm mộ suy đoán rằng đây là động thái mang ẩn ý của anh về việc muốn trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026. Tuy nhiên, chân sút 34 tuổi đã nhanh chóng phủ nhận điều này. Neymar giải thích: "Chiếc áo này thực chất là quà tặng từ một người bạn của tôi, Romeo Beckham (con trai cựu danh thủ David Beckham). Tôi đã hứa với Romeo sẽ mặc nó, vì vậy hoàn toàn không có thông điệp ẩn ý nào ở đây cả".

Tuy nhiên, Neymar thừa nhận bản thân cũng hồi hộp trước ngày công bố danh sách: "Mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào danh sách triệu tập đội tuyển Brazil. Bản thân tôi thực sự muốn được đồng hành cùng đội tuyển. Kể cả khi không được chọn, tôi vẫn sẽ là một cổ động viên nhiệt thành nhất đứng sau tiếp sức cho Brazil tại kỳ World Cup 2026".

Neymar hiện khoác áo CLB Santos, thi đấu tại giải vô địch quốc gia Brazil ẢNH: REUTERS

Giấc mơ World Cup cùng Brazil

Câu chuyện chiếc áo khoác chỉ là một sự trùng hợp, nhưng khát vọng cống hiến cho đội tuyển Brazil của Neymar thực tế chưa bao giờ giảm nhiệt. Sau một thời gian dài đối mặt với chấn thương, viễn cảnh được sải bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2026 chính là động lực lớn nhất giúp anh vượt qua quá trình phục hồi chấn thương đầy gian nan.

"Đó luôn là giấc mơ lớn nhất của đời tôi. Tôi chưa bao giờ giấu giếm điều đó. Được tham dự World Cup là lý do tôi không ngừng nỗ lực mỗi ngày", chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil chia sẻ. Hiện tại, việc Neymar có tên trong danh sách của HLV Ancelotti hay không vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất tại xứ sở samba.

Hành trình hướng tới World Cup 2026 của tiền đạo Santos vốn không hề bằng phẳng, khi anh liên tục phải nhận những hoài nghi về phong độ và thể trạng. Trong bối cảnh HLV Ancelotti ưu tiên những cái tên đang có điểm rơi phong độ tốt nhất, Neymar hiểu rằng anh phải chứng minh được đẳng cấp vốn có của mình. Siêu sao sinh năm 1992 bày tỏ sự thất vọng trước những tin đồn thất thiệt xung quanh việc dưỡng thương, đồng thời khẳng định bản thân đang dần lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

"Về mặt thể lực, tôi đang cảm thấy rất ổn và tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu nhờ sự nỗ lực tối đa. Tôi thừa nhận hành trình này không hề dễ dàng", Neymar nhấn mạnh. Anh cũng thẳng thắn đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào mình trong thời gian dưỡng thương: "Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, có quá nhiều thông tin sai lệch về sức khỏe cũng như cuộc sống của tôi bị thêu dệt. Thật buồn khi người ta nói về tôi như vậy. Thực tế, tôi đã âm thầm chịu đựng và nỗ lực tập luyện rất nhiều tại nhà để có thể trở lại".