PSG - Arsenal: 6 yếu tố có thể định đoạt trận chung kết Champions League

Theo phân tích của The Guardian, có 6 yếu tố lớn có thể quyết định kết quả trận đấu, từ những ngôi sao tạo đột biến cho tới các cuộc chiến chiến thuật trên sân.

Kvaratskhelia - mối đe dọa lớn nhất với Arsenal

Kvicha Kvaratskhelia đang được xem là một trong những cầu thủ có phong độ ấn tượng nhất bóng đá thế giới hiện tại.

Ngôi sao người Georgia chơi bùng nổ ở bán kết gặp Bayern Munich và khiến hàng thủ đội bóng Đức liên tục rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chính Kvaratskhelia là người tạo ra pha bóng loại bỏ Konrad Laimer cùng Dayot Upamecano trước khi kiến tạo cho Ousmane Dembele ghi bàn.

The Guardian cho rằng Arsenal bắt buộc phải có phương án đặc biệt để hạn chế cầu thủ này, bởi khả năng đột phá và tạo khác biệt của Kvaratskhelia có thể thay đổi cục diện trận đấu bất kỳ lúc nào. Nếu Jurrien Timber không kịp bình phục cho trận chung kết, áp lực dành cho hàng thủ Arsenal sẽ càng lớn hơn.

Safonov - mắt xích dễ bị khai thác của PSG

Trong tập thể PSG đang vận hành rất ổn định, thủ môn Matvey Safonov bị xem là điểm yếu hiếm hoi.

Dù có nhiều pha cứu thua tốt trước Bayern Munich, khả năng làm chủ khu vực cấm địa của Safonov vẫn khiến giới chuyên môn nghi ngờ. Thủ môn người Nga thường có xu hướng đấm bóng thay vì bắt dính, đặc biệt ở các tình huống cố định.

Đây được xem là cơ hội để Arsenal khai thác, bởi đội bóng của Mikel Arteta vốn rất mạnh trong những pha bóng bổng và gây áp lực khi đá phạt góc. Một tình huống xử lý lỗi của Safonov trước Bayern thậm chí từng khiến HLV Vincent Kompany phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên.

Declan Rice và cuộc chiến tuyến giữa

The Guardian đánh giá Declan Rice sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng nếu Arsenal muốn kiểm soát trận đấu. Tiền vệ người Anh sở hữu nền tảng thể chất, kỹ thuật và khả năng thoát pressing đủ tốt để chống lại sức ép từ PSG.

Dù trận chung kết được chú ý nhiều bởi các ngôi sao tấn công, quyền kiểm soát tuyến giữa vẫn được xem là yếu tố then chốt. Arsenal kỳ vọng Rice có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn so với những gì hàng tiền vệ Bayern Munich làm được ở bán kết.

Arteta phải tìm đúng tiền đạo để gây áp lực lên PSG

Willian Pacho cùng Marquinhos đang tạo thành cặp trung vệ rất chắc chắn cho PSG. Theo The Guardian, HLV Mikel Arteta sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng về việc sử dụng mẫu tiền đạo nào để gây khó khăn cho hàng thủ đội bóng Pháp.

Viktor Gyokeres được đánh giá cao nhờ khả năng chơi trực diện, mạnh về va chạm và liên tục gây áp lực lên trung vệ đối phương. Trong khi đó, Kai Havertz có xu hướng di chuyển rộng và kéo giãn hệ thống phòng ngự. Nếu Arteta chọn đúng phương án, Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ PSG.

Dembele - ngôi sao định đoạt trận đấu

Ousmane Dembele đang thể hiện phong độ cực kỳ bùng nổ ở Champions League mùa này. Ngôi sao người Pháp ghi bàn quan trọng trước Chelsea, Liverpool và tiếp tục tỏa sáng ở bán kết gặp Bayern Munich.

Dembele là ngôi sao được kỳ vọng nhất

The Guardian cho rằng Arsenal khó có thể cho PSG nhiều khoảng trống như những đối thủ trước đó, nhưng Dembele là mẫu cầu thủ có thể thay đổi trận đấu chỉ với một khoảnh khắc. Hàng thủ Arsenal mới thủng lưới 6 bàn sau 14 trận Champions League mùa này, nhưng họ vẫn phải đặc biệt dè chừng tốc độ cùng khả năng dứt điểm của Dembele.

Cuộc đấu đặc biệt giữa Arteta và Luis Enrique

Một điểm đáng chú ý khác của trận chung kết là màn đối đầu giữa Mikel Arteta và Luis Enrique - 2 người từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Barcelona.

Luis Enrique lớn hơn Arteta 11 tuổi và từng là đàn anh của HLV Arsenal khi cả 2 còn ở đội bóng xứ Catalonia. The Guardian nhận định cả Arteta lẫn Luis Enrique đều là những HLV giàu cá tính, cực kỳ ám ảnh với công việc và luôn biết cách tạo ra năng lượng cho các trận đấu lớn.

Với Arteta, đây có thể là cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp huấn luyện. Nếu đánh bại chính người đồng đội cũ và cũng là hình mẫu của mình, HLV người Tây Ban Nha có thể bước vào nhóm những chiến lược gia hàng đầu thế giới.