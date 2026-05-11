Bournemouth gây bất ngờ lớn ở giải Ngoại hạng Anh

Liên tục làm nên lịch sử

Đây là mùa bóng thứ 3 HLV Andoni Iraola dẫn dắt Bournemouth. Hai mùa vừa qua, ông đều làm nên lịch sử ở CLB "bé xíu" này, nhưng ít ai để ý bởi đẳng cấp không cao của một CLB chỉ có mục tiêu trụ hạng. Ở mùa bóng 2023 - 2024, Bournemouth kiếm được điểm số cao nhất trong lịch sử tham dự giải Ngoại hạng Anh của mình (48 điểm). Ở mùa 2024 - 2025, họ lại tự phá kỷ lục vừa nêu (56 điểm).

Bây giờ, Bournemouth đã có 55 điểm trước 2 vòng đấu cuối. Khả năng rất cao đây sẽ là mùa bóng thứ 3 liên tiếp Bournemouth vươn đến kỷ lục mới về điểm của họ ở giải Ngoại hạng. Đáng chú ý hơn, nếu như giữ vững vị trí thứ 6 hiện nay thì kỷ lục lần này của Bournemouth sẽ gây tiếng vang trong làng bóng Anh. Thứ hạng và điểm số cao nhất trong lịch sử Bournemouth sẽ có phần thưởng danh giá đi kèm: lần đầu tiên trong lịch sử, họ được tham dự các cúp châu Âu.

Đã vậy, Bournemouth còn đang đứng trước khả năng ít ai có thể tưởng tượng: chuyến phiêu lưu "ra biển lớn" đầu tiên của họ còn có thể mang tên Champions League, chứ không chỉ là Europa League hoặc Conference League! Do vậy, hai trận còn lại của Bournemouth trong mùa bóng này sẽ là hai trận đấu lớn nhất trong lịch sử CLB: gặp Man.City ngày 20.5 và Nottingham Forest ngày 24.5. Riêng trận gặp Man.City còn có ý nghĩa lớn đối với toàn bộ giải Ngoại hạng khi có thể sẽ là trận đấu quyết định danh hiệu vô địch mùa này (giữa Man.City và Arsenal).

Bournemouth đang bay cao ở giải Ngoại hạng ảnh: AFP

Cách đây 5 vòng, Bournemouth đứng tận vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng. Bây giờ, họ đã vươn lên vị trí số 6, hơn Brighton 2 điểm và gần như an toàn trước các đội bóng phía dưới. Trận thắng 1-0 trên sân Fulham cuối tuần qua đã là trận bất bại thứ 16 liên tiếp của Bournemouth. Khắp 5 giải VĐQG lớn, chỉ có Bayern Munich (Đức) và AC Milan (Ý) có chuỗi trận bất bại dài hơn, trong mùa bóng này.

Càng mất ngôi sao, càng thành công

Một trong những điểm lạ lùng, khó hiểu nhất về Bournemouth là họ càng chia tay những cầu thủ xuất sắc nhất thì càng thành công. Và khi lý giải tình trạng này thì giới phân tích hầu như tán đồng tuyệt đối: đấy chính là bí quyết thành công của Bournemouth.

Hồi đầu mùa, Bournemouth phải bán Dean Huijsen sang Real Madrid; Milos Kerkez sang Liverpool; Illia Zabarnyi sang PSG; chưa kể chia tay thủ môn Kepa Arrizabalaga (hết hạn cho mượn, gia nhập Arsenal). Nhìn vào CLB mới của các hảo thủ ấy, có thể suy ra Bournemouth yếu đi đến mức nào. Đã vậy, ngôi sao xuất sắc nhất, vừa tỏa sáng trong nửa đầu mùa bóng là Antoine Semenyo cũng chuyển sang Man.City vào giữa mùa.

Một mặt, Bournemouth hốt bạc nhờ bán các ngôi sao. Mặt khác, quỹ lương của họ nhẹ hẳn, khi những cầu thủ lĩnh lương cao nhất liên tục ra đi. Hiểu rõ thân phận "nhà nghèo", Bournemouth không bao giờ ngăn cản ngôi sao của họ tìm đường đến các đội bóng lớn hơn. Tiền lời được Bournemouth ưu tiên đầu tư cho bộ phận tuyển mộ cầu thủ, xem trọng yếu tố hiệu quả.

Người đứng đầu bộ phận tuyển mộ cầu thủ của Bournemouth, Tiago Pinto, có chức danh chủ tịch, chứ không chỉ là giám đốc như ở đa số đội khác. Nhân vật này đến từ AS Roma vào năm 2024. Bóng đá Ý vốn sở trường trong việc săn lùng mẫu ngôi sao "ngon, bổ, rẻ".

Đội ngũ săn lùng cầu thủ của chủ tịch Pinto có đến 18 chuyên gia, quan trọng chẳng kém gì ban huấn luyện. Hiệu quả công việc của họ đã được kiểm chứng, khi nhìn những cầu thủ mới tuyển mùa này. Điển hình như mới đây, cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Bournemouth thắng Fulham 1-0 chính là Rayan, tiền đạo vừa đến từ Botafogo hồi giữa mùa để thay chỗ Semenyo chuyển sang Man.City. Rayan, giá chuyển nhượng 24,7 triệu bảng, đã ghi bàn trong 3 trận liên tiếp gần đây. Anh tỏ ra xuất sắc không thua gì Semenyo, cầu thủ đã ra đi với giá 64 triệu bảng.

Cứ thế, Bournemouth không chỉ âm thầm tồn tại. Họ còn sắp làm nên chuyện động trời trong làng bóng Anh.