Valverde và Tchouameni bị Real Madrid phạt nặng sau vụ ẩu đả trên sân tập

Không chỉ gây thất vọng vì thành tích sa sút mùa này, Real Madrid còn đối mặt thêm rắc rối nội bộ khi Federico Valverde và Aurelien Tchouameni xảy ra xô xát trên sân tập Valdebebas.

Theo Marca, vụ việc khiến ban lãnh đạo Real Madrid nổi giận và quyết định phạt mỗi cầu thủ 500.000 euro. Căng thẳng giữa 2 tiền vệ được cho là đã xuất hiện từ trước, khi Valverde từ chối bắt tay Tchouameni trước buổi tập.

Mâu thuẫn sau đó leo thang trong bài tập đối kháng và dẫn tới va chạm thể chất. Trong lúc giằng co, Valverde bị ngã, va đầu vào góc bàn trong khu vực phòng thay đồ và phải nhập viện khâu vết thương. Bộ phận y tế Real Madrid xác nhận tiền vệ người Uruguay cần nghỉ thi đấu khoảng 10-14 ngày.

Trong thông báo chính thức, Real Madrid cho biết cả Valverde và Tchouameni đều đã gửi lời xin lỗi tới CLB, đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ, đồng thời chấp nhận mọi hình thức kỷ luật nội bộ.

Sau sự cố, Tchouameni cũng công khai xin lỗi: “Những gì xảy ra trên sân tập tuần này là không thể chấp nhận được. Dù ai đúng ai sai, chúng tôi luôn phải tìm cách bình tĩnh nhất để giải quyết xung đột”.

Tiền vệ người Pháp thừa nhận áp lực từ mùa giải thất vọng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn, nhưng nhấn mạnh điều đó không thể là lý do biện minh cho hành động thiếu kiểm soát.

Trong khi đó, Valverde phủ nhận việc 2 cầu thủ lao vào đánh nhau. Anh viết trên Instagram: “Đồng đội của tôi không đánh tôi và tôi cũng không đánh anh ấy. Tôi thật sự xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa”.

Theo Marca, Real Madrid hiện xem vụ việc đã được giải quyết nội bộ. Tuy nhiên, sự cố một lần nữa phản ánh bầu không khí căng thẳng tại Bernabeu trong bối cảnh đội bóng đứng trước nguy cơ trắng tay mùa này và tương lai HLV Alvaro Arbeloa bị đặt dấu hỏi lớn.